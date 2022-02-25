Murat Dalkılıç

Çatlat Zor gidemezsin hiç bir yere Zor kaçamazsın Al kolaysa al seni benden Bak yapamazsın kalbim seninle *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım *** Kimine göre yazılı kanun gibi aşk Ezip de kalbimi mahvetme Anan da hatalı Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım

Dönmem Ne sende, ne bende bitmez gurur,, Affetsem, dön desem bile yolunda durur.. Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur,, Her büyük depremde taşlar yerini bulur.. *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden yeniden yeniden... Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, ümitler kurur... *** Dönmem,, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam... Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan... *** Dönmem, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam.. Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan ... *** Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur,, Her büyük depremde taşlar yerini bulur.. *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden yeniden yeniden... Yetse ömür bir sen daha elbet bulur... Ya da akan gözyaşı gibi, ümitler kurur... *** Dönmem,, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam... Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan... *** Dönmem, geri dönmem... Bu aşk ile yaşayamam.. Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik; Yalan; bir benim kanan ...

Kıyamadım İkimize Ölümcül aşklar vardır ya Kaderi zorlayan Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da Lütfen şunu unutma *** Dayanamadığın anda Katlanamadığın zamanda Gururun son bulduğunda Umarım orda olurum Umarım orda olurum *** Gerek var mı sence Kaçıp gitmek ne çare Zor durumlarda bile Kıyamadım ikimize Kıyamadım sevgimize *** Ölümcül aşklar vardır ya Kaderi zorlayan Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da Lütfen şunu unutma *** Dayanamadığın anda Katlanamadığın zamanda Gururun son bulduğunda Umarım orda olurum Umarım orda olurum *** Gerek var mı sence Kaçıp gitmek ne çare Zor durumlarda bile Kıyamadım ikimize Kıyamadım sevgimize

La Fontaine Biliyorum yandı gemiler Beni gören seni bana diler Belki de kapına dayandı çoktan yeniler *** Biliyorum yandı gemiler Beni gören seni bana diler Belki de kapına dayandı çoktan yeniler *** Bir rüzgar esince saçların Dalga dalga dalgalanır ya Görünenden derin yamaçların Sonra sonra algılanır ya *** Bir rüzgar esince saçların Dalga dalga dalgalanır ya Görünenden derin yamaçların Sonra sonra algılanır ya *** Ne kadar güzel büyülü bir kokun var Sen görmeden bir yel eser senden Nasıl bir ses tonun var Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den *** Ne kadar güzel büyülü bir kokun var Sen görmeden bir yel eser senden Nasıl bir ses tonun var Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den