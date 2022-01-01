Murat Dalkılıç

-
Bu saatten sonra fark etmez
Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık
Geçmişindeki hikaye beni üzmez
Nasılsa yenisini yazıyoruz artık
***
Gözümün önünde binbir gece masalları
İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları
Sen yaz yeter ki akılda kalanları
Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
***
Bu saatten sonra fark etmez
Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık
Geçmişindeki hikaye beni üzmez
Nasılsa yenisini yazıyoruz artık
***
Gözümün önünde binbir gece masalları
İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları
Sen yaz yeter ki akılda kalanları
Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
***
Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin
Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin
Biraz kusur be bari olan var olmayan var
Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin
-
Bir haber bırakmadın
Beni nasıl terk ettin?
Ne yaptım ki sana ben?
Bana düşmanlık ettin
***
Bir haber bırakmadın
Beni nasıl terk ettin?
Ne yaptım ki sana ben?
Bana düşmanlık ettin
***
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
Arzu ile öpmeye
***
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
Arzu ile öpmeye
Arzu ile öpmeye
***
Yastığımın üstüne
Habersiz düşürdüğün
Bir tel siyah saçını
Öpüp koklayacağım
***
Yastığımın üstüne
Habersiz düşürdüğün
Bir tel siyah saçını
Sevip koklayacağım
***
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
Arzu ile öpmeye
***
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
Arzu ile öpmeye
Arzu ile öpmeye
-
Gel dersin gelirim sitem edersin
Bahar rüzgarısın güzden esersin
Kal dersin git dersin nasıl seversin
Ben senin dilinden anlamadım ki
***
Kal dersin git dersin nasıl seversin
Ben senin dilinden anlamadım ki
***
Uzayan karanlık yollara sordum
Kemanda inleyen tellere sordum
Dikenlere sordum güllere sordum
Ben senin dilinden anlamadım ki
***
Dikenlere sordum güllere sordum
Ben senin dilinden anlamadım ki
***
Hüzünle örülmüş hazların vardır
Gönülde silinmez izlerin vardır
Gel diyen git diyen gözlerin vardır
Ben senin dilinden anlamadım ki
***
Gel diyen git diyen gözlerin vardır
Ben senin dilinden anlamadım ki
***
Uzayan karanlık yollara sordum
Kemanda inleyen tellere sordum
Dikenlere sordum güllere sordum
Ben senin dilinden anlamadım ki
***
Dikenlere sordum güllere sordum
Ben senin dilinden anlamadım ki
-
Bir kadeh ya da bir tek sigara
Anlatırdı derdini bana
Hüzün dolu sessiz geceler
Sen yokken dost olurdu bana
***
Bir kadeh ya da bir tek sigara
Anlatırdı derdini bana
Hüzün dolu sessiz geceler
Sen yokken dost olurdu bana
***
Yok istemem sensiz geceyi
Artık gelmelisin sen bana
Hissetmeyi o sevmeyi
Şimdi vermelisin sen bana
***
Dönmelisin görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin bilmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
***
Dönmelisin görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Bir kağıt ya da boş bir satıra
Anlattım yalnızlığı sana
Sevgi dolu sensiz geceler
Artık hatıra oldu bana
***
Bir kağıt ya da boş bir satıra
Anlattım yalnızlığı sana
Sevgi dolu sensiz geceler
Artık hatıra oldu bana
***
Yok istemem sensiz geceyi
Artık gelmelisin sen bana
Hissetmeyi o sevmeyi
Şimdi vermelisin sen bana
***
Dönmelisin görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Dönmelisin görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Dönmelisin görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Dönmelisin görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
-
Gücün yeterse aklın keserse,
Vur vur vur beni,
Eğer elindeyse gönül defterinden,
Sil sil sil beni,
***
Sen başlattın bu oyunu,
Şimdi dönmek yakışır mı?
İsyan etmiş deli gönlüm,
Bir gülüşle yatışır mı?
***
Aman.aman.aman.aman
***
Bırakıpta gidemezsin,
Bana veda edemezsin
Uzlaşmanın var bir yolu,
Başkasını sevemezsin. amaaaaan
***
Sevemezsin, sevemezsin,
Başkasını sevemezsin,
Ben seviyorum,
Gidemezsin, gidemezsin,
Bırakıp da gidemezsin,
Dön Bekliyorum.
***
İster geçmişten ister bugünden,
Sor sor sor beni,
Şunu bil ki sensizliğe mahkum etmek,
Zor zor zor beni,
***
Git desende gidemem ki,
Baş belanım dönemem ki,
Boş bir gurur inadıyla,
Seni Feda edemem ki,
Aman.aman.aman.aman
***
Bırakıp da gidemezsin,
Hiçbir şeyi çözemezsin,
Anlaşmanın var bir yolu,
Konuşmadan çözemezsin
***
Sevemezsin, sevemezsin,
Başkasını sevemezsin,
çok seviyorum,
Gidemezsin, gidemezsin,
Bırakıp da gidemezsin,
Hep Bekliyorum.
-
Seni sevmek sevmelerden birisi
Ben seni de gülleri de severim
Belki farklı olur gönül ağrısı
Ben seni de kuşları da severim
Belki farklı olur gönül ağrısı
Ben seni de kuşları da severim
***
Seni sevmek sevmelerden bir bütün
İnsan sevmek doğa sevmek yar sevmek
Belki acılardır çoğul gördüğüm
Ben çoğalan sevgileri severim
Belki acılardır çoğul gördüğüm
Ben çoğalan sevgileri severim
***
Belki farklı olur gönül ağrısı
Ben seni de kuşları da severim
Belki farklı olur gönül ağrısı
Ben seni de kuşları da severim
-
Günlerdir gözüme uyku girmiyor
Ben seni kaybetmek istemiyorum
İnan, seni çok seviyorum
***
Sözlerinle benim kalbimi kırma
Seninle kurduğum dünyamı yıkma
Hasrete atıp beni aldatma
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
Sakın bir şey söyleme
***
Benim de şüphem yok senin sevginden
Yaptığın bir gurur belli hâlinden
Şöyle bir düşün veda etmeden
***
"Anılar sevdayı yaşatır" derler
"Sevene çok şey anlatır" derler
İnan, unutmaz böyle sevenler
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
***
Söyleme
"Ayrılalım" deme, söyleme
Bana veda etme, söyleme
Sakın bir şey söyleme
Sakın bir şey söyleme
-
Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım
Unutma beni, unutama beni
Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım
Unutma beni, unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni ah, unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni ah, unutama beni
***
Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca
Unutma beni, unutama beni
Ayrılığın acısını kalbinde duyunca
Unutma beni, unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni ah, unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni ah, unutama beni
-
Bir oyunla başladı bütün hikayem
Ne başı, ne de sonu belli değil
Yaşamadım çocuksu günleri
Hesabını kime soracağım bugün
Kime belli değil
***
Yaşamadım çocuksu günleri
Hesabını kime soracağım bugün
Kime belli değil
***
Yaralım, sevdiğim özlemin başucumda
***
Ah yaralım, kara bahtım
Ayrı düştük dayanalım
Ah yaralım kara gözlüm
Biz bu derde gel dayanalım
***
Her gece düşümde seni aradım
Ellerini öptüm doyamadım
Yaşamadım çocuksu günleri
Hesabını kime soracağım bugün
Kime belli değil
***
Yaşamadım çocuksu günleri
Hesabını kime soracağım bugün
Kime belli değil
***
Yaralım, sevdiğim özlemin başucumda
***
Ah yaralım, kara bahtım
Ayrı düştük dayanalım
Ah yaralım kara gözlüm
Biz bu hale gel dayanalım
***
Ah yaralım, kara bahtım
Ayrı düştük dayanalım
Ah yaralım kara gözlüm
Biz bu derde gel dayanalım
-
Sensizliği ben seçmedim
Ben seçmedim ayrılığı
İncitmeyi istemedim
Sen çıkardın dargınlığı
***
Sensizliği ben seçmedim
Ben seçmedim ayrılığı
İncitmeyi istemedim
Sen çıkardın dargınlığı
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
Üzme, üzme, üzme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
Üzme, üzme, üzme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Sevinirken ben bahtıma
Seni bana verdi diye
Birden bir koptu bir fırtına
Bir söz yetti bu sevgiye
***
Sevinirken ben bahtıma
Seni bana verdi diye
Birden bir koptu bir fırtına
Bir söz yetti bu.
-
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