Murat Dalkılıç

Neyleyim İstanbul'u Son sözüm kalmadı söyleyecek sana Sadece birkaç küçük sitem Belki onlar da eriyip gidecek Mutlu olduğunu bilsem *** Göz görmeyince gönül katlanır derler Ondan biraz uzak olsam yeter Ama hiç yalnız bırakmaz anılar Çünkü en çok mesafeyi severler *** Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında Çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda Sen çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda *** Sen çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda *** Şimdi hiç gücüm yok sana geri dön demeye Çünkü ayrılık vardı sözlerinde Hem zaten başkasını bulmuşsundur Hakkım yok rahatsız etmeye *** Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında Çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda Sen çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda *** Sen çünkü yoksun yanımda Neyleyim İstanbul'u sonbaharda

Kader Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç etkin yok Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel) *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç etkin yok Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel) *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum

Bir Hayli Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli *** Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli