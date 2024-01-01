Murat Dalkılıç

-
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)
-
Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateş yerinde duman duman
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
***
Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateş yerinde duman duman
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
-
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)
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