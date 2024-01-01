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7/24 Dinle Kasaba

Kasaba Şarkı Sözleri

Murat Dalkılıç Kasaba şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Kasaba şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kasaba sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç

Kasaba

  • Bize Gidelim Beyler

  • Kasaba

  • Sensiz Olmaz

  • Kal Diyemem

  • Kasaba (Remix)

  • Bize Gidelim Beyler (Remiks)

  • Kal Diyemem (Remiks)

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