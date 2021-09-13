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Murat Dalkılıç
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86 Parça | 05:16:29
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01
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Murat Dalkılıç
03:28
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02
Sevemedim Kara Gözlüm (akustik)
Murat Dalkılıç
03:13
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03
Kırk Yılda Bir Gibisin
Murat Dalkılıç
03:23
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04
Kasaba
Murat Dalkılıç
04:00
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05
La Fontaine
Murat Dalkılıç
00:00
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06
Bir Hayli
Murat Dalkılıç
03:32
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07
Derine
Murat Dalkılıç
04:24
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08
Sık Sık Ft. Hepsı
Murat Dalkılıç
03:22
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09
Sevdanın Tadı (yıldızlı Şarkılar)
Murat Dalkılıç
03:46
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