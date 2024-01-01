Murat Dalkılıç

Feriştah Bekle bekle öldüm Hiç gelmeyeceksin sandım esasında Epey panik yaptım Neyse işte şimdi burdasınız Geceme hayli şeref verdiniz Buyrun önden ekselansları Bir göreyim o endamı *** Yahu kalbimiz yandı Hani masum desen yalancı İnanma! Niyet sıkıntılı Alçak parfüm bir çaktı Delikanlı bırakmadı buralarda Katil çıktı *** Bandolar mızıkalar sazlar Rampapamapam hep çalsınlar En seçkin güzel konuklar Raks ederken bayılsınlar Nasıl bir şeytan tüyü var Aldatmaya yönelik dış hatlar Bir kibar bir naif tavırlar *** Kırılırsın be yavrucuğum sen Üzülürsün böylesi içten , incelikten *** Feriştah hanım bile buralarda Söz konusu tonda estiremezdi yeminle Kimsin sen be!

Ben Bilmem Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum, Aldandığın rengarenk kokusu onun, Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum, Aldandığın rengarenk kokusu onun… *** Evet akıl hesap yaparmış, Kader de gülermiş ya, Nasıl güldüysem orada kader olarak, İşte ben karşınızda… *** Artık kendi kendine mi dersin? Manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin? Bir evvel… *** Ben bilmem, ben bilmem, Oyun oynama hiç istemem, Aklını almayı da istememiştim aslında… *** Artık kendi kendine mi dersin? Manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin? Bir evvel…

Daha İyisi Gelene Kadar Sarılmakta kaldı aklım oysa Gelmek niye zor Salınmak mı hakkım yani burada Gitsem yine yok *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de *** Sarılmakta kaldı aklım oysa Gelmek niye zor Salınmak mı hakkım yani burada Gitsem yine yok *** Sarılmakta kaldı aklım oysa Gelmek niye zor Salınmak mı hakkım yani burada Gitsem yine yok *** Kahır değil ki derdin sabır iyi demlenir Kendi rüzgarıyla bırak kalbim atsın Hangi ten kolayca bulmuş ki rengini Hızlanırsan bir taş tökezletir seni *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de

Soktuğu Duruma Bak Günahlarıyla, sevabıyla Her şeyim oldun bir zamanlar Hangi çağda kaldı böyle Dağlarda adı yazılan aşklar *** Ele avuca sığmaz Sonuna bakmaz Kalbim sensiz atmazdı Oysa onca yalanlar Geride kalanlar Söyle, hiç acıtmaz mı? *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz, çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz, çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Günahlarıyla, sevabıyla Her şeyim oldun bir zamanlar Hangi çağda kaldı böyle Dağlarda adı yazılan aşklar *** Ele avuca sığmaz Sonuna bakmaz Kalbim sensiz atmazdı Oysa onca yalanlar Geride kalanlar Söyle, hiç acıtmaz mı? *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz, çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz, çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Sardı kollarına bak *** Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz, çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz, çaldı beni benden Soktuğu duruma bak

Boya Gitsin Ft Merve Boluğur Boya Gitsin Feat. Merve Boluğur *** Hayallerde kıyametler kopuyor Entrikasını sevdiğim dünya Hakikat şamarı da kim oluyor Kendine gelmiyor ki kafa *** Nereden eserse oraya sürüklenir Tercih meselesi bu sonuçta Neyse şu hasarın bedeli ödenir Benden önemli değil bilhassa *** Hayat da bir rüya mirim Senin düşün bu görmek istediğin Önünde koskoca bir resim Boya gitsin *** Hadi takıldın diyelim Zamanı bir geri alamazsın Beklesen olmaz mı diyemezsin Gülüp geçmeyip de ne yapacaksın?

