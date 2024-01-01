Murat Dalkılıç

Canına Yandığım Yüreğim dargın sabahlarda Uykusuz akşamlardan kalma Zaman geçmek bilmiyor sorma Canına yandığım *** Daha dün gibi her şey aklımda Mutluluk fotoğraflarında Yalan yoktu inanmıştım ben sana Şeytana aldandım *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yine de sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yine de sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Yüreğim dargın sabahlarda Uykusuz akşamlardan kalma Zaman geçmek bilmiyor sorma Canına yandığım *** Daha dün gibi her şey aklımda Mutluluk fotoğraflarında Yalan yoktu inanmıştım ben sana Şeytana aldandım *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını

Kader Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç bir etkin yok Bu daha da güzel Etkin yok Bu daha da güzel *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç bir etkin yok Bu daha da güzel Etkin yok Bu daha da güzel *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum

Bir Hayli Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli *** Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli

Yalan Dünya Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini Kimse gerçeği duymuyor Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla Kimse gerçeğini görmüyor *** Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak Aşkın kor, soğuk sularına kapılmayacak O an bi' daha yaşanmayacak *** Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözün çok ama dinleyen yok Yoruldum yanlış sevmekten yalan dünya *** Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini Kimse gerçeği duymuyor Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla Kimse gerçeğini görmüyor *** Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak Aşkın kor, soğuk sularına kapılmayacak O an bi' daha yaşanmayacak *** Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözün çok ama dinleyen yok Yoruldum yanlış sevmekten yalan dünya *** Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözün çok ama dinleyen yok Yoruldum yalnız kalmaktan yalan dünya

Bir Güzellik Yap Senin her hâlin (güzel) sevmeye talim İtiraz etmem, elinde istikbalim Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez Sen bi' şans versen sırtım yere gelmez *** Ne yarım bıraktın ne de tam tamına Hakkını verdin Ner'de bende o deli cesareti, olsa Direkt yan çizerdim *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Senin her hâlin (güzel) sevmeye talim İtiraz etmem, elinde istikbalim Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez Sen bi' şans versen sırtım yere gelmez *** Ne yarım bıraktın ne de tam tamına Hakkını verdin Ner'de bende o deli cesareti, olsa Direkt yan çizerdim *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana

Lüzumsuz Savaş Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık Hâliyle sağ salim çıkamadık Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık *** Aldığımız hasarları Ziyansız saydık *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh *** Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık Hâliyle sağ salim çıkamadık Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık *** Aldığımız hasarları Ziyansız saydık *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh *** Oh-oh *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi (itiraf et hadi) *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh

Neyleyim İstanbul'u Son sözüm kalmadı söyleyecek sana Sadece birkaç küçük sitem Belki onlar da eriyip gidecek Mutlu olduğunu bilsem *** Göz görmeyince gönül katlanır derler Ondan biraz uzak olsam yeter Ama hiç yalnız bırakmaz anılar Çünkü en çok mesafeyi severler *** Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında Çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda? Sen çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda? *** Şimdi hiç gücüm yok sana geri dön demeye Çünkü ayrılık vardı sözlerinde Hem zaten başkasını bulmuşsundur Hakkım yok rahatsız etmeye *** Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında Çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda? Sen çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda? *** Çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda?

Teslim Oldum Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün Kendimi bir anda yanında buldum Her şeyi kenara itip biraz ben oldum Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum *** Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum Zorladım ama olmadı, ben de duruldum Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum *** Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün Kendimi bir anda yanında buldum Her şeyi kenara itip biraz ben oldum Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum *** Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum Zorladım ama olmadı, ben de duruldum Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum *** Teslim oldum *** Teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum *** Teslim oldum Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum

Yalancısın Ah seni bir kaşık suda boğarım ben İki suda yıkarım suratıma bir bak Bana deli meli diye boşuna demezler yutmam Serseri âşık numarası yapmam Dedikodu sevmem manevra bilmem Küt diye lafı koyarım ben içimde tutmam *** Yalancısın Kendini bilmez iftiracısın Bir kendin ol bir destur de Bir efendi ol bir özür dile Ele güne bile bile döne döne rezil olma *** Yalancısın İpe sapa gelmez kelepir yancısın Bir kendin ol bir destur de Bir efendi ol bir özür dile Ele güne bile bile göre göre rezil olma Aa aa Yine mi sen?

Yudum Yudum (Ver) Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden Karanlık bu aşkın tabiatında yokken Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk *** Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden Karanlık bu aşkın tabiatında yokken Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk *** Bi' yanım sana fena kızgın Bi' yanım sana hâlâ feda *** Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum *** Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı? E, o bize uyar mı? *** Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden Karanlık bu aşkın tabiatında yokken Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk *** Bi' yanım sana fena kızgın Bi' yanım sana hâlâ feda, feda, feda *** Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum *** Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı? E, o bize uyar mı? *** E, o bize uyar mı? E, o bize uyar mı?