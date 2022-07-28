Yazmışsa Bozmak Olmaz (Ozan Doğulu) Şarkı Sözleri
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Murat Boz
Yazmışsa Bozmak Olmaz (Ozan Doğulu)
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Sen, ölürüm sana diyen
Gönlüme aşklar seren
Sınırsız sevgi veren
Ne oldu bak
Güzel günlerdi geçen
Hayalin ve şimdi sen
Çok uzaklara giden
***
Üzülme boş yere
Dönüş yok çaresiz
Düşündüm kaç kere
Cehennem sensizlik
Yenilme kendine
Kaderin bensizlik
Yazmışsa bozmak olmaz
***
Sen umutlarım yarınım
Sınırsız duygularım
İçinde kaybolduğum
Üşüyorum yine sar beni sana
Hüzünle buluşturma
Matemle yarıştırma