Murat Dalkılıç

Yüreğim dargın sabahlarda Uykusuz akşamlardan kalma Zaman geçmek bilmiyor sorma Canına yandığım *** Daha dün gibi her şey aklımda Mutluluk fotoğraflarında Yalan yoktu inanmıştım ben sana Şeytana aldandım *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yine de sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yine de sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Yüreğim dargın sabahlarda Uykusuz akşamlardan kalma Zaman geçmek bilmiyor sorma Canına yandığım *** Daha dün gibi her şey aklımda Mutluluk fotoğraflarında Yalan yoktu inanmıştım ben sana Şeytana aldandım *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını *** Söyle nasıl unutur insan canından koparıp Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını Böyle gün kavuşmaz zordur yarını Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını

Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç bir etkin yok Bu daha da güzel Etkin yok Bu daha da güzel *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç bir etkin yok Bu daha da güzel Etkin yok Bu daha da güzel *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum *** Kader kader kader deyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Zalimi seviyorum

Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli *** Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli

Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini Kimse gerçeği duymuyor Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla Kimse gerçeğini görmüyor *** Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak Aşkın kor, soğuk sularına kapılmayacak O an bi' daha yaşanmayacak *** Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözün çok ama dinleyen yok Yoruldum yanlış sevmekten yalan dünya *** Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini Kimse gerçeği duymuyor Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla Kimse gerçeğini görmüyor *** Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak Aşkın kor, soğuk sularına kapılmayacak O an bi' daha yaşanmayacak *** Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözün çok ama dinleyen yok Yoruldum yanlış sevmekten yalan dünya *** Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözün çok ama dinleyen yok Yoruldum yalnız kalmaktan yalan dünya

Senin her hâlin (güzel) sevmeye talim İtiraz etmem, elinde istikbalim Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez Sen bi' şans versen sırtım yere gelmez *** Ne yarım bıraktın ne de tam tamına Hakkını verdin Ner'de bende o deli cesareti, olsa Direkt yan çizerdim *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Senin her hâlin (güzel) sevmeye talim İtiraz etmem, elinde istikbalim Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez Sen bi' şans versen sırtım yere gelmez *** Ne yarım bıraktın ne de tam tamına Hakkını verdin Ner'de bende o deli cesareti, olsa Direkt yan çizerdim *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana *** Bi' güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabına uydur, gel Uysa da uymasa da *** Çekeceğin var elimden Alacaklıyım teninden Ne dediğimi anladın sen Acil durum, uyansana

Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık Hâliyle sağ salim çıkamadık Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık *** Aldığımız hasarları Ziyansız saydık *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh *** Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık Hâliyle sağ salim çıkamadık Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık *** Aldığımız hasarları Ziyansız saydık *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh *** Oh-oh *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi (itiraf et hadi) *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh