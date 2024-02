Murat Dalkılıç

İşsizim, eşsizim, aşığım Her yanım entrika, harika Boş gezenin boş kalfasıyım Bu mu yani alametifarika? *** Bir yol bulup tutunabilsem Şu hayata bir aşk dolu kozmogonik Mühlet doluyor icraat yok Hem platonik hem filofobik Kalmadı başıma gelmedik *** Ah güzel İstanbul Sana yar etmem O benim aşkım O benim aşkım *** Bak bu kerameti Beni aştı Bir el at hadi O benim aşkım *** Ah güzel İstanbul Sana yar etmem O benim aşkım O benim aşkım *** Bak bu kerameti Beni aştı Bir el at hadi O benim aşkım *** İşsizim, eşsizim, aşığım Her yanım entrika, harika Boş gezenin boş kalfasıyım Bu mu yani alametifarika? *** Bir yol bulup tutunabilsem Şu hayata bir aşk dolu kozmogonik Mühlet doluyor icraat yok Hem platonik hem filofobik Kalmadı başıma gelmedik *** Ah güzel İstanbul Sana yar etmem O benim aşkım O benim aşkım *** Bak bu kerameti Beni aştı Bir el at hadi O benim aşkım *** Güzel İstanbul Sana yar etmem O benim aşkım O benim aşkım *** Bak bu kerameti Beni aştı Bir el at hadi O benim aşkım *** Güzel İstanbul Sana yar etmem O benim aşkım O benim aşkım *** Bu kerameti Beni aştı Bir el at hadi O benim aşkım