Cadı Kazanı Kuralsa kural, oynamanın da bi' adabı var Aynı taraftayız, unutmasan mı bu kadar? Ortalıkta bizim de şekli şemalimiz var Talihsiz açıklamalardı hep bunlar *** Dilediğin kadar *** Dediğini yaptır bakalım Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan Aşağıda bir cadı kazanı Isınıyor suları, başında bi' şeytan *** Dediğini yaptır bakalım Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan Aşağıda bir cadı kazanı Isınıyor suları, başında bi' şeytan *** Kuralsa kural, oynamanın da bi' adabı var Aynı taraftayız, unutmasan mı bu kadar? Ortalıkta bizim de şekli şemalimiz var Talihsiz açıklamalardı hep bunlar *** Dilediğin kadar *** Dediğini yaptır bakalım Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan Aşağıda bir cadı kazanı Isınıyor suları, başında bi' şeytan *** Dediğini yaptır bakalım Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan Aşağıda bir cadı kazanı Isınıyor suları, başında bi' şeytan *** Dediğini yaptır bakalım Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan Aşağıda bir cadı kazanı Isınıyor suları, başında bi' şeytan *** Dediğini yaptır bakalım Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan Aşağıda bir cadı kazanı Isınıyor suları, başında bi' şeytan

Cahil Gel, gir yanıma Amma her şeyi bırak Aksi hâlde girme hiçbir satırıma Sana yazacak şarkılar yok bu kalemde Hatır bir yere kadar bende, çok deşme işte *** Cahilim de hâlâ içimde Çözülmediğim onca seyir varken Zaman bile çaresizken Senin gözün yükseklerde ama Benim üstümdeki ışıklar bile fazla *** Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da Gücüm de hep kalmaya yetmez Baktın derman kalpte taht-ı devransa Bana bir sözün geçmez *** Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da Gücüm de hep kalmaya yetmez Baktın derman kalpte taht-ı devransa Bana bir sözün geçmez *** Cahilim de hâlâ içimde Çözülmediğim onca seyir varken Zaman bile çaresizken Senin gözün yükseklerde ama Benim üstümdeki ışıklar bile saçma *** Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da Gücüm de hep kalmaya yetmez Baktın derman kalpte taht-ı devransa Bana bir sözün geçmez *** Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da Gücüm de hep kalmaya yetmez Baktın derman kalpte taht-ı devransa Bana bir sözün geçmez

Hanım Köyün Kavalcısı Ne oldu can kuşların bi' dakikada sattı mı? Yek kalınca benden sonra Çift çifte gezmeler mazide kaldı mı? Topuklular kıskansın mı? *** Artık yeni defter, temiz sayfa Sağlam kafa olur sağlam vücutta *** Hanım köyün kavalcısı Bizim buralarda çalmadı Gel deyince eriyip bitip Gelmiy'cem, gelmiy'cem *** Daha kin tam çarpmadı Bu sadece aşk kasması Alttan alttan geldi mi? Öf diycen, öf diycen *** Bu köyün kavalcısı Bizim buralarda çalmadı Gel deyince eriyip bitip Gelmiy'cem, gelmiy'cem *** Daha kin tam çarpmadı Bu sadece aşk kasması Alttan alttan geldi mi? Öf diycen, öf diycen *** Ne oldu can kuşların bi' dakikada sattı mı? Yek kalınca benden sonra Çift çifte gezmeler mazide kaldı mı? Topuklular kıskansın mı? *** Artık yeni defter, temiz sayfa Sağlam kafa olur sağlam vücutta *** Hanım köyün kavalcısı Bizim buralarda çalmadı Gel deyince eriyip bitip Gelmiy'cem, gelmiy'cem *** Daha kin tam çarpmadı Bu sadece aşk kasması Alttan alttan geldi mi? Öf diycen, öf diycen *** Bu köyün kavalcısı Bizim buralarda çalmadı Gel deyince eriyip bitip Gelmiy'cem, gelmiy'cem *** Daha kin tam çarpmadı Bu sadece aşk kasması Alttan alttan geldi mi? Öf diycen, öf diycen *** Bu köyün kavalcısı Bizim buralarda çalmadı Gel deyince eriyip bitip Gelmiy'cem, gelmiy'cem *** Daha kin tam çarpmadı Bu sadece aşk kasması Alttan alttan geldi mi? Öf diycen, öf diycen

