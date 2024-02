Murat Dalkılıç

Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde Kurumamış filizlenmiş aksine *** Kaynağını hep gözlerinden almış Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış Kaynağını hep gözlerinden almış Kör olası yaşlar hep içime akmış *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri *** Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde Kurumamış filizlenmiş aksine *** Kaynağını hep gözlerinden almış Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış Kaynağını hep gözlerinden almış Kör olası yaşlar hep içime akmış *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri *** Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni Sarılır bana sevgilim eskisi gibi Acılar içindedir gittiğin günden beri Bitsin artık yüreğim hasret geceleri

Yakarım gemileri Yük olunca bedeli Sular durulunca icabında Kafama takıyorum vurdumduymaz hâlini Mütemadiyen hatta *** Ver kalemi silerim kefaretin izini, hiç kafanı yorma İnan ki aklımdan çıkmıyorsun İçim çalkalanıyor mevzu sen olunca *** Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi? Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni Komşunun dilberi geçen günkü gibi Üstüme geldi mi kudurursun di mi? *** Yakarım gemileri Yük olunca bedeli Sular durulunca icabında Kafama takıyorum vurdumduymaz hâlini Mütemadiyen hatta *** Ver kalemi silerim kefaretin izini, hiç kafanı yorma İnan ki aklımdan çıkmıyorsun İçim çalkalanıyor mevzu sen olunca *** Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi? Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni Komşunun dilberi geçen günkü gibi Üstüme geldi mi kudurursun di mi? *** Kudurmak derken? O öyle değil canım Makine kasıyo tabii anlamamışsın Hayallere, hayatlara format atılmış, uğramamışsın Biraz olsan oyunda kalsan? Atıverdi seni bak algoritmam Bak yıl oldu ben marş marş basalı Bundan sonrası azcık sıkıntılı All night party with girl power! Haa geçen hafta da Mikonostaydı Aşk aslanın ağzında değil ki be! Bu meret ulu orta gürlemekte! No fighting! No cendere! Sevgiyle oğlum, sevgiyle *** Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi? Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni Komşunun dilberi geçen günkü gibi Üstüme geldi mi kudurursun di mi?