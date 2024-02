Murat Dalkılıç

Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman Durup durup sonra yine yanan Ateş yerinde duman duman Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba... *** Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman Durup durup sonra yine yanan Ateş yerinde duman duman Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba...