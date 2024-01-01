Murat Dalkılıç

Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden Karanlık bu aşkın tabiatında yokken Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk *** Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden Karanlık bu aşkın tabiatında yokken Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk *** Bi' yanım sana fena kızgın Bi' yanım sana hâlâ feda *** Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum *** Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı? E, o bize uyar mı? *** Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden Karanlık bu aşkın tabiatında yokken Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk *** Bi' yanım sana fena kızgın Bi' yanım sana hâlâ feda, feda, feda *** Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum *** Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı? E, o bize uyar mı? *** E, o bize uyar mı? E, o bize uyar mı?