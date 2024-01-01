Murat Dalkılıç

Kim Kafa Tutabilmiş Aşka Seviyorsan söyle bence Yüzüne yüzüne Baka baka gözüne Resimlerine değil ama Bu defa kendisine *** Daha ne kadar atacak kalbin İçine içine Çeke çeke içine Açıl artık en azından Bi şansını dene *** Yalnızsın sanma İnan herkes aynı durumda Onlardan olma Gelme oyuna *** Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat Yarısı ezber yarısı arak Kim kafa tutabilmiş aşka? *** Olursa olur, olmazsa bırak *** Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat Yarısı ezber yarısı arak Kim kafa tutabilmiş aşka? *** Olursa olur, olmazsa bırak *** Seviyorsan söyle bence Yüzüne yüzüne Baka baka gözüne Resimlerine değil ama Bu defa kendisine *** Daha ne kadar atacak kalbin İçine içine Çeke çeke içine Açıl artık en azından Bi şansını dene *** Yalnızsın sanma İnan herkes aynı durumda Onlardan olma Gelme oyuna *** Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat Yarısı ezber yarısı arak Kim kafa tutabilmiş aşka? *** Olursa olur, olmazsa bırak *** Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat Yarısı ezber yarısı arak Kim kafa tutabilmiş aşka? *** Olursa olur, olmazsa bırak

Afeta Burda oturmuş, napıyorum.. En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı Hangi birinden başlanır ki Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun *** Sanmam nasıl düştüğümü, Herkes iyice görsün Hala yatışmıyor bu Kalbim burdan görünmüyor mu *** Semradan alınmış afeta, İşveki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla *** Burda oturmuş, napıyorum.. En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı Hangi birinden başlanır ki Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun *** Sanmam nasıl düştüğümü, Herkes ıyice görsün Hala yatışmıyor bu Kalbim burdan görünmüyor mu *** Semradan alınmış afeta, İşve ki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla *** Semradan alınmış afeta, İşve ki dosdoğru ay burcundan Yazdım hepsini kalın bir kitap'da Öğren diye, kendini zamanla

Müjgan Aklımı yerinde durduramam ki Kalbime hükmedeyim Yerlere, göklere sığdıramaz ki bu dilim Yüzünü sevdiğim *** Yanağının orta yerindeki gamzesi Pes, muadili yok Gözünün, kirpiğinin güzelliği peki? Öyle bi' müjgan yok *** Gördüğümüz, geçirdiğimizdendir Çok uzatmadık Ne esmerler, ne kumrallardan Sırayı savdık *** Başımı döndürünce zekice Düz çizgide yürürüz sandık Yandık ya yandık Hey yavrum hey Sen insansan diğerleri ney? Sen insansan diğerleri *** Aklımı yerinde durduramam ki Kalbime hükmedeyim Yerlere, göklere sığdıramaz ki bu dilim Yüzünü sevdiğim *** Yanağının orta yerindeki gamzesi Pes, muadili yok Gözünün, kirpiğinin güzelliği peki? Öyle bi' müjgan yok *** Gördüğümüz, geçirdiğimizdendir Çok uzatmadık Ne esmerler, ne kumrallardan Sırayı savdık *** Başımı döndürünce zekice Düz çizgide yürürüz sandık Yandık ya yandık Hey yavrum hey Sen insansan diğerleri ney? Sen insansan diğerleri *** Başımı döndürünce zekice Düz çizgide yürürüz sandık Yandık ya yandık Hey yavrum hey Sen insansan diğerleri ney? Sen insansan diğerleri

Hasret Geceleri Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde Kurumamış filizlenmiş aksine *** Kaynağını hep gözlerinden almış Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış Kaynağını hep gözlerinden almış Kör olası yaşlar hep içime akmış *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri *** Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde Kurumamış filizlenmiş aksine *** Kaynağını hep gözlerinden almış Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış Kaynağını hep gözlerinden almış Kör olası yaşlar hep içime akmış *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri

Mütemadiyen Ft Dicle Olcay Yakarım gemileri Yük olunca bedeli Sular durulunca icabında Kafama takıyorum vurdumduymaz hâlini Mütemadiyen hatta *** Ver kalemi silerim kefaretin izini, hiç kafanı yorma İnan ki aklımdan çıkmıyorsun İçim çalkalanıyor mevzu sen olunca *** Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi? Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni Komşunun dilberi geçen günkü gibi Üstüme geldi mi kudurursun di mi? *** Yakarım gemileri Yük olunca bedeli Sular durulunca icabında Kafama takıyorum vurdumduymaz hâlini Mütemadiyen hatta *** Ver kalemi silerim kefaretin izini, hiç kafanı yorma İnan ki aklımdan çıkmıyorsun İçim çalkalanıyor mevzu sen olunca *** Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi? Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni Komşunun dilberi geçen günkü gibi Üstüme geldi mi kudurursun di mi? *** Kudurmak derken? O öyle değil canım Makine kasıyo tabii anlamamışsın Hayallere, hayatlara format atılmış, uğramamışsın Biraz olsan oyunda kalsan? Atıverdi seni bak algoritmam Bak yıl oldu ben marş marş basalı Bundan sonrası azcık sıkıntılı All night party with girl power! Haa geçen hafta da Mikonostaydı Aşk aslanın ağzında değil ki be! Bu meret ulu orta gürlemekte! No fighting! No cendere! Sevgiyle oğlum, sevgiyle *** Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi? Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni Komşunun dilberi geçen günkü gibi Üstüme geldi mi kudurursun di mi?

