06 Yudum Yudum Şarkı Sözleri
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Murat Dalkılıç
06 Yudum Yudum
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Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Bi' yanım sana fena kızgın
Bi' yanım sana hâlâ feda
***
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
***
Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum
Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı?
E, o bize uyar mı?
***
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Bi' yanım sana fena kızgın
Bi' yanım sana hâlâ feda, feda, feda
***
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
***
Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum
Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı?
E, o bize uyar mı?
***
E, o bize uyar mı?
E, o bize uyar mı?