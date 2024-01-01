Murat Dalkılıç

01 Teslım Oldum Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün Kendimi bir anda yanında buldum Her şeyi kenara itip biraz ben oldum Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum *** Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum Zorladım ama olmadı, ben de duruldum Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum *** Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün Kendimi bir anda yanında buldum Her şeyi kenara itip biraz ben oldum Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum *** Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum Zorladım ama olmadı, ben de duruldum Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum *** Teslim oldum *** Teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum *** Teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum

Hey On Beşli Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Onbeşliler geliyor Yârimin gözü yaşlı *** Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye

Mamoş Pencereden bir taş geldi Pencereden bir taş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi *** Uyan Mamoş, uyan Mamoş Uyan Mamoş, uyan Mamoş Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? *** Mamoş, palton tutayım mı? Mamoş, palton tutayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? *** Di galk Mamoş, Mamoş di galk Di galk Mamoş, Mamoş di galk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk *** Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak *** Mamoş ninni, Mamoş ninni Mamoş ninni, Mamoş ninni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni

Bir Ömürlük Misafir Ah efendim Önemi yok halimin Ah efendim Önemi yok halimin *** Seyredem hayret ile şu alemi Ne bilinir kıymet Ne kıyamet Allaha emanet Ne gelir elden Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben *** Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben *** Ah efendim Önemi yok halimin Ah efendim Önemi yok halimin *** Seyredem hayret ile şu alemi Ne bilinir kıymet Ne kıyamet Allaha emanet Ne gelir elden *** Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben *** Ne sahibim bu yerde ne kiracı Sadece bir ömürlük misafirim ben

İki Keklik Bir Kayada İki keklik bir derede imanım da ötüyor İki keklik bir derede imanım da ötüyor *** Ötme de keklik benim benim derdim artıyor, sana hayran, artıyor Ötme de keklik benim benim derdim artıyor, sana hayran, artıyor *** Emine hanım konyak içmiş karyolada yatıyor Emine hanım konyak içmiş karyolada yatıyor *** Yazması oyalı, kundurası boyalı yar yar benim olsan, yar yar Uzun da geceler dilim yari heceler yar yar benim olsan, yar yar *** Emine hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan Emine hanım yeni çıkmış imanım da hamamdan *** Yazması oyalı, kundurası boyalı yar yar benim olsan, yar yar Uzun da geceler dilim yari heceler, yar yar benim olsan, yar yar

Çayın Öte Yüzünde Çayın öte yüzünde Çayın öte yüzünde Ceylan oynar düzünde Ceylan oynar düzünde *** Ağam, yâr, değme bana Paşam, yâr, değme bana Zati da vurgunum sana Zati da vurgunum sana *** Çay aşağı ben çağladım Çay aşağı ben çağladım Usul usul ağladım Usul usul ağladım *** Deseler, "Yârin gelmiş" Deseler, "Yârin gelmiş" Çifte kurban bağladım Çifte kurban bağladım *** Ağam, yâr, değme bana Paşam, yâr, değme bana Zati da vurgunum sana Zati da vurgunum sana

Neden Geldim İstanbul'a Neden geldim İstanbul'a Tutuldum kaldım avare Şimdi bin kere pişmanım Vakit geçti ah ne çare *** Ah ah Gelmez olaydım Görmez olaydım Tek seni cilveli İstanbul Görmez olaydım Ah bilmez olaydım *** İstanbul'un kış denizi Gemileri dizi dizi Merhametin insafın yok mu Niçin mahzun ettin sen bizi *** Ah ah Gelmez olaydım Görmez olaydım Tek seni cilveli İstanbul Görmez olaydım Ah bilmez olaydım *** İstanbul'un kış denizi Gemileri dizi dizi Merhametin insafın yok mu Niçin mahzun ettin bizi *** Ah ah Gelmez olaydım Görmez olaydım Tek seni cilveli İstanbul Görmez olaydım Ah bilmez olaydım