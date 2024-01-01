Murat Dalkılıç

Bize Gidelim Beyler Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-) Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-) Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-) Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) *** Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim Felekten bir gece çalmak istedim Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim Bu gece hüzünleri terk ediverdim *** Gönlüm eğlenmek ister, ister Kahkahalarla coşmak ister Sevdikleriyle olmak ister Eski dostları görmek ister *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim Felekten bir gece çalmak istedim Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim Bu gece hüzünleri terk ediverdim *** Gönlüm eğlenmek ister, ister Kahkahalarla coşmak ister Sevdikleriyle olmak ister Eski dostları görmek ister *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)

Kasaba Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman Durup durup sonra yine yanan Ateş yerinde duman duman Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba... *** Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman Durup durup sonra yine yanan Ateş yerinde duman duman Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... Senle yaşadığıma sözüm yok, Yaşanan kısmet... Sonrasını da ben konuşmam, Sevmem nisbet... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba... *** Al her şeyini yanına, Yüreğine... Benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına... Bana senden ne köy olur nede kasaba...