Mesaj Şarkı Sözleri
Murat Dalkılıç Mesaj şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Mesaj şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mesaj sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bilemezsin aklımdan geçenleri
Bilemezsin kalbimden geçenleri
Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece
***
Bulamazsın kaybolan ümitleri
Bulamazsın derdimin çaresini
İstesen de istesen de nasılsa bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Lay lara lalala lay lay lay
Lay lara lalala la lay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
***
Bilemezsin eski mutlu günleri
Bilemezsin o benim her şeyimdi
Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece
***
Bulamazsın elveda diyenleri
Bulamazsın terk edip gidenleri
Artık çok geç
Artık çok geç nasılsa bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Lay lara lalala lay lay lay
Lay lara lalala la lay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Lay lara lalala lay lay lay
Lay lara lalala la lay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
***
Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece
Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce
Lay lara lalala lay lay lay
Lay lara lalala la lay
Eğlensin herkes gülsün bu gece
Eğlensin herkes gülsün bu gece
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Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım)
Yazık olur gençliğime (Etme eyleme canım)
Sana gönül verdim diye (Etme eyleme canım)
Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kahrını, cefasını çok çektim amma
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
***
Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım)
Acı çökmüş gözlerime (Etme eyleme canım)
Alın yazım buymuş diye (Etme eyleme canım)
Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kahrını, cefasını çok çektim amma
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
***
Kahrını, cefasını çok çektim amma
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
-
Kâh orada, kâh burada
Geçti günler, mevsimler
Nerde akşam, orada sabah
Gezdim durdum, derbeder
***
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem, söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem, söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
***
Yeryüzünden, gökyüzünden
Benliğimden bi' haber
Nerde akşam, orada sabah
Gezdi durdum, derbeder
***
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem, söyle canım, ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem, söyle canım, ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
-
incire vurulmuş bir mahkum gibi
aşkının kölesi oldum ne çare
her şeye bedeldi, saçının bir teli
hasretin düşürdü beni bu hale
dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya
sensiz hayat nedir ki boş bir virane
meyhaneler yetmiyor bu gece bana
ben sana vuruldum deli divane
çöllerde dolaşan bir mecnun gibi
aşkının kölesi oldum ne çare
her şeye bedeldi adının bir harfi
hasretin düşürdü beni bu hale