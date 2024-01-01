Toz Duman Şarkı Sözleri
Murat Dalkılıç Toz Duman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Toz Duman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Toz Duman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu saatten sonra fark etmez
Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık
Geçmişindeki hikaye beni üzmez
Nasılsa yenisini yazıyoruz artık
***
Gözümün önünde binbir gece masalları
İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları
Sen yaz yeter ki akılda kalanları
Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
***
Bu saatten sonra fark etmez
Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık
Geçmişindeki hikaye beni üzmez
Nasılsa yenisini yazıyoruz artık
***
Gözümün önünde binbir gece masalları
İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları
Sen yaz yeter ki akılda kalanları
Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
-
Bu kalbi kıranlar, cezasız kalmadı
Senin farkın ne ki? Ucuz kurtulacaksın
Yalansız bir dünya var ama uymaz sana
Peki benden sonra, kimi kandıracaksın?
***
Hariçten, gazel okumasın hiç kimse
Ne çektiğimi benden başkası bilemez
Özrün de bir karizması kalmadı
Aman eksik olsun, valla hi istemez
***
Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak
Bütün olup bitenin hesabı sorulacak
Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak
Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak
***
Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak
Bütün olup bitenin hesabı sorulacak
Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak
Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak
***
Bu kalbi kıranlar, cezasız kalmadı
Senin farkın ne ki? Ucuz kurtulacaksın
Yalansız bir dünya var ama uymaz sana
Peki benden sonra, kimi kandıracaksın?
***
Hariçten, gazel okumasın hiç kimse
Ne çektiğimi benden başkası bilemez
Özrün de bir karizması kalmadı
Aman eksik olsun, valla hi istemez
***
Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak
Bütün olup bitenin hesabı sorulacak
Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak
Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak
***
Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak
Bütün olup bitenin hesabı sorulacak
Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak
Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak
***
Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak
Bütün olup bitenin hesabı sorulacak
Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak
Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak
-
Yol yakınken geri dön bence
Daha buna hazır hissetmiyor gibisin
Bizse son ses sistemi açtık
Kapıya dayanacak birileri gelsin
Başlasın diriliş
Dilediğin gibi yaşa bu daha ön sevişme
Yeni bir çağ bu bir değişim
Hepimiz çocuklarıyız güneşin
1-3-1-2 hadi say baştan
Parti dedin mi Ege başkan
Şüphe duymamalı hiçbir aşktan
Beş dakika verme kalbi taştan olana
Dumanı üstünde bu müziğin
90'lardasın bense tam üstündeyim gezegenin
2015 kaptanın seyir defteri son ses
Dünyanın çıktı çivisi
Atılgan gemisi
Kurtar bizi
Nerde varsa yaşam belirtisi
Dünyanın çıktı çivisi
Kurtar bizi
Karaduman
Işınla bizi
Hayat çok istedin olmadı fakat
Üstüne kuruluysak kalmalı fakat
Aldığın nefes uğruna dönmeli fakat
Gerekirse de uğruna ölmeli
Hiçbir şey ölmez her şey yaşam için
Her şey yaşar bir biçimde
Durdurulamayan bir tek zaman
O da dolup taşar seni aşar geçince
Tepede ay ışığı masada mum gibi
Rahat öz güvenimiz denizde kum gibi
En dipten geldik her şey dün gibi
Cılız bir ses geldi bizimki gümledi
-
-
Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına
İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına
Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını
***
Bildiğim çok doğru var
Ama hâlâ yanlışlarım beni kahreder, ah
Kapılır da düşerim delilenmiş kalbimin, ah, pusularına
Ah, mahvolurum
***
Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına
İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına
Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını
***
Beni çeken her şeye dayanılmaz bir istekle sarılıp durdum, ah
Ve beni seven herkese delilenmiş kalbim ile inanıp durdum
Ah, mahvoldum
***
Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına
İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına
Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını
-
Elbet ben de isterdim
Sana verdiğim eğerin kıymetini sen de bil
Madem bana hayrın da yok
Gölge etme yeter ki dadi yolumdan çekil
***
Hey, sana diyorum ister çal ister oyna
Yokluğunu fark etmem
Hey, kime diyorum ister duy ister duyma
Yokluğunu fark ttmem
Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?
***
Merak etme bu kalp durmaz
Daha çok atacak çok atacak
Hiç zamanım olmaz benim
Seni kafama takacak (x2)
***
Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak
Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?
***
Merak etme bu kalp durmaz
Daha çok atacak çok atacak
Hiç zamanım olmaz benim
Seni kafama takacak (x2)
***
Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak
Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?
-
Ben bu filmi seyretmiştim
Kırık iki kalp ortada kalıyor
Bir yerlerde işitmiştim
Üzülenin ahı kesin tutuyor
***
Zaman aynasıdır her kişinin
Kadere borç ödenmez ki peşin
***
Gururun bir beden gönlüne büyük gelmiş
Sözünden her dönen bir bedel ödermiş
Aşk Leyla’yla Mecnun’u yerle bir etti
O kim ki aşkı nereden bilecekmiş
***
Ben bu filmi seyretmiştim
Kırık iki kalp ortada kalıyor
Bir yerlerde işitmiştim
Üzülenin ahı kesin tutuyor
***
Zaman aynasıdır her kişinin
Kadere borç ödenmez ki peşin
***
Gururun bir beden gönlüne büyük gelmiş
Sözünden her dönen bir bedel ödermiş
Aşk Leyla’yla Mecnun’u yerle bir etti
O kim ki aşkı nereden bilecekmiş