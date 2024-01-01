Aşkın yazanı çok Geride hep yalanı Kalpsiz olanı tok Bu mu bunun kuralı? *** Nerde soranı çok Niye ki yok bulanı? Bitmez sananı ah Yaşıyor mu talanı? *** Haydi dön bir bak yüzüme Var mı, kaldı mı aşktan eserin Kalbi çarptın en son sözüme Kan olsan damarıma da keserim *** Vazgeçmem yine sevmekten Yüreğim ateşe döner sönmekten Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak Bilirim beter ölmekten *** Kaç git koş ve bırak Sondur bu durak Korkmam yine bitmekten Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak Bilirim beter ölmekten *** Aşkın yazanı çok Geride hep yalanı (geride hep yalanı) Kalpsiz olanı tok Bu mu bunun kuralı? *** Nerde soranı çok Niye ki yok bulanı? Bitmez sananı ah Yaşıyor mu talanı? *** Haydi dön bir bak yüzüme Var mı, kaldı mı aşktan eserin Kalbi çarptın en son sözüme Kan olsan damarıma da keserim *** Vazgeçmem yine sevmekten Yüreğim ateşe döner sönmekten Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak Bilirim beter ölmekten *** Kaç git koş ve bırak Sondur bu durak Korkmam yine bitmekten Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak Bilirim beter ölmekten *** Vazgeçmem yine sevmekten Yüreğim ateşe döner sönmekten Sen gibi yaşamak kalpten hep ırak Bilirim beter ölmekten