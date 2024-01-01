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7/24 Dinle Sen Var Ya Sen

Sen Var Ya Sen Şarkı Sözleri

Murat Dalkılıç Sen Var Ya Sen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Sen Var Ya Sen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Var Ya Sen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç

Sen Var Ya Sen

  • Bi Dolu Hiç

  • Sen Var Ya Sen

  • Hep Sonradan

  • Gururla Aşk

  • Duygusuz

  • Gözlerine

  • Darısı Size

  • Nazlıcan

  • Kurşun Yarası

  • Neylerim

  • Mardin Kapısı

  • Çalın Davullar

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