Sayın Abiler Kendi kendine fayda sağlamış İlmi irfan eylemiş Yeniden bi doğmuşum sanki Yüzüme bir kan gelmiş *** Çok sayın abiler ablalar Bu solumda görmüş olduğunuz kalp Of ne manyaklar, ne cazgırlar, ne şeytanlar görmüş *** Tam ortadan kırılmış Altından neler çıkmış Meğer koskoca bir çınar Meftun olup ne yanmış

Yabancı Bulutların üstündeydim Uyuyordum sanki Rüyadan başka bi' şey olamazdı O kadar güzeldin ki *** Büyük kanatların vardı Beni sıcacık tutabildiğin Bir gülüşün vardı Senin bile tahmin edemediğin *** Belli ki ait olduğun bi' yer var Uzaklarda yabancı Hiç konuşmadın, yalnızca öptün de Mazur gör merakımı *** Dokunuyorsun güzel de geliyor Yemeyeyim şimdi hakkını Öğrenebilecek miyim acaba İlgi alanlarını? *** Alçalmaya başladın Yüksek binalar arasından Soğuk sokaklara ayak bastım ama O kadar hissetmedim ki *** Büyük kanatların vardı Beni sıcacık tutabildiğin Bir gülüşün vardı Senin bile tahmin edemediğin *** Belli ki ait olduğun bi' yer var Uzaklarda yabancı Hiç konuşmadın, yalnızca öptün de Mazur gör merakımı *** Dokunuyorsun güzel de geliyor Yemeyeyim şimdi hakkını Öğrenebilecek miyim acaba İlgi alanlarını?

Mesela Kaç gönlüm Kaç kurtar kendini Bu heyecan bir hüsran olabilir *** Belki deli dolu belki acı sonu Kim bilebilir Aşk denilen şeyi Sır gibi şifreyi kim çözebilir? *** İçim içime sığmıyor inan ki Kalbim duracak hibi sanki Aşkın mecazi hali Sen misin acaba? *** İçim içime sığmıyor inan ki Kalbim duracak hibi sanki Aşkın mecazi hali Sen misin acaba? *** Mesela? *** Kaç gönlüm Kaç kurtar kendini Bu heyecan bir hüsran olabilir *** Belki deli dolu belki acı sonu Kim bilebilir Aşk denilen şeyi Sır gibi şifreyi kim çözebilir? *** İçim içime sığmıyor inan ki Kalbim duracak hibi sanki Aşkın mecazi hali Sen misin acaba? *** İçim içime sığmıyor inan ki Kalbim duracak hibi sanki Aşkın mecazi hali Sen misin acaba? *** Mesela?

Haybeye Taksirat İnanırsın inanmazsın Ama hiç mi adın geçmez Bir kere bile *** Bi görsen hava ne kadar hoş Mis gibiyiz biz dost meclisinde *** Neler gördük arkandan kulağına gelmiştir Sen tabi bir temiz delirmişsindir de *** Gelsin Habire kulağına gelsin Çek kankanı kenara Sana bi güzel dökülüversin *** Kaçıncı tren bu bakıyoruz Kime oynuyoruz safları Misafirin de bir sabrı var Hiç yatıya kalmayacak mı? *** Tanrım affeyleyecek mi? Haybeye taksiratları? Bak burnum bile tepkili Bütün kokulara tıkalı *** İnanırsın inanmazsın Ama hiç mi adın geçmez Bir kere bile *** Bi görsen hava ne kadar hoş Mis gibiyiz biz dost meclisinde *** Neler gördük arkandan kulağına gelmiştir Sen tabi bir temiz delirmişsindir de *** Gelsin Habire kulağına gelsin Çek kankanı kenara Sana bi güzel dökülüversin *** Kaçıncı tren bu bakıyoruz Kime oynuyoruz safları Misafirin de bir sabrı var Hiç yatıya kalmayacak mı? *** Tanrım affeyleyecek mi? Haybeye taksiratları? Bak burnum bile tepkili Bütün kokulara tıkalı *** Kaçıncı tren bu bakıyoruz Kime oynuyoruz safları Misafirin de bir sabrı var Hiç yatıya kalmayacak mı? *** Tanrım affeyleyecek mi? Haybeye taksiratları? Bak burnum bile tepkili Bütün kokulara tıkalı