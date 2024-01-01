Murat Dalkılıç

-
İçimde bi' sıkıntı vardı, bugün mutsuz uyandım
Her şey üstüme geliyordu, kendimi dışarı attım (Ooo)
Sadece yürüyordum, sadece düşünüyordum
Başıma geleceği sanki biliyordum (biliyordum)
Durduğum o anda savruldum
Eve geldim, toplandım, sana bu notu bıraktım
Gitmeden önce
Düşündüm, taşındım, seni kalbimden silip attım
Kal hadi gönlünce
***
E haliyle o ruh haliyle ne yapmalıydım?
Hadi, sen söyle
Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm
Onu öpünce
***
Haliyle, o ruh haliyle ne yapmalıydım?
Hadi sen söyle
Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm
Onu öpünce
***
İçimde bi' sıkıntı vardı, bugün mutsuz uyandım
Her şey üstüme geliyordu, kendimi dışarı attım (Ooo)
Sadece yürüyordum, sadece düşünüyordum
Başıma geleceği sanki biliyordum (biliyordum)
Durduğum o anda savruldum
Eve geldim, toplandım, sana bu notu bıraktım
Gitmeden önce
Düşündüm, taşındım, seni kalbimden silip attım
Kal hadi gönlünce
***
E haliyle o ruh haliyle ne yapmalıydım?
Hadi, sen söyle
Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm
Onu öpünce
***
Haliyle, o ruh haliyle ne yapmalıydım?
Hadi sen söyle
Seni görünce başka biriyle çılgına döndüm
Onu öpünce
-
Zor, gidemezsin hiç bir yere
Zor, kaçamazsın
Al (al, al) kolaysa al, seni benden
Bak (bak, bak) yapamazsın kalbim seninle
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım (çat, çat)
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Kimine göre yazılı kanun gib aşk
Ezip de kalbimi mahvetme
Anan da hatalı
Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım (çat, çat)
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Zor (ıım) gidemezsin hiç bir yere
Zor, kaçamazsın
Al (al, al) kolaysa al, seni benden
Bak (bak, bak) yapamazsın kalbim seninle
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım (çat, çat)
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Kimine göre yazılı kanun gib aşk
Ezip de kalbimi mahvetme
Anan da hatalı
Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım (çat, çat)
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım (çat, çat)
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat, yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım ( hahahaha)
-
Ne sende, ne bende bitmez gurur
Affetsem, dön desem bile yolumda durur
Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur
Her büyük depremde taşlar yerini bulur
***
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
***
Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur
Her büyük depremde taşlar yerini bulur
***
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
-
Ölümcül aşklar vardır ya
Kaderi zorlayan
Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım
Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan
Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da
Lütfen şunu unutma
***
Dayanamadığın anda
Katlanamadığın zamanda
Gururun son bulduğunda
Umarım orda olurum
Umarım orda olurum
***
Gerek var mı sence
Kaçıp gitmek ne çare
Zor durumlarda bile
Kıyamadım ikimize
Kıyamadım sevgimize
***
Ölümcül aşklar vardır ya
Kaderi zorlayan
Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım
Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan
Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da
Lütfen şunu unutma
***
Dayanamadığın anda
Katlanamadığın zamanda
Gururun son bulduğunda
Umarım orda olurum
Umarım orda olurum
***
Gerek var mı sence
Kaçıp gitmek ne çare
Zor durumlarda bile
Kıyamadım ikimize
Kıyamadım sevgimize
-
Biliyorum yandı gemiler
Beni gören seni bana diler
Belki de kapına dayandı çoktan yeniler
***
Biliyorum yandı gemiler
Beni gören seni bana diler
Belki de kapına dayandı çoktan yeniler
***
Bir rüzgar esince saçların
Dalga dalga dalgalanır ya
Görünenden derin yamaçların
Sonra sonra algılanır ya
***
Bir rüzgar esince saçların
Dalga dalga dalgalanır ya
Görünenden derin yamaçların
Sonra sonra algılanır ya
***
Ne kadar güzel büyülü bir kokun var
Sen görmeden bir yel eser senden
Nasıl bir ses tonun var
Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den
***
Ne kadar güzel büyülü bir kokun var
Sen görmeden bir yel eser senden
Nasıl bir ses tonun var
Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den
-
Devamlı aynı eski püskü numaralar
bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana.
Fazla müsamaha adamı kötü paralar
lütfen git öteye işine gücüne baksana
***
Sormuyordun hiç halimi hatrımı,
ben seni eledim eleğimi astım
Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı?
olamaz feleğe sözüm ona yok kastım
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Devamlı aynı eski püskü numaralar
bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana.
Fazla müsamaha adamı kötü paralar
lütfen git öteye işine gücüne baksana
***
Sormuyordun hiç halimi hatrımı,
ben seni eledim eleğimi astım
Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı?
olamaz feleğe sözüm ona yok kastım
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
merhaba merhaba...
