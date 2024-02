Murat Dalkılıç

Kasaba (Remix) Zaman zaman seni o saran Düşünceler bitti, aman aman Durup durup sonra yine yanan Ateşlerinde duman duman *** Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet *** Al her şeyini yanına Yüreğine benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına Bana senden ne köy olur ne de kasaba *** Al her şeyini yanına Yüreğine benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına Bana senden ne köy olur ne de kasaba *** Zaman zaman seni o saran Düşünceler bitti, aman aman Durup durup sonra yine yanan Ateşlerinde duman duman *** Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet *** Al her şeyini yanına Yüreğine benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına Bana senden ne köy olur ne de kasaba *** Al her şeyini yanına Yüreğine benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına Bana senden ne köy olur ne de kasaba *** Al her şeyini yanına Yüreğine benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına Bana senden ne köy olur ne de kasaba *** Al her şeyini yanına Yüreğine benden ne ateş olur ne soba Söz veremem yarına Bana senden ne köy olur ne de kasaba

Bize Gidelim Beyler Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-) Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-) Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) Beyle- (beyle-, beyle-, beyle-) Beyl- (beyl-, beyl-, beyl-) *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler) *** Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim Felekten bir gece çalmak istedim Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim Bu gece hüzünleri terk ediverdim *** Gönlüm eğlenmek ister, ister Kahkahalarla coşmak ister Sevdikleriyle olmak ister Eski dostları görmek ister *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Yalanlar söyledim, kalbimi dinledim Felekten bir gece çalmak istedim Dertlere dur dedim, "Masumum ben" dedim Bu gece hüzünleri terk ediverdim *** Gönlüm eğlenmek ister, ister Kahkahalarla coşmak ister Sevdikleriyle olmak ister Eski dostları görmek ister *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Sabah olmuşsa kimin umurunda? Haydi dostlar, yanı başıma Bana laf geçmez, yazı tura atmam Bize gidelim, beyler *** Bize gidelim, beyler (beyler, beyler, beyler, beyler)

Sensiz Olmaz Haykırmak mı dersin yılların hatırına Aşkımın şaşalı anılarını Yoksa fısıldamak mı yüreğim hergün her akşam Boncuk boncuk dökülen gözyaşlarımı *** Evimdeyim uykumu bölerken her akşam Avuturum kendimi yastığınla Saçının kokusu kalmış biraz üstümde Tabi o da gidecek sen gittin mi de *** Sana ağlaya ağlaya yitiremem kendimi ben Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata Ölüm bile sensiz olmaz *** Sana ağlaya ağlaya geçiremem kendimi ben Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata Ölüm bile sensiz olmaz Ölüm bile sensiz olmaz *** Derin derin uykumu bölerken her akşam Avuturum kendimi yastığınla Saçının kokusu kalmış biraz üstümde Tabi o da gidecek sen gittin mi de *** Sana ağlaya ağlaya yitiremem kendimi ben Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata Ölüm bile sensiz olmaz *** Sana ağlaya ağlaya geçiremem kendimi ben Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata Ölüm bile sensiz olmaz *** Sana ağlaya ağlaya yitiremem kendimi ben Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata Ölüm bile sensiz olmaz *** Sana ağlaya ağlaya geçiremem kendimi ben Sensiz olmaz gülüm sensiz olmaz Bu hayat ruhumu satsa öbür hayata Ölüm bile sensiz olmaz Ölüm bile sensiz olmaz Ölüm bile sensiz olmaz

Kal Diyemem Bir gün daha bitti sensiz Bu ilk değil son olmayacak Ben sayamadım sensiz geçen günleri Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi *** Bir gün daha bitti sensiz Bu ilk değil son olmayacak Ben sayamadım sensiz geçen günleri Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi *** Her güzel şeyin, bir sonu vardır derler Onca güzel hayaller, senle geçen saatler Bir anda yok oldu gitti Çok yalnızım şimdi *** Sana dön diyemem Kal diyemem, git diyemem Hayatından çekip gidemem *** Sana dön diyemem Kal diyemem, git diyemem Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem) *** Bir gün daha bitti sensiz Bu ilk değil son olmayacak Ben sayamadım sensiz geçen günleri Anlayamadım, bitmek bilmeyen, dertlerimi *** Her güzel şeyin, bir sonu vardır derler Onca güzel hayaller, senle geçen saatler Bir anda yok oldu gitti Çok yalnızım şimdi *** Sana dön diyemem Kal diyemem, git diyemem Hayatından çekip gidemem *** Sana dön diyemem Kal diyemem, git diyemem Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem) *** Sana dön diyemem Kal diyemem, git diyemem Hayatından çekip gidemem *** Sana dön diyemem Kal diyemem, git diyemem Hayatından çekip gidemem (çekip gidemem)

