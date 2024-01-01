Ah Güzel İstanbul Şarkı Sözleri
Murat Dalkılıç Ah Güzel İstanbul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Ah Güzel İstanbul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ah Güzel İstanbul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Dalkılıç
Ah Güzel İstanbul
Tüm Şarkıları
-
İşsizim, eşsizim, aşığım
Her yanım entrika, harika
Boş gezenin boş kalfasıyım
Bu mu yani alametifarika?
***
Bir yol bulup tutunabilsem
Şu hayata bir aşk dolu kozmogonik
Mühlet doluyor icraat yok
Hem platonik hem filofobik
Kalmadı başıma gelmedik
***
Ah güzel İstanbul
Sana yar etmem
O benim aşkım
O benim aşkım
***
Bak bu kerameti
Beni aştı
Bir el at hadi
O benim aşkım
***
Ah güzel İstanbul
Sana yar etmem
O benim aşkım
O benim aşkım
***
Bak bu kerameti
Beni aştı
Bir el at hadi
O benim aşkım
***
İşsizim, eşsizim, aşığım
Her yanım entrika, harika
Boş gezenin boş kalfasıyım
Bu mu yani alametifarika?
***
Bir yol bulup tutunabilsem
Şu hayata bir aşk dolu kozmogonik
Mühlet doluyor icraat yok
Hem platonik hem filofobik
Kalmadı başıma gelmedik
***
Ah güzel İstanbul
Sana yar etmem
O benim aşkım
O benim aşkım
***
Bak bu kerameti
Beni aştı
Bir el at hadi
O benim aşkım
***
Güzel İstanbul
Sana yar etmem
O benim aşkım
O benim aşkım
***
Bak bu kerameti
Beni aştı
Bir el at hadi
O benim aşkım
***
Güzel İstanbul
Sana yar etmem
O benim aşkım
O benim aşkım
***
Bu kerameti
Beni aştı
Bir el at hadi
O benim aşkım