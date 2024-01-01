Bir Bakmışsın Şarkı Sözleri
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Murat Dalkılıç
Bir Bakmışsın
-
Aç gir kalbime kimse değmiş mi?
Aziz hatıran silinmiş mi?
Açtığın yara yerini sevmiş mi?
***
Allah aşktır sensin kalan geriye
O yol mübah çıkıyorsa sevgiliye
Çek vur hançeri teslimim ellerine
***
Derine
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Dikeni ol canımın, yakışır güle
***
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Koparamaz o gülü kimse sen bile
***
Aç gir kalbime kimse değmiş mi?
Aziz hatıran silinmiş mi?
Açtığın yara yerini sevmiş mi?
***
Allah aşktır sensin kalan geriye
O yol mübah çıkıyorsa sevgiliye
Çek vur hançeri teslimim ellerine
***
Derine
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Dikeni ol canımın, yakışır güle
***
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Koparamaz o gülü kimse sen bile
***
Derine
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Dikeni ol canımın, yakışır güle
***
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Koparamaz o gülü kimse sen bile
-
Seviyorum seviyorum da senden hiç haber yok
Yanıyor ağlıyorum da senden çıt yok
Eriyorum görüyorsun ama sıcaklığından eser yok
Hemen hemen bitiyoruz ama senden hiç adım yok
***
Aşk ne demek aşktan yanmak ne demek
Kenarından bile geçmiyorsun
Öğretemedim sana, senden öğrendim
Savaşmak ne demek
***
Bir anım olsa o an ahım tutsa
Yine istemem incinme sen
Bir hayal kursam içine seni koysam
Hiç gitmesen....
-
Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken
Sen nerden çıktın?
Duyduğun iki sözün biri yalanken
Seni kim böyle sakladı?
***
Anlamadım daha önce nelere yıprandığını
Sorun bende mi anlamadım
Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere
Kirlenmemiş hayallere uçacaktık
***
Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere
Kirlenmemiş hayallere uçacaktık
***
Ben bilmem unutmayı ben bilmem
Yüreğimde ağırlığınla
Sana esir canımla
Bu yollardan geçemem
***
Ben bilmem unutmayı ben bilmem
Yüreğimde ağırlığınla
Sana esir canımla
Bu yollardan geçemem
***
Kimsenin inanarak kapılacağı bir aşk yokken
Sen nerden çıktın?
Duyduğun iki sözün biri yalanken
Seni kim böyle sakladı?
***
Anlamadım daha önce nelere yıprandığını
Sorun bende mi anlamadım
Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere
Kirlenmemiş hayallere uçacaktık
***
Biz bu aşkla göklere, duyulmamış düşlere
Kirlenmemiş hayallere uçacaktık
-
Eski fotoğraflar
Mutlu gülen iki yüz
Merdivende sarılmışız hiç bırakmayacak gibi
Adım adım eksildik
Nedenini ben anlamadım Sormaya korkar oldum
Yıllandık diye mi yıprandık
Yaşlandık diye mi paslandık
***
Güvenme bu kadar aşkıma
Hiç öyle sağlamda değilsin
Titrerim kendi üstüme
Benden değerli değilsin
***
Bi bakmışsın ben yokmuşum
Üzülmeye doymuşum
İsyanımı yola koyup
Hayatından kaybolmuşum
***
Bi bakmışsın ben yokmuşum
Üzülmeye doymuşum
İsyanımı yola koyup
Hayatından kaybolmuşum
-
Ne güzel geçiniyorduk bize ne oldu böyle
Hep beraber ağlıyorduk bize ne oldu söyle
Okudum birer birer yazdığın notları
Hep ayrılığı söyler hep bir kaçış satırları
***
İstanbul benden büyük onla başa çıkamam
Küçücük ellerimle seni geri alamam
İstanbul benden büyük onla başa çıkamam
Küçücük ellerimle seni geri alamam
***
Ne güzel geçiniyorduk bize ne oldu böyle
Hep beraber ağlıyorduk bize ne oldu söyle
Okudum birer birer yazdığın notları
Hep ayrılığı söyler hep bir kaçış satırları
***
Sessiz tatsız çaresiz kaldım
İstanbul benden büyük onla başa çıkamam
Küçücük ellerimle seni geri alamam
İstanbul benden büyük onla başa çıkamam
Küçücük ellerimle seni geri alamam
-
Bırak saygından kuşkum yok
Hatrımdan kalıyorsan hiç kalma bırak
Sensiz olmaya itirazım var
Canımı çok yakacak, izlerin bana yeter
***
Keşke oyunlar oynamasaydık
Üzülmeseydi şarkılar
Hala sana yazılıyorlar
Hala buram buram sen kokuyorlar
***
Bırak sevginden şüphem yok
Arkadaş kalıyorsak ben yapamam bırak
Sessiz kalmaya ihtiyacım var
Yalnızlığı senle özledim, uzak dur bana yeter
***
Keşke oyunlar oynamasaydık
Üzülmeseydi şarkılar
Hala sana yazılıyorlar
Hala buram buram sen kokuyorlar
***
ooooooo
***
Keşke oyunlar oynamasaydık
Üzülmeseydi şarkılar
Hala sana yazılıyorlar
Hala buram buram sen kokuyorlar
-
Hiç özlemediğim kadar özlüyorum bu aralar seni
Niye bilmiyorum ama ben sadece senle mutluyum
Ah şu gönül gözünden görmek dedikleri var ya
Seni her halinle seviyorum
***
Beraber uyansak, bütün gün sarılsak
Bana yetmez, o ana dünyaları değişmem
***
Küçücüğüm her şeyim
Ne olur çok uzaklara gitme
Gidersen öleceğim
Karanlığa döneceğim
Ooo!
***
Küçücüğüm her şeyim
Ne olur çok uzaklara gitme
Gidersen öleceğim
Karanlığa döneceğim
Ooo!
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