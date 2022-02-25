Murat Dalkılıç

Ses verir misin bu yana? Demiyor mu bir de ne alaka… Immm… Bu cüretten melabına hürmeten olduğundan bahsedelim mi? *** Gerilmekte üstüne yok gibi yaklaşayım Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım. Bugün, yarın bir şey olur takipte kalalım. Beni seversin meversin atlamayalım. *** Estirir misin bir daha üşütemedim de öteki taraftan. Immm… Sükunetten doğan husumetten hayırlar gelmez söyledim mi? Bunu dedim mi? *** Gerilmekte üstüne yok gibi yaklaşayım Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım. Bugün, yarın bir şey olur takipte kalalım. Beni seversin meversin atlamayalım.