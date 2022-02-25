Merhaba Şarkı Sözleri
Murat Dalkılıç Merhaba şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Merhaba şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Merhaba sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ölümcül aşklar vardır ya
Kaderi zorlayan
Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım
Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan
Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da
Lütfen şunu unutma
***
Dayanamadığın anda
Katlanamadığın zamanda
Gururun son bulduğunda
Umarım orda olurum
Umarım orda olurum
***
Gerek var mı sence
Kaçıp gitmek ne çare
Zor durumlarda bile
Kıyamadım ikimize
Kıyamadım sevgimize
***
Ölümcül aşklar vardır ya
Kaderi zorlayan
Ben kader bekçisi oldum bir tek toz kondurmadım
Sen şimdi gidiyorsun ya halimi bir gram sormadan
Ruhumu unuttun galiba olanlara zor dayansam da
Lütfen şunu unutma
***
Dayanamadığın anda
Katlanamadığın zamanda
Gururun son bulduğunda
Umarım orda olurum
Umarım orda olurum
***
Gerek var mı sence
Kaçıp gitmek ne çare
Zor durumlarda bile
Kıyamadım ikimize
Kıyamadım sevgimize
-
Zor gidemezsin hiç bir yere
Zor kaçamazsın
Al kolaysa al seni benden
Bak yapamazsın kalbim seninle
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Kimine göre yazılı kanun gibi aşk
Ezip de kalbimi mahvetme
Anan da hatalı
Bu güzelliği doğurup da sokaklara gönderme
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
***
Çatlat yeni hazine buldum
Seni sıkı sıkı saracağım
Beni oynat yüreğime ahdım var
Seni bana yapacağım
-
Ne sende, ne bende bitmez gurur,,
Affetsem, dön desem bile yolunda durur..
Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur,,
Her büyük depremde taşlar yerini bulur..
***
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur...
Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden yeniden yeniden...
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur...
Ya da akan gözyaşı gibi, ümitler kurur...
***
Dönmem,, geri dönmem...
Bu aşk ile yaşayamam...
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik;
Yalan; bir benim kanan...
***
Dönmem, geri dönmem...
Bu aşk ile yaşayamam..
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik;
Yalan; bir benim kanan ...
***
Küskündür kopmuş hayaller hızla savrulur,,
Her büyük depremde taşlar yerini bulur..
***
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur...
Ya da akan gözyaşı gibi, yeniden yeniden yeniden...
Yetse ömür bir sen daha elbet bulur...
Ya da akan gözyaşı gibi, ümitler kurur...
***
Dönmem,, geri dönmem...
Bu aşk ile yaşayamam...
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik;
Yalan; bir benim kanan...
***
Dönmem, geri dönmem...
Bu aşk ile yaşayamam..
Hani biz bize yeterdik, her zoru yenerdik;
Yalan; bir benim kanan ...
-
Biliyorum yandı gemiler
Beni gören seni bana diler
Belki de kapına dayandı çoktan yeniler
***
Biliyorum yandı gemiler
Beni gören seni bana diler
Belki de kapına dayandı çoktan yeniler
***
Bir rüzgar esince saçların
Dalga dalga dalgalanır ya
Görünenden derin yamaçların
Sonra sonra algılanır ya
***
Bir rüzgar esince saçların
Dalga dalga dalgalanır ya
Görünenden derin yamaçların
Sonra sonra algılanır ya
***
Ne kadar güzel büyülü bir kokun var
Sen görmeden bir yel eser senden
Nasıl bir ses tonun var
Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den
***
Ne kadar güzel büyülü bir kokun var
Sen görmeden bir yel eser senden
Nasıl bir ses tonun var
Ne söylesen masal gelir La Fontaine'den
-
Devamlı aynı eski püskü numaralar
bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana.
Fazla müsamaha adamı kötü paralar
lütfen git öteye işine gücüne baksana
***
Sormuyordun hiç halimi hatrımı,
ben seni eledim eleğimi astım
Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı?
olamaz feleğe sözüm ona yok kastım
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Devamlı aynı eski püskü numaralar
bak yağmurlu günde bile bir damla yok sana.
Fazla müsamaha adamı kötü paralar
lütfen git öteye işine gücüne baksana
***
Sormuyordun hiç halimi hatrımı,
ben seni eledim eleğimi astım
Burası tartışılır, giden suçlu mu haklımı?
olamaz feleğe sözüm ona yok kastım
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
***
Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada
bundan böyle olsa olsa seninle merhaba merhaba
merhaba merhaba...
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