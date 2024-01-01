Yazmissa Bozmak Olmaz Ft Ozan Doğulu Sen, "Ölürüm sana" diyen Gönlüme aşklar seren Sınırsız sevgi veren *** Ne oldu bak? Güzel günlerdi geçen Hayalin ve şimdi sen Çok uzaklara giden *** Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik Yenilme kendine, kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik Yenilme kendine, kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Sen umutlarım, yarınım Sınırsız duyguların içinde kaybolduğum Üşüyorum, yine sar beni sana Hüzünle buluşturma Matemle yarıştırma *** Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik Yenilme kendine, kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik Yenilme kendine, kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz *** Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik Yenilme kendine, kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olma-a-a-a-az *** Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik Yenilme kendine, kaderin bensizlik Yazmışsa bozmak olmaz

Aşkistan Ft Ozan Doğulu Gezdim tozdum ezberi bozdum Herkese baktım olmadı geç Kibriti çaktın gönlüme attın Yalan yetende yanmadı geç *** Yazdım çizdim eline güne kızdım Halimi kimse sormadı geç Durdum denedim olur mu bu dedim? Kalbime sordum atmadı geç *** Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken? Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan Çekilsin aradan aşktan korkan *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan *** Gezdim tozdum ezberi bozdum Herkese baktım olmadı geç Kibriti çaktın gönlüme attın Yalan yetende yanmadı geç *** Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken? Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan Çekilsin aradan aşktan korkan *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan *** Oynaya oynaya, kalbim var ya Hop diye çıkacak, ay ay ay ay Kaynaya kaynaya, Allah muhafaza Herkesi yakacak vay vay vay vay *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan

Ayı Ft Ozan Doğulu Bugün hava güzel dedim ki hanıma Haydi kalk giyin de çıkalım biraz Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor Dalları basmış erikle kiraz Çoluk çocuk cümbür cemaat Piknik yapalım ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu "Yihhu aslan baba sen çok yaşa!" Yolda düşündüm bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları Bir hayli garibime gitti doğrusu bir baba olarak verdim kararı Anında bir ters U dönüş doğru hayvanat bahçesine Biliyoruz ayıp oldu hakim bey ama zar zor girebildik içeriye Bak evladım buna ayı derler Ormandan inip şehre gelirler Biraz ağırdır hantaldır ama Armudun iyisini ayılar yerler Evet babacım ona ayı derler Ayılar bizleri çok severler Ağır mağır hantaldır ama Armudun iyisini ayılar yerler Senin de canın günün birinde Armudun iyisini yemek isterse

Koy Koy Koy Ft Ozan Doğulu Değişmez sorumuz Nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçi Aldırma sen doldur be meyhaneci * Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandım yine bu gece * Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar gitmeden gizlice * Çok ülkeler gördüm Diyarlar gezdim Ögrendim alemin sırrı nedir Dünyanın merkezi bu meyhanedir * Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Doldur bak efkarlandım yine bu gece * Koy koy koy koy koy Koy koy koy koy koy Dostlar gitmeden gizlice