Murat Dalkılıç

Bu Nasıl Aşk (Alaturka) Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur

Bu Nasıl Aşk Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur

Derine Aç gir kalbime kimse değmiş mi? Aziz hatıran silinmiş mi? Açtığın yara yerini sevmiş mi? *** Allah aşktır sensin kalan geriye O yol mübah çıkıyorsa sevgiliye Çek vur hançeri teslimim ellerine *** Derine Derine, daha derine Adını kazı derime Dikeni ol canımın, yakışır güle *** Derine, daha derine Adını kazı derime Koparamaz o gülü kimse sen bile *** Aç gir kalbime kimse değmiş mi? Aziz hatıran silinmiş mi? Açtığın yara yerini sevmiş mi? *** Allah aşktır sensin kalan geriye O yol mübah çıkıyorsa sevgiliye Çek vur hançeri teslimim ellerine *** Derine Derine, daha derine Adını kazı derime Dikeni ol canımın, yakışır güle *** Derine, daha derine Adını kazı derime Koparamaz o gülü kimse sen bile *** Derine Derine, daha derine Adını kazı derime Dikeni ol canımın, yakışır güle *** Derine, daha derine Adını kazı derime Koparamaz o gülü kimse sen bile

Leyla Muhtelif derdimle tasamla meşgulken Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben? Gözlerinde tuhaf bir şey var Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Muhtelif derdimle tasamla meşgulken Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben? Gözlerinde tuhaf bir şey var Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda

Yani Sen bir kalk bakalım aşkın yerinden Anlat bilelim yersiz sitemden Yine dargın kalbim derinden Kimse senin kadar kolay fark etmedi aşkı Bir bilene sormak lazım bulunmaz hint kumaşı mı? *** Yani oldu mu, marifet değil bu Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu Başladı şimdide kaçırma korkusu Tarih geldi mi, devran döndü mü? Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu? Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe *** Tam da geçiyordum bir süre kendimden Göz kararı kaptım sormadan Başına buyruk arsız hevesimden Ne sağım solum belli hep dengesiz tavırlar Bazen çok samimi yaklaşımlar bazen de tanıdık yalanlar *** Yani oldu mu, marifet değil bu Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu Başladı şimdide kaçırma korkusu Tarih geldi mi, devran döndü mü? Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu? Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe *** Gel de anlat, başla bir yerden olur mu? Sabahı bulmaz geçer aşk kokan hâlim durur mu? Sensizliğim deniz değil ki özlemek sahile vurur mu? *** Yani oldu mu, marifet değil bu Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu Başladı şimdide kaçırma korkusu Tarih geldi mi, devran döndü mü? Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu? Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe *** Yani oldu mu, marifet değil bu Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu Başladı şimdide kaçırma korkusu Tarih geldi mi, devran döndü mü? Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu? Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe

Aşka Doydum Aşkın içinde bir aşk aradık Doğru yolu bir türlü bulamadık Asıl olan sendin bendim, biz çok karıştık İki cümleyle her şeyin geçeceğini sandık Ayrı ayrı dünyalara biz çok alıştık *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Asıl olan sendin bendim, biz çok karıştık İki cümleyle her şeyin geçeceğini sandık Ayrı ayrı dünyalara biz çok alıştık *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi

Bu Nasıl Aşk (David Şaboy Version) Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur

Haydut Olur olur sahiden aşk var Aslında haydut falan değilim ben İnadımız da sevdiğimizden Senden kaynaklanan bir duraklama hâli *** Tamam kabul ufak bir yanlışlık var Aslında mazbut falan değilim ben İkisinin de arasında, romantik sayılmaz Orta şeker yani *** Çekeriz nazını da sözünü de Âdet yerini bulsun Bizimkisi de can değil mi? Dünya şöyle dursun *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** Tamam kabul ufak bir yanlışlık var Aslında mazbut falan değilim ben İkisinin de arasında, romantik sayılmaz Orta şeker yani ** Çekeriz nazını da sözünü de Âdet yerini bulsun Bizimkisi de can değil mi? Dünya şöyle dursun *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim

Kimim Ben Kimim ben sana isyan edecek? Kimim ben seni anlayıp sevecek? Kimsin sen bana emir verecek? Kimsin sen, kimsin sen? *** Nefessiz bir ormanda Hayatım elindeymiş Şımarmış, öfkelenmişsin Her şey seninmiş gibi *** Yine konuştun yine, herkes düşman sana Yine bağırdın bana, kalbine baksana *** Kimim ben sana isyan edecek? Kimim ben seni anlayıp sevecek? Kimsin sen bana emir verecek? Kimsin sen, kimsin sen? *** Huzursuz zamanında Gözyaşın donmuş sanki İsyanın yalan, yüzün kalabalık Çirkin bir şehir gibi *** Yine konuştun yine, herkes düşman sana Yine bağırdın bana, kalbine baksana *** Kimim ben sana isyan edecek? Kimim ben seni anlayıp sevecek? Kimsin sen bana emir verecek? Kimsin sen, kimsin sen?

