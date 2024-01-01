130 Bpm Allegro Şarkı Sözleri
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Murat Boz
130 Bpm Allegro
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Sen, "Ölürüm sana" diyen
Gönlüme aşklar seren
Sınırsız sevgi veren
***
Ne oldu bak?
Güzel günlerdi geçen
Hayalin ve şimdi sen
Çok uzaklara giden
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Sen umutlarım, yarınım
Sınırsız duyguların içinde kaybolduğum
Üşüyorum, yine sar beni sana
Hüzünle buluşturma
Matemle yarıştırma
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olma-a-a-a-az
***
Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik
Yenilme kendine, kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
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-
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Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Yazdım çizdim eline güne kızdım
Halimi kimse sormadı geç
Durdum denedim olur mu bu dedim?
Kalbime sordum atmadı geç
***
Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken?
Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
***
Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken?
Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
***
Oynaya oynaya, kalbim var ya
Hop diye çıkacak, ay ay ay ay
Kaynaya kaynaya, Allah muhafaza
Herkesi yakacak vay vay vay vay
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
-
Bugün hava güzel dedim ki hanıma
Haydi kalk giyin de çıkalım biraz
Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor
Dalları basmış erikle kiraz
Çoluk çocuk cümbür cemaat
Piknik yapalım ne dersiniz ha?
Ev halkı uçtu "Yihhu aslan baba sen çok yaşa!"
Yolda düşündüm bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları
Bir hayli garibime gitti doğrusu bir baba olarak verdim kararı
Anında bir ters U dönüş doğru hayvanat bahçesine
Biliyoruz ayıp oldu hakim bey ama zar zor girebildik içeriye
Bak evladım buna ayı derler
Ormandan inip şehre gelirler
Biraz ağırdır hantaldır ama
Armudun iyisini ayılar yerler
Evet babacım ona ayı derler
Ayılar bizleri çok severler
Ağır mağır hantaldır ama
Armudun iyisini ayılar yerler
Senin de canın günün birinde
Armudun iyisini yemek isterse
-
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Değişmez sorumuz
Nedir ki sonumuz?
Toprak değil mi erkeni geçi
Aldırma sen doldur be meyhaneci
*
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandım yine bu gece
*
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Dostlar gitmeden gizlice
*
Çok ülkeler gördüm
Diyarlar gezdim
Ögrendim alemin sırrı nedir
Dünyanın merkezi bu meyhanedir
*
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Doldur bak efkarlandım yine bu gece
*
Koy koy koy koy koy
Koy koy koy koy koy
Dostlar gitmeden gizlice
-
Sigaram gibisin, en tutkulu keyfimsin,
Yanımdayken özlüyorum dumanın yakıyor.
***
Kalbim hızla hızla atıyor
Ellerim seni seni arıyor
***
Müptelayım sana
Zarar versen de bana
Katlanıp acılara,
Seni içime çekiyorum.
***
Kalbim hızla hızla atıyor
Ellerim seni seni arıyor...
***
Dudaklarım alışık ellerimle barışık
Duygularım çok karışık tadın kokunla geliyor.
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