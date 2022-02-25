Afeta Şarkı Sözleri
Murat Dalkılıç Afeta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Afeta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Afeta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Burda oturmuş, napıyorum..
En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı
Hangi birinden başlanır ki
Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun
***
Sanmam nasıl düştüğümü,
Herkes iyice görsün
Hala yatışmıyor bu
Kalbim burdan görünmüyor mu
***
Semradan alınmış afeta,
İşveki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
***
Burda oturmuş, napıyorum..
En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı
Hangi birinden başlanır ki
Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun
***
Sanmam nasıl düştüğümü,
Herkes ıyice görsün
Hala yatışmıyor bu
Kalbim burdan görünmüyor mu
***
Semradan alınmış afeta,
İşve ki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
***
Semradan alınmış afeta,
İşve ki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
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