Kördüğüm Korkmadım yüzüme vurdun Tutunacak kırık bir dal bile yok Keşke ben o ben olaydım Sahibi olmadan sahip çıkardım Şimdi duymuyor o içimdeki çocuğu Önce haykırır insan yüreğine tokat gibi vurunca Aşk sana susmayı öğretir *** Başlarım acısına ayrılık şarkısına Sevginin en azına alışığım ben Yaşarım karşılıksız yaradan hatırına Ben ona kördüğüm aşığım Başlarım anısına ayrılık şarkısına Her şeyin en azına alışırım ki Yine o üzülmesin halimi bilmesin Kimseyi karşılıksız sevmesin *** Ah ne kadar ne kadar zordu Yıllarıma kelepçe vurdum Gizlerim ben söyleyemem kimselere Sustuğumla yok olurum Şimdi bilmiyor o içimdeki çocuğu Önce haykırır insan yüreğine tokat gibi vurunca Aşk sana susmayı öğretir

Saltanat Bak bize bi' var bi' yokmuş eskiden Nasıl da idareten yaşıyormuşuz ayrı ayrı telden Sen bana ben sana tuzaklar sermeden Kalbe zeval vermeden yaşayamaz olduk aşkı *** Sözler tutulmadı Kalpler sınıfta kaldı yeniden Başlasak hayırlısı mı bilmem Yüzde kaç olur hata payı Zaman kaybedince hakkımız yanmış *** Aslında hiç kolay olmadı Ağlaya ağlaya gözyaşı kalmadı Fikri firar akıl senden başkasını almadı *** Ne gençlik çağırın hovardalıkları Ne yazın kalpteki kıpırdanışı Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı *** Sen bana ben sana tuzaklar sermeden Kalbe zeval vermeden yaşayamaz olduk aşkı *** Sözler tutulmadı Kalpler sınıfta kaldı yeniden Başlasak hayırlısı mı bilmem Yüzde kaç olur hata payı Zaman kaybedince hakkımız yanmış *** Aslında hiç öyle kolay olmadı Ağlaya ağlaya gözyaşı kalmadı Fikri firar akıl senden başkasını almadı *** Ne gençlik çağırın hovardalıkları Ne yazın kalpteki kıpırdanışı Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı *** Zaman kaybedince hakkımız yanmış *** Aslında hiç öyle kolay olmadı Ağlaya ağlaya gözyaşı kalmadı Fikri firar akıl senden başkasını almadı *** Ne gençlik çağırın hovardalıkları Ne yazın kalpteki kıpırdanışı Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı O ihtimali bile düşünmeye fırsat olmadı

Sms Gidecek de gideceksin kararı vermişsin Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin *** Vur kur biliyorsun beni üzdün Öptün sondu bu karagözlüm Oynardın oyunu sonsuza kadar Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i Gidecek de gideceksin kararı vermişsin Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin *** Vur kur biliyorsun beni üzdün Öptün sondu bu karagözlüm Oynardın oyunu sonsuza kadar Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i

Uğur Senin geldiğin zamanlarmış Yılın bu hüzünlü güz mevsimi Aslında anladığım kadarıyla Pamuk elleri her dokunduğunda Hüzün bitecek Dökülen yapraklara inat Ilık rüzgâr hep esecek Çakacak şimşekten sonraki yağmura inat *** Uğurundan şüphe etme hiç arkadaş Mutluluktan yere basmasın ayakların Bugün senin günün, ey aşk İste güneş ve ay yan yana dursun Bi' de ben, en sevdiğin huyun *** İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun *** Senin geldiğin zamanlarmış Yılın bu hüzünlü güz mevsimi Aslında anladığım kadarıyla Pamuk elleri her dokunduğunda Hüzün bitecek Dökülen yapraklara inat Ilık rüzgâr hep esecek Çakacak şimşekten sonraki yağmura inat *** Uğurundan şüphe etme hiç arkadaş Mutluluktan yere basmasın ayakların Bugün senin günün, ey aşk İste güneş ve ay yan yana dursun Bi' de ben, en sevdiğin huyun *** İyi ki doğdun *** Yılların eskitemediği duygular şahit Geri kalanlardan eser yok (İyi ki doğdun) Kuzgunların çığlıklarından kaçıp dünyanın en vahşi kâbuslarına kafa tutmuş (İyi ki doğdun) Kimi iyi gelmiş kimi kötü (İyi ki doğdun) Sonunda meclisi aşık hükmünü vermiş (İyi ki doğdun) Hep dert değil bu meret Biraz da muhabbet (İyi ki doğdun) Aşk olsun istemiş Seni vermiş (İyi ki doğdun) Seni seviyorum, iyi ki doğdun *** İyi ki doğdun

Zalim Efendi Koskoca anlamsız sorunlar var, mahsurlar Bir o kadar derin hikayeyle karşımda Karın ağrısı sözde hatırlatma Bundan öncekilerden kalma O bir başka kollarda aslında Bir başka kollarda aslında *** Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış Yani yaralarım taze değil Bayağı eskiden beri kalmış Bir zamanlar zavallı kalbim Zalim efendiyle bir olmuş Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış *** Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış Yani yaralarım taze değil Bayağı eskiden beri kalmış Bir zamanlar zavallı kalbim Zalim efendiyle bir olmuş Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış *** Karın ağrısı sözde hatırlatma Bundan öncekilerden kalma O bir başka kollarda aslında Bir başka kollarda aslında *** Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış Yani yaralarım taze değil Bayağı eskiden beri kalmış Bir zamanlar zavallı kalbim Zalim efendiyle bir olmuş Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış *** Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış Yani yaralarım taze değil Bayağı eskiden beri kalmış Bir zamanlar zavallı kalbim Zalim efendiyle bir olmuş Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış