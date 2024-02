Murat Dalkılıç

Bu saatten sonra fark etmez Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık Geçmişindeki hikaye beni üzmez Nasılsa yenisini yazıyoruz artık *** Gözümün önünde binbir gece masalları İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları Sen yaz yeter ki akılda kalanları Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin *** Bu saatten sonra fark etmez Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık Geçmişindeki hikaye beni üzmez Nasılsa yenisini yazıyoruz artık *** Gözümün önünde binbir gece masalları İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları Sen yaz yeter ki akılda kalanları Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin