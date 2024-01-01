Murat Dalkılıç

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Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün
Kendimi bir anda yanında buldum
Her şeyi kenara itip biraz ben oldum
Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum
***
Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum
Zorladım ama olmadı, ben de duruldum
Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
***
Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün
Kendimi bir anda yanında buldum
Her şeyi kenara itip biraz ben oldum
Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum
***
Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum
Zorladım ama olmadı, ben de duruldum
Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
***
Teslim oldum
***
Teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
***
Teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
-
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Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler geliyor
Yârimin gözü yaşlı
***
Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
-
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Pencereden bir taş geldi
Pencereden bir taş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
***
Uyan Mamoş, uyan Mamoş
Uyan Mamoş, uyan Mamoş
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
***
Mamoş, palton tutayım mı?
Mamoş, palton tutayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
***
Di galk Mamoş, Mamoş di galk
Di galk Mamoş, Mamoş di galk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
***
Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah
Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
***
Mamoş ninni, Mamoş ninni
Mamoş ninni, Mamoş ninni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
-
-
Ah efendim
Önemi yok halimin
Ah efendim
Önemi yok halimin
***
Seyredem hayret ile şu alemi
Ne bilinir kıymet
Ne kıyamet
Allaha emanet
Ne gelir elden
Ne sahibim bu yerde ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben
***
Ne sahibim bu yerde ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben
***
Ah efendim
Önemi yok halimin
Ah efendim
Önemi yok halimin
***
Seyredem hayret ile şu alemi
Ne bilinir kıymet
Ne kıyamet
Allaha emanet
Ne gelir elden
***
Ne sahibim bu yerde ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben
***
Ne sahibim bu yerde ne kiracı
Sadece bir ömürlük misafirim ben
-
-
İki keklik bir derede imanım da ötüyor
İki keklik bir derede imanım da ötüyor
***
Ötme de keklik benim benim derdim artıyor, sana hayran, artıyor
Ötme de keklik benim benim derdim artıyor, sana hayran, artıyor
***
Emine hanım konyak içmiş karyolada yatıyor
Emine hanım konyak içmiş karyolada yatıyor
***
Yazması oyalı, kundurası boyalı yar yar benim olsan, yar yar
Uzun da geceler dilim yari heceler yar yar benim olsan, yar yar
***
Emine hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan
Emine hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan
***
Yazması oyalı, kundurası boyalı yar yar benim olsan, yar yar
Uzun da geceler dilim yari heceler, yar yar benim olsan, yar yar
-
Çayın öte yüzünde
Çayın öte yüzünde
Ceylan oynar düzünde
Ceylan oynar düzünde
***
Ağam, yâr, değme bana
Paşam, yâr, değme bana
Zati da vurgunum sana
Zati da vurgunum sana
***
Çay aşağı ben çağladım
Çay aşağı ben çağladım
Usul usul ağladım
Usul usul ağladım
***
Deseler, "Yârin gelmiş"
Deseler, "Yârin gelmiş"
Çifte kurban bağladım
Çifte kurban bağladım
***
Ağam, yâr, değme bana
Paşam, yâr, değme bana
Zati da vurgunum sana
Zati da vurgunum sana
-
Neden geldim İstanbul'a
Tutuldum kaldım avare
Şimdi bin kere pişmanım
Vakit geçti ah ne çare
***
Ah ah
Gelmez olaydım
Görmez olaydım
Tek seni cilveli İstanbul
Görmez olaydım
Ah bilmez olaydım
***
İstanbul'un kış denizi
Gemileri dizi dizi
Merhametin insafın yok mu
Niçin mahzun ettin sen bizi
***
Ah ah
Gelmez olaydım
Görmez olaydım
Tek seni cilveli İstanbul
Görmez olaydım
Ah bilmez olaydım
***
İstanbul'un kış denizi
Gemileri dizi dizi
Merhametin insafın yok mu
Niçin mahzun ettin bizi
***
Ah ah
Gelmez olaydım
Görmez olaydım
Tek seni cilveli İstanbul
Görmez olaydım
Ah bilmez olaydım
-
-
Topraktan gelir cümle beden
Öldür nefsini ölmeden
***
Böyle emretmiş yaradan
Böyle emretmiş yaradan
***
Topraktan gelir cümle beden
Öldür nefsini ölmeden