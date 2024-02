Murat Dalkılıç

Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde Kurumamış filizlenmiş aksine *** Kaynağını hep gözlerinden almış Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış Kaynağını hep gözlerinden almış Kör olası yaşlar hep içime akmış *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri *** Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde Kurumamış filizlenmiş aksine *** Kaynağını hep gözlerinden almış Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış Kaynağını hep gözlerinden almış Kör olası yaşlar hep içime akmış *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri

Bir an için çıksam Hayatımdan Yanık tenli omuzunda Haykırsam maziden, uzaklardan Şu anda yanında Deniz rüzgara karışmış güneşte Martı sesleri vardı gülüşlerde *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Bir an için çıksam Hayatımdan Yanık tenli omuzunda Haykırsam maziden, uzaklardan Şu anda yanında Deniz rüzgara karışmış güneşte Dalga sesleri vardı gülüşlerde *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice... *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden Gizlice...

Bir telefon çığlığıyla Yalnız bir güne uyandım Bir an yanımdasın sandım Dün de yok ,yarın da yok Sonsuz bir şimdi içinde O an nefessiz kaldım *** Başka türlü birş ey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni hala ister misin? *** Aynı cümleyi on kere okurum Bir şey anlamam, çünkü Aklım hep sende Eski bir rüya uğruna Başka bir rüyaya tutundun, keşke Anlasan sen de *** Başka türlü bir şey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni hala ister misin? *** Sen kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine sever misin? *** Başka türlü bir şey bu Yalnız seni isteyen Başka türlü bir şey bu Sen gelsen aniden *** Kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine ister misin? *** Sen kardelen, uçup gittin elimden Peki, yine döner misin? Sen kardelen, açıversen yeniden Beni yine sever misin? Beni yine ister misin? Beni hala sever misin? *** Kardelen.. Kardelen.. Kardelen..