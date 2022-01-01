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7/24 Dinle Seni Sevmek

Seni Sevmek Şarkı Sözleri

Murat Dalkılıç Seni Sevmek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Seni Sevmek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Sevmek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç

Seni Sevmek

  • Kırk Yılda Bir Gibisin

  • Alışmışım Bir Kere

  • Anlamadın ki

  • Dönmelisin

  • Gücün Yeterse

  • Seni Sevmek

  • Söyleme

  • Unutama Beni

  • Yaralım

  • Üzme Beni

  • Kime Ne

  • Küsmeyin Geceler

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