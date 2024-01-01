Murat Dalkılıç

Bu Gece Bilemezsin aklımdan geçenleri Bilemezsin kalbimden geçenleri Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece *** Bulamazsın kaybolan ümitleri Bulamazsın derdimin çaresini İstesen de istesen de nasılsa bu gece *** Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce Lay lara lalala lay lay lay Lay lara lalala la lay Eğlensin herkes gülsün bu gece *** Bilemezsin eski mutlu günleri Bilemezsin o benim her şeyimdi Anlamazsın anlatsam da nasılsa bu gece *** Bulamazsın elveda diyenleri Bulamazsın terk edip gidenleri Artık çok geç Artık çok geç nasılsa bu gece *** Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce Lay lara lalala lay lay lay Lay lara lalala la lay Eğlensin herkes gülsün bu gece *** Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce Lay lara lalala lay lay lay Lay lara lalala la lay Eğlensin herkes gülsün bu gece *** Sen yine iyisi mi çal söyle bildiğin gibi bu gece Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce Lay lara lalala lay lay lay Lay lara lalala la lay Eğlensin herkes gülsün bu gece Eğlensin herkes gülsün bu gece

Etme Eyleme Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Yazık olur gençliğime (Etme eyleme canım) Sana gönül verdim diye (Etme eyleme canım) Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Acı çökmüş gözlerime (Etme eyleme canım) Alın yazım buymuş diye (Etme eyleme canım) Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?

Söyle Canım Kâh orada, kâh burada Geçti günler, mevsimler Nerde akşam, orada sabah Gezdim durdum, derbeder *** Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem, söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem, söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla *** Yeryüzünden, gökyüzünden Benliğimden bi' haber Nerde akşam, orada sabah Gezdi durdum, derbeder *** Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden *** Bir tanem, söyle canım, ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla *** Bir tanem, söyle canım, ne dilersen dile benden İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla