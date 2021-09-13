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7/24 Dinle Murat Dalkılıç Çatlat
Çatlat

Çatlat

86 Parça | 05:16:29

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çatlat

Murat Dalkılıç 03:28
02

Sevemedim Kara Gözlüm (akustik)

Murat Dalkılıç 03:13
03

Kırk Yılda Bir Gibisin

Murat Dalkılıç 03:23
04

Kasaba

Murat Dalkılıç 04:00
05

La Fontaine

Murat Dalkılıç 00:00
06

Bir Hayli

Murat Dalkılıç 03:32
07

Derine

Murat Dalkılıç 04:24
08

Sık Sık Ft. Hepsı

Murat Dalkılıç 03:22
09

Sevdanın Tadı (yıldızlı Şarkılar)

Murat Dalkılıç 03:46

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