Murat Dalkılıç

Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık Hâliyle sağ salim çıkamadık Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık *** Aldığımız hasarları Ziyansız saydık *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh *** Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık Hâliyle sağ salim çıkamadık Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık *** Aldığımız hasarları Ziyansız saydık *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh *** Oh-oh *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu *** Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii Demlenmedi ki ruhumuzun feri Büyümeyecektik, itiraf et hadi (itiraf et hadi) *** Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti Yok oldu tutku ve ten uyumu Sahte hikâyenin sahte hazin sonu Oh-oh