Murat Dalkılıç

Katilimiz Olursun ft Volga Tamöz Hangi yolun yolcusuyum hiç belli olmaz Sanki kafesledin beni, uçarım ruhun duymaz Fazla kendine güvenme; giderim, şanın kalmaz "Gel" diyo'sam gel artık, bu kadar da naz olmaz *** Her kavganın sonunda daralan ben mi olaca'm? Haksızsın elbet buna rağmen suçlanaca'm Sokma araya birilerini, kendini kendin kurtar Sadece sen ve ben varız, kimseden medet umma *** Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim Katilimiz olursun bizim Hep giden sen, "Dön" diyen ben Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm O gün sonumuz olur bizim *** Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim Katilimiz olursun bizim Hep giden sen, "Dön" diyen ben Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm O gün sonumuz olur bizim *** Hangi yolun yolcusuyum hiç belli olmaz Sanki kafesledin beni, uçarım ruhun duymaz Fazla kendine güvenme; giderim, şanın kalmaz "Gel" diyo'sam gel artık, bu kadar da naz olmaz *** Her kavganın sonunda daralan ben mi olaca'm? Haksızsın elbet buna rağmen suçlanaca'm Sokma araya birilerini, kendini kendin kurtar Sadece sen ve ben varız, kimseden medet umma *** Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim Katilimiz olursun bizim Hep giden sen, "Dön" diyen ben Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm O gün sonumuz olur bizim *** Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim Katilimiz olursun bizim Hep giden sen, "Dön" diyen ben Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm O gün sonumuz olur bizim *** Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim Katilimiz olursun bizim Hep giden sen, "Dön" diyen ben Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm O gün sonumuz olur bizim

Yoksun Sen Extended ft Volga Tamöz Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen *** Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum *** Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum Son yaramı aldım savaştım yendim sustum Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde *** Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Oda gündü benim kalbim mi Onu da benim kadar sevdin mi? *** Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de Umut yok mu sence içinde Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen

Yoksun Sen ft Volga Tamöz Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen *** Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum *** Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum Son yaramı aldım savaştım yendim sustum Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde *** Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Oda gündü benim kalbim mi Onu da benim kadar sevdin mi? *** Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de Umut yok mu sence içinde Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen

Çok Ayıp ft Volga Tamöz Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp *** Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende O tutuşan o ateşli o aşk nerde Durdu hayat durdu oka durdu bende *** Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende Açıldık açıldık kaybolduk derinde Sığınacak bir sahil bulamadık senle Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp Bu taraftan iş bozan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende O tutuşan o ateşli o aşk nerde Durdu hayat durdu oka durdu bende *** Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende Açıldık açıldık kaybolduk derinde Sığınacak bir sahil bulamadık senle Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp Bu taraftan iş bozan Uyan uyan kalkmasan Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı

Biri Var Akustik ft Volga Tamöz Aklımda aşktan biri var Kalbimde büyük yeri var Aklımda biri var Tesadüf diyemem Kendimi, kalbimi yenemem Belli ki kaderde Büyük bir yeri var Bir gizle hep var olmanın Bu hisle seni bulmanın Belli ki bir sebebi var Buluşup hayat bulmanın Ayrıyken kaybolmanın Belli ki kaderde yeri var Sen başka söylesende içinde Seni kim görse yüzünde Kalbinin Merkezinde yine Benim benim izim var Sen susmak istesende içinde Seni kim görse gözünde Kalbinin merkezinde yine Benim benim izim var

Karar Ver ft Volga Tamöz Bugün ayrılırsak ve biz aşksak koparsak ölürüz senle Bugün içinde bir devin kalbinde bir devrin aşka mahşerin elindeyiz senle *** Karar ver Gitmeye kalmaya olmaya ölmeye sormaya Karar ver Yalana yoluna sonunu bulmaya Karar ver *** Erkek olup ağlamaya yüreğinle yaşamaya Korkak gibi dik durmaya her şeyimsin hiç olmaya Söylüyorum anlamaya sustuğumda sarılmaya Bir kapıyı kapatmaya varlığımsın yok olmaya Karar ver *** Şu saniye küs huyuna hâline İçindeki ayine aşk olmaya karar ver Ya da şu saniye sus sadece gözlerinle Bir ayrılığın harbine karar ver

Funday ft Volga Tamöz Hey hey good day this is master jay This message is going out to everyone around the world Now listen up boys and girls You don't have to wait till the weekend to have a good time Because every day is a fun day Yeah you heard right every day is a fun day Come on now here we go *** If you wanna party come on over now Yeap everybody tonight we're getting down Come on everybody move your body now Lets get nare party all over time *** Party party if you wanna party Everybody party Everyday is a holiday Come on now I wanna hear you say If you're getting by the way Come on everybody Everyday is a holiday Come on now I wanna hear you say Lets getting by the way Everybody party Party party party party party *** Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Everybody lets go party everyday is a fun day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Everybody lets go party everyday is a fun day Monday in Miami Tuesday I am in Rio Wednesday in Ibiza Thursday in San Francisco In Vice on Friday İstanbul on Saturday On Sunday lets go all the way Everyday is a holiday

Tuttum ft Volga Tamöz Çok Tatlı Çok Talı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine Ama Başka, İçi Başka Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor Ama Başka İçi Başka Bende Gördüm Bende Gördüm Kalbimi Ördüm Bende Öldüm Bende Öldüm Bende Öldüm Kaderi Öldüm Bende Böldüm Ama Boş Boş Boş Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Çok Tatlı Çok Talı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine Ama Başka, İçi Başka Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor Ama Başka İçi Başka Bende Gördüm Bende Gördüm Kalbimi Ördüm Bende Öldüm Bende Öldüm Bende Öldüm Kaderi Öldüm Bende Böldüm Ama Boş Boş Boş Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı

Aşk Eğil Önümde ft Volga Tamöz Nasıl görünür hayat Sen önde aşk ardındayken Ne çok kar yağan bir manzara Ne kabahatmiş Sevmek öyle masumken Ne uzunmuş aşkın akşamları *** Sabır dantel gibi kaçıncı gidip gelişi Biz yabancıyız artık kalıcı bu değişim *** Aşk eğil önümde Dağ gibi kalbimde küçücüksün Aşk eğil eğil önümde Dev gibi kalbimde küçücüksün

Unutmuşum Extended ft Volga Tamöz Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum