Daha Derine Şarkı Sözleri
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Murat Dalkılıç
Daha Derine
-
Muhtelif derdimle tasamla meşgulken
Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken
Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken
Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben?
Gözlerinde tuhaf bir şey var
Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Muhtelif derdimle tasamla meşgulken
Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken
Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken
Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben?
Gözlerinde tuhaf bir şey var
Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
-
Atacaksan küçük at bari,
Yalanları yerim o zaman,
Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman?
***
Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine
İnanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğim en derine gömdüm aşkı
Kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek
Bana bir daha yaşattıramaz
***
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüp de bir daha olalım dersen
Adı bir tek "arkadaşlık" olur
***
Atacaksan küçük at bari,
Yalanları yerim o zaman,
Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman?
***
Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine
İnanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğim en derine gömdüm aşkı
Kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek
Bana bir daha yaşattıramaz
***
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüp de bir daha olalım dersen
Adı bir tek "arkadaşlık" olur
-
-
Sen kalk bakalım aşkın yerinden
Anlat bilelim yersiz sitemden
Yine dargın kalbim derinden
Kimse senin kadar kolay fark etmedi aşkı
Bir bilene sormak lazım bulunmaz hint kumaşı mı
***
Yani oldu mu marifet değil bu
Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi devran döndü mü
Suları duruldu mu gönülleri oldu mu
Bide sokulmadı beline mümkün mertebe
***
Tam da geçiyordum bir süre kendimden
Göz kararı kaptım sormadan
Başına buyruk arsız hevesimden
Ne sağım solum belli hep dengesiz tavırlar
Bazen çok samimi yaklaşımlar bazen de tanıdık yalanlar
***
Yani oldu mu marifet değil bu
Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi devran döndü mü
Suları duruldu mu gönülleri oldu mu
Bide sokulmadı beline mümkün mertebe
***
Gel de anlat başla bir yerden olur mu
Sabahı bulmaz geçer aşk kokan halim duran durulur mu
Sensizliğim deniz değil ki özlemek sahilde vurur mu
***
Yani oldu mu marifet değil bu
Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi devran döndü mü
Suları duruldu mu gönülleri oldu mu
Bide sokulmadı beline mümkün mertebe
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