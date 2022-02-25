Murat Dalkılıç

Bu Nasıl Aşk Atacaksan küçük at bari, Yalanları yerim o zaman, Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman? *** Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine İnanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğim en derine gömdüm aşkı Kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek Bana bir daha yaşattıramaz *** Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüp de bir daha olalım dersen Adı bir tek "arkadaşlık" olur *** Atacaksan küçük at bari, Yalanları yerim o zaman, Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman? *** Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine İnanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğim en derine gömdüm aşkı Kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek Bana bir daha yaşattıramaz *** Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüp de bir daha olalım dersen Adı bir tek "arkadaşlık" olur

Leyla Muhtelif derdimle tasamla meşgulken Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben? Gözlerinde tuhaf bir şey var Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Muhtelif derdimle tasamla meşgulken Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben? Gözlerinde tuhaf bir şey var Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda *** Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar Sana kolay belki bu oğlanlar Aslanlar, çiyanlar Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla Bir o kadar meşhur bir endamla Aşk nerde sen orda