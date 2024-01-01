Vazgeçmem (Klip V) Şarkı Sözleri
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Murat Boz
Vazgeçmem (Klip V)
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Aşkın yazanı çok
Geride hep yalanı
Kalpsiz olanı tok
Bu mu bunun kuralı?
***
Nerde soranı çok
Niye ki yok bulanı?
Bitmez sananı ah
Yaşıyor mu talanı?
***
Haydi dön bir bak yüzüme
Var mı, kaldı mı aşktan eserin
Kalbi çarptın en son sözüme
Kan olsan damarıma da keserim
***
Vazgeçmem yine sevmekten
Yüreğim ateşe döner sönmekten
Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak
Bilirim beter ölmekten
***
Kaç git koş ve bırak
Sondur bu durak
Korkmam yine bitmekten
Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak
Bilirim beter ölmekten
***
Aşkın yazanı çok
Geride hep yalanı (geride hep yalanı)
Kalpsiz olanı tok
Bu mu bunun kuralı?
***
Nerde soranı çok
Niye ki yok bulanı?
Bitmez sananı ah
Yaşıyor mu talanı?
***
Haydi dön bir bak yüzüme
Var mı, kaldı mı aşktan eserin
Kalbi çarptın en son sözüme
Kan olsan damarıma da keserim
***
Vazgeçmem yine sevmekten
Yüreğim ateşe döner sönmekten
Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak
Bilirim beter ölmekten
***
Kaç git koş ve bırak
Sondur bu durak
Korkmam yine bitmekten
Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak
Bilirim beter ölmekten
***
Vazgeçmem yine sevmekten
Yüreğim ateşe döner sönmekten
Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak
Bilirim beter ölmekten