Kasaba Şarkı Sözleri
Murat Dalkılıç Kasaba şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Kasaba şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kasaba sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateş yerinde duman duman
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
***
Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti aman aman
Durup durup sonra yine yanan
Ateş yerinde duman duman
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
Senle yaşadığıma sözüm yok,
Yaşanan kısmet...
Sonrasını da ben konuşmam,
Sevmem nisbet...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
***
Al her şeyini yanına,
Yüreğine...
Benden ne ateş olur ne soba
Söz veremem yarına...
Bana senden ne köy olur nede kasaba...
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