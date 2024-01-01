Murat Dalkılıç

-
Bir gün daha bitti sensiz
Bu ilk değil son olmayacak
Ben sayamadım sensiz geçen günleri
Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi
***
Bir gün daha bitti sensiz
Bu ilk değil son olmayacak
Ben sayamadım sensiz geçen günleri
Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi
***
Her güzel şeyin, bir sonu vardır derler
Onca güzel hayaller, senle geçen saatler
Bir anda yok oldu gitti
Çok yalnızım şimdi
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem)
***
Bir gün daha bitti sensiz
Bu ilk değil son olmayacak
Ben sayamadım sensiz geçen günleri
Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi
***
Her güzel şeyin, bir sonu vardır derler
Onca güzel hayaller, senle geçen saatler
Bir anda yok oldu gitti
Çok yalnızım şimdi
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem)
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem)
-
Zaman zaman seni o saran
Düşünceler bitti, aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateşlerinde duman duman
***
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Zaman zaman seni o saran
Düşünceler bitti, aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateşlerinde duman duman
***
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
-
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)
-
Haykırmak mı dersin yılların hatırına
Aşkımın şaşalı anılarını
Yoksa fısıldamak mı yüreğim hergün her akşam
Boncuk boncuk dökülen gözyaşlarımı
***
Evimdeyim uykumu bölerken her akşam
Avuturum kendimi yastığınla
Saçının kokusu kalmış biraz üstümde
Tabi o da gidecek sen gittin mi de
***
Sana ağlaya ağlaya yitiremem kendimi ben
Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz
Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata
Ölüm bile sensiz olmaz
***
Sana ağlaya ağlaya geçiremem kendimi ben
Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz
Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata
Ölüm bile sensiz olmaz
Ölüm bile sensiz olmaz
***
Derin derin uykumu bölerken her akşam
Avuturum kendimi yastığınla
Saçının kokusu kalmış biraz üstümde
Tabi o da gidecek sen gittin mi de
***
Sana ağlaya ağlaya yitiremem kendimi ben
Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz
Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata
Ölüm bile sensiz olmaz
***
Sana ağlaya ağlaya geçiremem kendimi ben
Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz
Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata
Ölüm bile sensiz olmaz
***
Sana ağlaya ağlaya yitiremem kendimi ben
Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz
Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata
Ölüm bile sensiz olmaz
***
Sana ağlaya ağlaya geçiremem kendimi ben
Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz
Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata
Ölüm bile sensiz olmaz
Ölüm bile sensiz olmaz
Ölüm bile sensiz olmaz
-
Bir gün daha bitti sensiz
Bu ilk değil son olmayacak
Ben sayamadım sensiz geçen günleri
Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi
***
Bir gün daha bitti sensiz
Bu ilk değil son olmayacak
Ben sayamadım sensiz geçen günleri
Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi
***
Her güzel şeyin, bir sonu vardır derler
Onca güzel hayaller, senle geçen saatler
Bir anda yok oldu gitti
Çok yalnızım şimdi
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem)
***
Bir gün daha bitti sensiz
Bu ilk değil son olmayacak
Ben sayamadım sensiz geçen günleri
Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi
***
Her güzel şeyin, bir sonu vardır derler
Onca güzel hayaller, senle geçen saatler
Bir anda yok oldu gitti
Çok yalnızım şimdi
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem)
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem
***
Sana dön diyemem
Kal diyemem, git diyemem
Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem)
-
Zaman zaman seni o saran
Düşünceler bitti, aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateşlerinde duman duman
***
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Zaman zaman seni o saran
Düşünceler bitti, aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateşlerinde duman duman
***
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet
Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
***
Al her şeyini yanına
Yüreğine benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına
Bana senden ne köy olur ne de kasaba
-
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-)
Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-)
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler)
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim
Felekten bir gece çalmak istedim
Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim
Bu gece hüzünleri terk ediverdim
***
Gönlüm eğlenmek ister, ister
Kahkahalarla coşmak ister
Sevdikleriyle olmak ister
Eski dostları görmek ister
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Sabah olmuşsa kimin umurunda?
Haydi dostlar, yanı başıma
Bana laf geçmez, yazı tura atmam
Bize gidelim, beyler
***
Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)