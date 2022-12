Murat Dalkılıç

Ne sende, ne bende bitmez gurur,, Affetsem, dön desem bile yolunda durur.. Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur,, Her büyük depremde taşlar yerini bulur.. *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden yeniden yeniden... Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, ümitler kurur... *** Dönmem,, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam... Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan... *** Dönmem, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam.. Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan ... *** Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur,, Her büyük depremde taşlar yerini bulur.. *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden yeniden yeniden... Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, ümitler kurur... *** Dönmem,, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam... Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan... *** Dönmem, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam.. Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan ...