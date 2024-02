Murat Dalkılıç

Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur

Aşkın içinde bir aşk aradık Doğru yolu bir türlü bulamadık Asıl olan sendin bendim, biz çok karıştık İki cümleyle her şeyin geçeceğini sandık Ayrı ayrı dünyalara biz çok alıştık *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Asıl olan sendin bendim, biz çok karıştık İki cümleyle her şeyin geçeceğini sandık Ayrı ayrı dünyalara biz çok alıştık *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi Kırıldım, çok yoruldum Aşkı yaşamadan aşka doydum *** Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler Görmesin, duymasın kimse sesimi

Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur

Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur *** Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur

Olur olur sahiden aşk var Aslında haydut falan değilim ben İnadımız da sevdiğimizden Senden kaynaklanan bir duraklama hâli *** Tamam kabul ufak bir yanlışlık var Aslında mazbut falan değilim ben İkisinin de arasında, romantik sayılmaz Orta şeker yani *** Çekeriz nazını da sözünü de Âdet yerini bulsun Bizimkisi de can değil mi? Dünya şöyle dursun *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** Tamam kabul ufak bir yanlışlık var Aslında mazbut falan değilim ben İkisinin de arasında, romantik sayılmaz Orta şeker yani ** Çekeriz nazını da sözünü de Âdet yerini bulsun Bizimkisi de can değil mi? Dünya şöyle dursun *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim *** A benim bahtı karam Kalbi ana baba günü gibi hâlim Ben sana ezelden hayran Bir içim su başına buyruk zalim

Gidecek de gideceksin kararı vermişsin Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin *** Vur kur biliyorsun beni üzdün Öptün sondu bu karagözlüm Oynardın oyunu sonsuza kadar Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i Gidecek de gideceksin kararı vermişsin Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin *** Vur kur biliyorsun beni üzdün Öptün sondu bu karagözlüm Oynardın oyunu sonsuza kadar Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i