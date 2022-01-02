Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamlamıştır. 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Çeşitli barlarda gitar çalarak müzik kariyerine başlamıştır. 2008 yılına Dalkılıç, ilk EP albümü olan “Kasaba” ile profesyonel müzik dünyasına adım atmıştır. Albümdeki “Kasaba” şarkısına klip çekilmiştir. Şarkı birçok listede 1 numaraya ve Türkiye resmî listesinde 1 numaraya kadar yükselmiştir. 2009 yılında Sony Music'le anlaşan Dalkılıç, "Pardon" ve "La Fontaine" single'larını piyasaya sürmüştür. 2010 yılında Dalkılıç, ilk stüdyo albümü “Merhaba”'yı 4 Haziran 2010 tarihinde yayınlamıştır. Albümden "Külah", "Kıyamadım İkimize", "Merhaba Merhaba", "Dönmem" ve "Çatlat" şarkıları kliplendirilmiştir. "Kıyamadım İkimize" Türkiye resmî listesinde 3 numaraya kadar yükselmiştir. "Merhaba Merhaba" Kral Pop Top 20 listesinde 26 Şubat 2011'de 1 numaraya "Çatlat" 23 Eylül 2011 tarihinde 1 numaraya yükselmiştir. 2011 yılında Dalkılıç Volga Tamöz'ün çalışması olan Grup Hepsi'yle birlikte “Şık Şık” şarkısına düet yapmıştır. Murat Dalkılıç, 2011 Eylül ayında albüm hazırlıklarına başlamış ve 2012 Şubat ayında albümü tamamlayıp Mayıs 2012'de 2. stüdyo albümü "Bir Güzellik Yap"'ı piyasaya sürmüştür. Albümden "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli" ve "Neyleyim İstanbul"'u adlı şarkılara klipler çekilmiştir. "Bir Güzellik Yap" ve "Lüzumsuz Savaş" Türkiye Resmî Listesinde 1 numaraya kadar yükselmiş ve Avrupa listesine girme başarısı göstermiştir. 2014 yılında DMC ile anlaşan Murat Dalkılıç 2 yıllık bir çalışmanın ardından 3.stüdyo albümü olan Daha Derine albümünü 24 Haziran 2014'te müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Albümden "Bu Nasıl Aşk", "Derine", "Kördüğüm", "Yani", "İki Yol" ve "Leyla" adlı şarkılara klipler çekilmiştir. "Bu Nasıl Aşk" albüm çıkmadan önce Mayıs ayının sonunda yayınlanmış, "Kördüğüm" ise 2015'in başında sadece internet üzerinde yayınlanmış ve Ekim 2015'te televizyonlarda yayınlanmaya başlamıştır. 2015 yılında Emrah Karaduman'ın "Toz Duman" albümüne konuk olmuş ve sözü Dalkılıç'a müziği Karaduman'a ait olan "Kırk Yılda Bir Gibisin" şarkısını seslendirmiştir. Klip, Dalkılıç'ın Kuruçeşme Arena'daki konserinden görüntüleriyle çekilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde çıkan albümün çıkış şarkısının adı söz ve müziği kendisine ait olan "Ben Bilmem" şarkısına çekilmiştir. 18 Ağustos 2017'de Oğuzhan Koç ile "Aşinayız" şarkısını piyasaya sürmüştür. Ünlü şarkıcı, uzun süren sessizliğini ‘Son Liman’ isimli şarkısıyla bozmuş, sözü ve müziği Ara Akan, aranjesi Öğünç Başara ve Ara Akan imzalı şarkının klibi ve tanıtım fotoğrafları Cem Talu tarafından Los Angeles’ta çekilmiştir.