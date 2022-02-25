Murat Dalkılıç

Burda oturmuş, napıyorum.. En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı Hangi birinden başlanır ki Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun *** Sanmam nasıl düştüğümü, Herkes iyice görsün Hala yatışmıyor bu Kalbim burdan görünmüyor mu *** Semradan alınmış afeta, İşveki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla *** Burda oturmuş, napıyorum.. En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı Hangi birinden başlanır ki Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun *** Sanmam nasıl düştüğümü, Herkes ıyice görsün Hala yatışmıyor bu Kalbim burdan görünmüyor mu *** Semradan alınmış afeta, İşve ki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla *** Semradan alınmış afeta, İşve ki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla