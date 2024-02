Murat Dalkılıç

Bi Dolu Hiç Hiç almaya çalışmadın gönlümü Kim sildi takvimlerden o son günü? Tartıştık ya hani, hemen çektim gittim *** Gittim birkaç gün, soktum kafamı kim bilir hangi deliğe Geçer sandım, geçmeyince biraz ağladım Yok, çok ağladım *** Sandığımdan hiç dolu hayat Hey gidi hayat Ne görevmiş be, atayıvermiş günü gelince Bakışta ilahiyat *** Sandığımdan hiç dolu hayat Hey gidi hayat Ne görevmiş be, atayıvermiş günü gelince Bakışta ilahiyat *** Bir saldı ki bu beden, hiç dokunmayın His gitti mi dillerden ben konuşma'yım Tartıştık mı sahi? Hatırlayamadım ki *** Geçti birkaç ay, beden aynı, kafam binbir delikle Geçer sandım, geçmeyince yine ağladım Hem ne ağladım *** Sandığımdan hiç dolu hayat Hey gidi hayat Ne görevmiş be, atayıvermiş günü gelince Bakışta ilahiyat *** Sandığımdan hiç dolu hayat Hey gidi hayat Ne görevmiş be, atayıvermiş günü gelince Bakışta ilahiyat

Sen Var Ya Sen Aşkın bana ihanet öyle sevmişim ki Sabır edersin sabır et Kendimden geçmişim ki Bu yeni bir umut ışığı bu yeni bir başlangıç Dönecek dönecek dönecek elbet ** Sen var ya sen başımın tacı gözümün bebeği Sen var ya sen aşkımın ilacı ferdimin dermanı Ben var ya ben bir ömür geciren bin asir bekleyen ben bak Ben varya ben ne haldeyim

Hep Sonradan Ne sen leyla' sın ne de ben mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz sarhoşuz hepsi bu. ** Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. ** Ne sen bulutsun ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam susmuşuz durgunuz hepsi bu. ** Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan

Duygusuz Senin de birisi canını yakar Anlarsın o zaman aşk neler yapar Duygusuzsun sen duygusuz duygusuz ** Ne hayal etmiştim bak neler buldum Düştüm bir kötüye aşkımdan oldum İçimde bir isyan aklim karışık Harcadım sevgimi elinde soldum ** Duygusuzsun sen duygusuz Duygularımla oynadın ayrılığa sen yolladın Sen beni hak etmedin sevgimi sen hiç bilmedin Duygusuzsun sen duygusuz ** Duygusuzsun sen duygusuz Duygularımla oynadın ayrılığa sen sen yolladın Sen beni hak etmedin sevgimi sen hiç bilmedin

Gözlerine Sana sözüm yok artık intizarım dışında Bitirdin hayatımı daha bu genç yaşımda ** Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından Çık artık hayatımdan, düş gönlümün tahtından Bıktım, usandım artık şu yüreğin ahdından ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Her sözünle ağlattın, yalana yalan kattın Yaktın beni, vicdansız, kor alev gibi yaktın ** Bir derman bulamadım içimdeki yaraya Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya Bir derman bulamadım içimdeki yaraya Yemin ettim bir defa, düşmem böyle sevdaya ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben ** Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım Ellerini tutmayacağım ben Sensiz olmak zor olsa da, kalbim yansa, kor olsa da Bu can sana kul olsa da hayatımı yakacağım ben

Darısı Size Aşık oldum çok seviyorum Boyu posu tam bana göre Gönlü güzel çok umutluyum Ben aşkı buldum darısı size ** Güzel gözlü pamuk elli Yaradanın bir mucizesi ** Aşk budur işte öl dese ölürüm Yar feda olsun sana bu ömrüm Güller içinde solmayan gülsün Ben aşkı buldum darısı size

Nazlıcan Gülüm Senin Bu Gidişin Ömrümden Ömür Aldı Bu Virane Sefil Ömrüm Sana Nasıl Bağlandı ** Neyleyim ki Umutlarım Yüceydi Dağlar Gibi Seven Deli Yüreğim Ateşinle Dağlandı ** Yakma Beni Nazlıcan Vurma Beni Nazlıcan Gül Çiçeğim Soldu Bak Hazanım Doldu Ömrüm Elinde Sondu

Kurşun Yarası Dağlarda fermanım bir yaman gibi Yaprağım yel almış, toprağım sanki Halil der, "Bu sevda bende bitmez ki" Ceylanım, yaralım ** Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası deldi bağrımı Kurşun yarası aldı aşkımı Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası ** Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası deldi bağrımı Kurşun yarası aldı aşkımı Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası ** Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası deldi bağrımı Kurşun yarası aldı aşkımı Kurşun yarası aldı canımı Kurşun yarası

Neylerim Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen herşeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış Benim kaderim senle yazılmış Bir ömür boşa harcanmış ** Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi Neylerim ben sensiz doğan güneşi Neylerim ben sensiz aşk denen her şeyi ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver ** Ah haber ver yüreğim darda gel Şu seven gönlüme ne olur ümit ver

Mardin Kapısı Muratgilin damından hoplayamadım Muratgilin damından hoplayamadım Liralarım döküldü, toplıyamadım Liralarım döküldü, toplıyamadım ** O yare mektup yazdım, yollayamadım O yare mektup yazdım, yollayamadım ** Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım ** Mardin kapısından endim aşağı Mardin kapısından endim aşağı Belime bağladım acem kuşağı Belime bağladım acem kuşağı ** İmdada yetişin evsel uşağı İmdada yetişin evsel uşağı ** Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım ** Mardin kapısında vurdular beni Mardin kapısında vurdular beni Evsel bahçasına koydular beni Evsel bahçasına koydular beni ** Gözüm kapanmadan görseydim seni Gözüm kapanmadan görseydim seni ** Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım Elalem al giymiş ben karalıyım