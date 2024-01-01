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Afeta Şarkı Sözleri

Murat Dalkılıç Afeta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Afeta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Afeta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç

Afeta

  • Kim Kafa Tutabilmiş Aşka

  • Afeta

  • Müjgan

  • Hasret Geceleri

  • Mütemadiyen Ft Dicle Olcay

  • Sayın Abiler

  • Yabancı

  • Mesela

  • Haybeye Taksirat

  • Yabancı (Remix)

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