-
Ne sende, ne bende bitmez gurur
Affetsem, dön desem bile yolumda durur
Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur
Her büyük depremde taşlar yerini bulur
***
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
***
Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur
Her büyük depremde taşlar yerini bulur
***
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden, yeniden, yeniden
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur
Ya da akan gözyaşı gibi ümitler kurur
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
***
Dönmem, geri dönmem
Bu aşk ile yaşayamam
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik
Yalan, bir benim kanan
-
Sana bu gönülden çiçekler var
Bana senin rüzgârın gelmiyor
Boşuna yola serilmiş emekler var
Biliyorum kimseye değmiyor
***
Sana bu gönülden çiçekler var
Bana senin rüzgârın gelmiyor
Boşuna yola serilmiş emekler var
Biliyorum kimseye değmiyor
***
Belki razıyım buna dünden
Belki hiç değilim
İnan bi' farkı yok güzelim zaten
Ben aynı ben değilim
***
Sevgimiz yetersiz
Bence bi' süre görüşmeyelim
Ayrılık olabilir nedensiz
Onca yalana ilişmeyelim
***
Bu son sözler imansız
Senle kötüye dönüşmeyelim
Belki gemi oluruz limansız
Sonunda külahı değişmeyelim
***
Sevgimiz yetersiz
Bence bi' süre görüşmeyelim
Ayrılık olabilir nedensiz
Onca yalana ilişmeyelim
***
Bu son sözler imansız
Senle kötüye dönüşmeyelim
Belki gemi oluruz limansız
Sonunda külahı değişmeyelim
***
Sana bu gönülden çiçekler var
Bana senin rüzgârın gelmiyor
Boşuna yola serilmiş emekler var
Biliyorum kimseye değmiyor
***
Belki razıyım buna dünden
Belki hiç değilim
İnan bi' farkı yok güzelim zaten
Ben aynı ben değilim
***
Sevgimiz yetersiz
Bence bi' süre görüşmeyelim
Ayrılık olabilir nedensiz
Onca yalana ilişmeyelim
***
Bu son sözler imansız
Senle kötüye dönüşmeyelim
Belki gemi oluruz limansız
Sonunda külahı değişmeyelim
***
Sevgimiz yetersiz
Bence bi' süre görüşmeyelim
Ayrılık olabilir nedensiz
Onca yalana ilişmeyelim
***
Bu son sözler imansız
Senle kötüye dönüşmeyelim
Belki gemi oluruz limansız
Sonunda külahı değişmeyelim
-
Devamlı aynı eski püskü numaralar
bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana.
Fazla müsamaha adamı kötü paralar
lütfen git öteye işine gücüne baksana
***
Sormuyordun hiç halimi hatrımı,
ben seni eledim eleğimi astım
Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı?
olamaz feleğe sözüm ona yok kastım
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Devamlı aynı eski püskü numaralar
bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana.
Fazla müsamaha adamı kötü paralar
lütfen git öteye işine gücüne baksana
***
Sormuyordun hiç halimi hatrımı,
ben seni eledim eleğimi astım
Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı?
olamaz feleğe sözüm ona yok kastım
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
merhaba merhaba...
-
Senin başın dara düşmüyor mu?
Doğru dünyasının lideri misin?
Harbi mevzuyu ben büyütüyorum yani
***
Aklımdan zorum mu var?
Herkes normal bende mi hasar?
Kaçtıkça kıymık hep sakınana mı batar?
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son, pardon
***
En kazık sorular cennetinde
Bi' tane de sen yöneltince
Sabrım taştı nihayetinde
***
Aklımdan zorum mu var?
Herkes normal bende mi hasar?
Kaçtıkça kıymık hep sakınana mı batar?
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son, pardon
***
İki çift lafım var söyleyemedim
Benim işim yok mu sanki, yine gidemedim
Geldim ayağına fener alayıyla
E insaf artık teslim olma
***
Tut, tut, tut, tut aklıma mukayyet ol
Baştan savmayım bi'de bunda ustayım ama metin ol
Don Juan ilan etme beni sakın, bu konuda çok hassasım emin ol
***
Tut, tut, tut aklıma mukayyet ol
Tut, tut, tut aklıma mukayyet ol
Tut, tut, tut aklıma mukayyet ol
***
Bu son pardon, pardon
Aklıma mukayet ol
Pardon gelgit
Aklıma mukayet ol
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
***
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son
Pardon gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam bu son, pardon
-
Hayat dediğin kısaçıkmış ne boş
Bunca sözünün hepsi yalanmış, neresi hoş?
Giden gitti, ay dut gibi sarhoş
O olmadan, saçma sapan yakamoz
***
Söyle onun derdi ne, ettiğim alt üstü bi' kelime
"Bu hayatı sürer misin?" dedim benimle
Şimdi ben kime ne diye tutunayım "Aşkım" diye diye?
Bak pişmanlık var gözlerimde
***
Görmemem mi lazım?
Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın?
Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın
Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın of
***
Görmemem mi lazım?
Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın?
Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın
Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın
***
Söyle onun derdi ne, ettiğim alt üstü bi' kelime
"Bu hayatı sürer misin?" dedim benimle
Şimdi ben kime ne diye tutunayım "Aşkım" diye diye?
Bak pişmanlık var gözlerimde
***
Görmemem mi lazım?
Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın?
Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın
Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın of
***
Görmemem mi lazım?
Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın?
Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın
Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın of
***
Görmemem mi lazım?
Derin ki bu yara kalbim nasıl kapansın?
Can mı lazım, o da gitti ki zaten altı üstü kalsın
Sevmemem mi lazım, gelsin de dilim bunu kalbime bir anlatsın
-
Altında senin imzan var
Sözlerin eksik yazılmış
Yalandan eski melodi
Sanki hiç söylenmemiş
***
Aşklarım, rüyalarım
Sebepsiz öksüz kalmış
Kurumuş gözyaşlarım
Hiç akmamış
***
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
***
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
***
Altında senin imzan var
Sözlerin eksik yazılmış
Yalandan eski melodi
Sanki hiç söylenmemiş
***
Aşklarım, rüyalarım
Sebepsiz öksüz kalmış
Kurumuş gözyaşlarım
Hiç akmamış
***
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
***
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
Sana kandım mı söyle kaderim, karalım?
Yalanın batsın dünya, yalanı yazanım
***
Sana kandım mı söyle?
Yalanı yazanım
Yalanın batsın dünya, of