Pembe Panjur Pembe Panjur *** Safın biri aymadan önce Her dediğine hay hay deyince Yaşanmış aşklar Açılmış kartlar *** Filanca yer olsun Bizim olsun diye kandırmışlar Pembe panjur masalını öyle bi güzel yutturmuşlar *** Nerde o eski vefakar çanlar Heyecandan mahrum kaldılar Yangın yeri kalp çarpmasından İki karış altta hiç atmasınlar *** Sürüm sürüm süründürmekte Kabiliyeti el verdiğince Reva mı şartlar Israr ki ne ısrar *** Meşhur olmuş yeni zamanlarda bir takım haltlar Sonsuza dek aynı aşk olmaz diye tutturmuşlar

Pişmanlar Romanı Rahat mı sandın bana buralarda aşk, bilemezsin Acıklı filmin bitmedi gitti, hadi bitsin Bir hikmet olsa bari, fasıllar hep bi' dertli Esas derdin ben miyim sanki? İtibarın daha bi' önemli *** Yanımdayken düşün'cektin Hadi bakalım hicran vakti Bu yalnızlık yakıştı şimdi Üstünde şık durdu hani *** Bak sufiller de böyle çıkmış Sendeki de aynı cevher Hazır ilham gelmişken Pişmanlar roman olsun hadi *** Rahat mı sandın bana buralarda aşk, bilemezsin Acıklı filmin bitmedi gitti, hadi bitsin Bir hikmet olsa bari, fasıllar hep bi' dertli Esas derdin ben miyim sanki? İtibarın daha bi' önemli *** Yanımdayken düşün'cektin Hadi bakalım hicran vakti Bu yalnızlık yakıştı şimdi Üstünde şık durdu hani *** Bak sufiller de böyle çıkmış Sendeki de aynı cevher Hazır ilham gelmişken Pişmanlar roman olsun hadi *** Yanımdayken düşün'cektin Hadi bakalım hicran vakti Bu yalnızlık yakıştı şimdi Üstünde şık durdu hani *** Bak sufiller de böyle çıkmış Sendeki de aynı cevher Hazır ilham gelmişken Pişmanlar roman olsun hadi

Rivayet Huzuru bulduğuna dair bir rivayet var Duymazdan geliyorum O an oyalanacak bir şeyler arıyorum Kafamı dağıtıyorum sükunetle *** Beynimi yediler, doymadılar Nasıl arkadaşsa artık bunlar Kendine bir yol bulursun sen de Bırak, bak keyfine *** Susuyorum, merak etme Sonuçta nazik bir çocuğum Hâlâ ben en azından Uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle *** Bir aşk var or'da Benim kadim payımda Gitmemiştir, o hep benledir Sevişmez asla onla bunla *** Bir aşk var or'da Benim kadim payımda Gitmemiştir, o hep benledir Sevişmez asla onla bunla *** Huzuru bulduğuna dair bir rivayet var Duymazdan geliyorum O an oyalanacak bir şeyler arıyorum Kafamı dağıtıyorum sükunetle *** Beynimi yediler, doymadılar Nasıl arkadaşsa artık bunlar Kendine bir yol bulursun sen de Bırak, bak keyfine *** Susuyorum, merak etme Sonuçta nazik bir çocuğum Hâlâ ben en azından Uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle *** Bir aşk var or'da Benim kadim payımda Gitmemiştir, o hep benledir Sevişmez asla onla bunla *** Bir aşk var or'da Benim kadim payımda Gitmemiştir, o hep benledir Sevişmez asla onla bunla