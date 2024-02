Murat Dalkılıç

Dönmem ( Club Mix ) Ne sende, ne bende bitmez gurur Affetsem, dön desem bile yolumda durur Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur Her büyük depremde taşlar yerini bulur *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan *** Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur Her büyük depremde taşlar yerini bulur *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan

Çatlat Zor, gidemezsin hiç bir yere Zor, kaçamazsın Al (al, al) kolaysa al, seni benden Bak (bak, bak) yapamazsın kalbim seninle *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım (çat, çat) *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım *** Kimine göre yazılı kanun gib aşk Ezip de kalbimi mahvetme Anan da hatalı Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım (çat, çat) *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım *** Zor (ıım) gidemezsin hiç bir yere Zor, kaçamazsın Al (al, al) kolaysa al, seni benden Bak (bak, bak) yapamazsın kalbim seninle *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım (çat, çat) *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım *** Kimine göre yazılı kanun gib aşk Ezip de kalbimi mahvetme Anan da hatalı Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım (çat, çat) *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım (çat, çat) *** Çatlat yeni hazine buldum Seni sıkı sıkı saracağım Beni oynat, yüreğime ahdım var Seni bana yapacağım ( hahahaha)

Dönmem Ne sende, ne bende bitmez gurur Affetsem, dön desem bile yolumda durur Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur Her büyük depremde taşlar yerini bulur *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan *** Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur Her büyük depremde taşlar yerini bulur *** Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden Yetse ömür bir sen daha elbet bulur Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan *** Dönmem, geri dönmem Bu aşk ile yaşayamam Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik Yalan, bir benim kanan

Kıyamadım İkimize Ölümcül aşklar vardır ya Kaderi zorlayan Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da Lütfen şunu unutma *** Dayanamadığın anda Katlanamadığın zamanda Gururun son bulduğunda Umarım orda olurum Umarım orda olurum *** Gerek var mı sence Kaçıp gitmek ne çare Zor durumlarda bile Kıyamadım ikimize Kıyamadım sevgimize *** Ölümcül aşklar vardır ya Kaderi zorlayan Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da Lütfen şunu unutma *** Dayanamadığın anda Katlanamadığın zamanda Gururun son bulduğunda Umarım orda olurum Umarım orda olurum *** Gerek var mı sence Kaçıp gitmek ne çare Zor durumlarda bile Kıyamadım ikimize Kıyamadım sevgimize

La Fontaine Biliyorum yandı gemiler Beni gören seni bana diler Belki de kapına dayandı çoktan yeniler *** Biliyorum yandı gemiler Beni gören seni bana diler Belki de kapına dayandı çoktan yeniler *** Bir rüzgar esince saçların Dalga dalga dalgalanır ya Görünenden derin yamaçların Sonra sonra algılanır ya *** Bir rüzgar esince saçların Dalga dalga dalgalanır ya Görünenden derin yamaçların Sonra sonra algılanır ya *** Ne kadar güzel büyülü bir kokun var Sen görmeden bir yel eser senden Nasıl bir ses tonun var Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den *** Ne kadar güzel büyülü bir kokun var Sen görmeden bir yel eser senden Nasıl bir ses tonun var Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den

Merhaba Merhaba Devamlı aynı eski püskü numaralar bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana. Fazla müsamaha adamı kötü paralar lütfen git öteye işine gücüne baksana *** Sormuyordun hiç halimi hatrımı, ben seni eledim eleğimi astım Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı? olamaz feleğe sözüm ona yok kastım *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Devamlı aynı eski püskü numaralar bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana. Fazla müsamaha adamı kötü paralar lütfen git öteye işine gücüne baksana *** Sormuyordun hiç halimi hatrımı, ben seni eledim eleğimi astım Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı? olamaz feleğe sözüm ona yok kastım *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba merhaba merhaba...

Haliyle İçimde bi' sıkıntı vardı, bugün mutsuz uyandım Her şey üstüme geliyordu, kendimi dışarı attım (Ooo) Sadece yürüyordum, sadece düşünüyordum Başıma geleceği sanki biliyordum (biliyordum) Durduğum o anda savruldum Eve geldim, toplandım, sana bu notu bıraktım Gitmeden önce Düşündüm, taşındım, seni kalbimden silip attım Kal hadi gönlünce *** E haliyle o ruh haliyle ne yapmalıydım? Hadi, sen söyle Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm Onu öpünce *** Haliyle, o ruh haliyle ne yapmalıydım? Hadi sen söyle Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm Onu öpünce *** İçimde bi' sıkıntı vardı, bugün mutsuz uyandım Her şey üstüme geliyordu, kendimi dışarı attım (Ooo) Sadece yürüyordum, sadece düşünüyordum Başıma geleceği sanki biliyordum (biliyordum) Durduğum o anda savruldum Eve geldim, toplandım, sana bu notu bıraktım Gitmeden önce Düşündüm, taşındım, seni kalbimden silip attım Kal hadi gönlünce *** E haliyle o ruh haliyle ne yapmalıydım? Hadi, sen söyle Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm Onu öpünce *** Haliyle, o ruh haliyle ne yapmalıydım? Hadi sen söyle Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm Onu öpünce

