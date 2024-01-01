Murat Dalkılıç

-
Hangi yolun yolcusuyum hiç belli olmaz
Sanki kafesledin beni, uçarım ruhun duymaz
Fazla kendine güvenme; giderim, şanın kalmaz
"Gel" diyo'sam gel artık, bu kadar da naz olmaz
***
Her kavganın sonunda daralan ben mi olaca'm?
Haksızsın elbet buna rağmen suçlanaca'm
Sokma araya birilerini, kendini kendin kurtar
Sadece sen ve ben varız, kimseden medet umma
***
Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim
Katilimiz olursun bizim
Hep giden sen, "Dön" diyen ben
Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm
O gün sonumuz olur bizim
***
Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim
Katilimiz olursun bizim
Hep giden sen, "Dön" diyen ben
Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm
O gün sonumuz olur bizim
***
Hangi yolun yolcusuyum hiç belli olmaz
Sanki kafesledin beni, uçarım ruhun duymaz
Fazla kendine güvenme; giderim, şanın kalmaz
"Gel" diyo'sam gel artık, bu kadar da naz olmaz
***
Her kavganın sonunda daralan ben mi olaca'm?
Haksızsın elbet buna rağmen suçlanaca'm
Sokma araya birilerini, kendini kendin kurtar
Sadece sen ve ben varız, kimseden medet umma
***
Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim
Katilimiz olursun bizim
Hep giden sen, "Dön" diyen ben
Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm
O gün sonumuz olur bizim
***
Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim
Katilimiz olursun bizim
Hep giden sen, "Dön" diyen ben
Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm
O gün sonumuz olur bizim
***
Üç vakte kadar kesin ayrılırız söyleyeyim
Katilimiz olursun bizim
Hep giden sen, "Dön" diyen ben
Bi' gün, "Gidersen git" diyece'm
O gün sonumuz olur bizim
-
-
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
-
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
-
-
-
-
-
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
***
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
-
-
Aklımda aşktan biri var
Kalbimde büyük yeri var
Aklımda biri var
Tesadüf diyemem
Kendimi, kalbimi yenemem
Belli ki kaderde
Büyük bir yeri var
Bir gizle hep var olmanın
Bu hisle seni bulmanın
Belli ki bir sebebi var
Buluşup hayat bulmanın
Ayrıyken kaybolmanın
Belli ki kaderde yeri var
Sen başka söylesende içinde
Seni kim görse yüzünde
Kalbinin Merkezinde yine
Benim benim izim var
Sen susmak istesende içinde
Seni kim görse gözünde
Kalbinin merkezinde yine
Benim benim izim var
-
Bugün ayrılırsak ve biz aşksak koparsak ölürüz senle
Bugün içinde bir devin kalbinde bir devrin aşka mahşerin elindeyiz senle
***
Karar ver
Gitmeye kalmaya olmaya ölmeye sormaya
Karar ver
Yalana yoluna sonunu bulmaya
Karar ver
***
Erkek olup ağlamaya yüreğinle yaşamaya
Korkak gibi dik durmaya her şeyimsin hiç olmaya
Söylüyorum anlamaya sustuğumda sarılmaya
Bir kapıyı kapatmaya varlığımsın yok olmaya
Karar ver
***
Şu saniye küs huyuna hâline
İçindeki ayine aşk olmaya karar ver
Ya da şu saniye sus sadece gözlerinle
Bir ayrılığın harbine karar ver
-
Hey hey good day this is master jay
This message is going out to everyone around the world
Now listen up boys and girls
You don't have to wait till the weekend to have a good time
Because every day is a fun day
Yeah you heard right every day is a fun day
Come on now here we go
***
If you wanna party come on over now
Yeap everybody tonight we're getting down
Come on everybody move your body now
Lets get nare party all over time
***
Party party if you wanna party
Everybody party
Everyday is a holiday
Come on now I wanna hear you say
If you're getting by the way
Come on everybody
Everyday is a holiday
Come on now I wanna hear you say
Lets getting by the way
Everybody party
Party party party party party
***
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Everybody lets go party everyday is a fun day
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Everybody lets go party everyday is a fun day
Monday in Miami
Tuesday I am in Rio
Wednesday in Ibiza
Thursday in San Francisco
In Vice on Friday
İstanbul on Saturday
On Sunday lets go all the way
Everyday is a holiday
-
Çok Tatlı Çok Talı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine
Ama Başka, İçi Başka
Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor
Ama Başka İçi Başka
Bende Gördüm Bende Gördüm
Kalbimi Ördüm Bende Öldüm
Bende Öldüm Bende Öldüm
Kaderi Öldüm Bende Böldüm
Ama Boş Boş Boş
Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Çok Tatlı Çok Talı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine
Ama Başka, İçi Başka
Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor
Ama Başka İçi Başka
Bende Gördüm Bende Gördüm
Kalbimi Ördüm Bende Öldüm
Bende Öldüm Bende Öldüm
Kaderi Öldüm Bende Böldüm
Ama Boş Boş Boş
Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
-
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-
Nasıl görünür hayat
Sen önde aşk ardındayken
Ne çok kar yağan bir manzara
Ne kabahatmiş
Sevmek öyle masumken
Ne uzunmuş aşkın akşamları
***
Sabır dantel gibi kaçıncı gidip gelişi
Biz yabancıyız artık kalıcı bu değişim
***
Aşk eğil önümde
Dağ gibi kalbimde küçücüksün
Aşk eğil eğil önümde
Dev gibi kalbimde küçücüksün
-
-
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
-
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum