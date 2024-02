Murat Dalkılıç

Kördüğüm Korkmadım yüzüme vurdun Tutunacak kırık bir dal bile yok Keşke ben o ben olaydım Sahibi olmadan sahip çıkardım Şimdi duymuyor o içimdeki çocuğu Önce haykırır insan yüreğine tokat gibi vurunca Aşk sana susmayı öğretir *** Başlarım acısına ayrılık şarkısına Sevginin en azına alışığım ben Yaşarım karşılıksız yaradan hatırına Ben ona kördüğüm aşığım Başlarım anısına ayrılık şarkısına Her şeyin en azına alışırım ki Yine o üzülmesin halimi bilmesin Kimseyi karşılıksız sevmesin *** Ah ne kadar ne kadar zordu Yıllarıma kelepçe vurdum Gizlerim ben söyleyemem kimselere Sustuğumla yok olurum Şimdi bilmiyor o içimdeki çocuğu Önce haykırır insan yüreğine tokat gibi vurunca Aşk sana susmayı öğretir

İntikam Ft. Emrah Karaduman Bu kalbi kıranlar, cezasız kalmadı Senin farkın ne ki? Ucuz kurtulacaksın Yalansız bir dünya var ama uymaz sana Peki benden sonra, kimi kandıracaksın? *** Hariçten, gazel okumasın hiç kimse Ne çektiğimi benden başkası bilemez Özrün de bir karizması kalmadı Aman eksik olsun, valla hi istemez *** Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak *** Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak *** Bu kalbi kıranlar, cezasız kalmadı Senin farkın ne ki? Ucuz kurtulacaksın Yalansız bir dünya var ama uymaz sana Peki benden sonra, kimi kandıracaksın? *** Hariçten, gazel okumasın hiç kimse Ne çektiğimi benden başkası bilemez Özrün de bir karizması kalmadı Aman eksik olsun, valla hi istemez *** Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak *** Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak *** Vicdanın konuşacak, uykuların kaçacak Bütün olup bitenin hesabı sorulacak Silip attım çabucak ne varsa kalp acıtacak Acelem yok ki benim, o İntikam alınacak

Işınla Bizi ft Emrah Karaduman Yol yakınken geri dön bence Daha buna hazır hissetmiyor gibisin Bizse son ses sistemi açtık Kapıya dayanacak birileri gelsin Başlasın diriliş Dilediğin gibi yaşa bu daha ön sevişme Yeni bir çağ bu bir değişim Hepimiz çocuklarıyız güneşin 1-3-1-2 hadi say baştan Parti dedin mi Ege başkan Şüphe duymamalı hiçbir aşktan Beş dakika verme kalbi taştan olana Dumanı üstünde bu müziğin 90'lardasın bense tam üstündeyim gezegenin 2015 kaptanın seyir defteri son ses Dünyanın çıktı çivisi Atılgan gemisi Kurtar bizi Nerde varsa yaşam belirtisi Dünyanın çıktı çivisi Kurtar bizi Karaduman Işınla bizi Hayat çok istedin olmadı fakat Üstüne kuruluysak kalmalı fakat Aldığın nefes uğruna dönmeli fakat Gerekirse de uğruna ölmeli Hiçbir şey ölmez her şey yaşam için Her şey yaşar bir biçimde Durdurulamayan bir tek zaman O da dolup taşar seni aşar geçince Tepede ay ışığı masada mum gibi Rahat öz güvenimiz denizde kum gibi En dipten geldik her şey dün gibi Cılız bir ses geldi bizimki gümledi

Kırk Yılda Bir Gibisin ft Emrah Karaduman Bu saatten sonra fark etmez Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık Geçmişindeki hikaye beni üzmez Nasılsa yenisini yazıyoruz artık *** Gözümün önünde binbir gece masalları İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları Sen yaz yeter ki akılda kalanları Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin *** Bu saatten sonra fark etmez Doğrusu yordamıyla çözeriz biz artık Geçmişindeki hikaye beni üzmez Nasılsa yenisini yazıyoruz artık *** Gözümün önünde binbir gece masalları İnandığım aşk var ki devirmez mi dağları Sen yaz yeter ki akılda kalanları Tamamlarız eksiğini gediğini ayrı ayrı *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin *** Ve her şeye tepki diye dünyaya gelmişsin Nasıl zarafet Allah'ım çok güzelsin Biraz kusur be bari olan var olmayan var Ayarı yok harbi kırk yılda bir gibisin

Cefalar ft Emrah Karaduman Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını *** Bildiğim çok doğru var Ama hâlâ yanlışlarım beni kahreder, ah Kapılır da düşerim delilenmiş kalbimin, ah, pusularına Ah, mahvolurum *** Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını *** Beni çeken her şeye dayanılmaz bir istekle sarılıp durdum, ah Ve beni seven herkese delilenmiş kalbim ile inanıp durdum Ah, mahvoldum *** Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına İnanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını

Bu Kalp Durmaz ft Emrah Karaduman Elbet ben de isterdim Sana verdiğim eğerin kıymetini sen de bil Madem bana hayrın da yok Gölge etme yeter ki dadi yolumdan çekil *** Hey, sana diyorum ister çal ister oyna Yokluğunu fark etmem Hey, kime diyorum ister duy ister duyma Yokluğunu fark ttmem Hayat bana çok hala anlamadın mı hala? *** Merak etme bu kalp durmaz Daha çok atacak çok atacak Hiç zamanım olmaz benim Seni kafama takacak (x2) *** Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak Hayat bana çok hala anlamadın mı hala? *** Merak etme bu kalp durmaz Daha çok atacak çok atacak Hiç zamanım olmaz benim Seni kafama takacak (x2) *** Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?