Külah Sana bu gönülden çiçekler var Bana senin rüzgârın gelmiyor Boşuna yola serilmiş emekler var Biliyorum kimseye değmiyor *** Sana bu gönülden çiçekler var Bana senin rüzgârın gelmiyor Boşuna yola serilmiş emekler var Biliyorum kimseye değmiyor *** Belki razıyım buna dünden Belki hiç değilim İnan bi' farkı yok güzelim zaten Ben aynı ben değilim *** Sevgimiz yetersiz Bence bi' süre görüşmeyelim Ayrılık olabilir nedensiz Onca yalana ilişmeyelim *** Bu son sözler imansız Senle kötüye dönüşmeyelim Belki gemi oluruz limansız Sonunda külahı değişmeyelim *** Sevgimiz yetersiz Bence bi' süre görüşmeyelim Ayrılık olabilir nedensiz Onca yalana ilişmeyelim *** Bu son sözler imansız Senle kötüye dönüşmeyelim Belki gemi oluruz limansız Sonunda külahı değişmeyelim *** Sana bu gönülden çiçekler var Bana senin rüzgârın gelmiyor Boşuna yola serilmiş emekler var Biliyorum kimseye değmiyor *** Belki razıyım buna dünden Belki hiç değilim İnan bi' farkı yok güzelim zaten Ben aynı ben değilim *** Sevgimiz yetersiz Bence bi' süre görüşmeyelim Ayrılık olabilir nedensiz Onca yalana ilişmeyelim *** Bu son sözler imansız Senle kötüye dönüşmeyelim Belki gemi oluruz limansız Sonunda külahı değişmeyelim *** Sevgimiz yetersiz Bence bi' süre görüşmeyelim Ayrılık olabilir nedensiz Onca yalana ilişmeyelim *** Bu son sözler imansız Senle kötüye dönüşmeyelim Belki gemi oluruz limansız Sonunda külahı değişmeyelim

Merhaba Merhaba ( Alaturka ) Devamlı aynı eski püskü numaralar bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana. Fazla müsamaha adamı kötü paralar lütfen git öteye işine gücüne baksana *** Sormuyordun hiç halimi hatrımı, ben seni eledim eleğimi astım Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı? olamaz feleğe sözüm ona yok kastım *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Devamlı aynı eski püskü numaralar bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana. Fazla müsamaha adamı kötü paralar lütfen git öteye işine gücüne baksana *** Sormuyordun hiç halimi hatrımı, ben seni eledim eleğimi astım Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı? olamaz feleğe sözüm ona yok kastım *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba *** Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba merhaba merhaba...

Pardon Senin başın dara düşmüyor mu? Doğru dünyasının lideri misin? Harbi mevzuyu ben büyütüyorum yani *** Aklımdan zorum mu var? Herkes normal bende mi hasar? Kaçtıkça kıymık hep sakınana mı batar? *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son, pardon *** En kazık sorular cennetinde Bi' tane de sen yöneltince Sabrım taştı nihayetinde *** Aklımdan zorum mu var? Herkes normal bende mi hasar? Kaçtıkça kıymık hep sakınana mı batar? *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son, pardon *** İki çift lafım var söyleyemedim Benim işim yok mu sanki, yine gidemedim Geldim ayağına fener alayıyla E insaf artık teslim olma *** Tut, tut, tut, tut aklıma mukayyet ol Baştan savmayım bi'de bunda ustayım ama metin ol Don Juan ilan etme beni sakın, bu konuda çok hassasım emin ol *** Tut, tut, tut aklıma mukayyet ol Tut, tut, tut aklıma mukayyet ol Tut, tut, tut aklıma mukayyet ol *** Bu son pardon, pardon Aklıma mukayet ol Pardon gelgit Aklıma mukayet ol *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son *** Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son Pardon gelgitlerden kafam bi' ton Bir daha yapmam bu son, pardon

Sarhoş Yakamoz Hayat dediğin kısaçıkmış ne boş Bunca sözünün hepsi yalanmış, neresi hoş? Giden gitti, ay dut gibi sarhoş O olmadan, saçma sapan yakamoz *** Söyle onun derdi ne, ettiğim alt üstü bi' kelime "Bu hayatı sürer misin?" dedim benimle Şimdi ben kime ne diye tutunayım "Aşkım" diye diye? Bak pişmanlık var gözlerimde *** Görmemem mi lazım? Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın? Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın of *** Görmemem mi lazım? Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın? Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın *** Söyle onun derdi ne, ettiğim alt üstü bi' kelime "Bu hayatı sürer misin?" dedim benimle Şimdi ben kime ne diye tutunayım "Aşkım" diye diye? Bak pişmanlık var gözlerimde *** Görmemem mi lazım? Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın? Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın of *** Görmemem mi lazım? Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın? Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın of *** Görmemem mi lazım? Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın? Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın