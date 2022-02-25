Murat Dalkılıç

Orta Yol Şarkı Sözleri
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Ses verir misin bu yana?
Demiyor mu bir de ne alaka…
Immm… Bu cüretten melabına hürmeten olduğundan bahsedelim mi?
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Gerilmekte üstüne yok gibi yaklaşayım
Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım.
Bugün, yarın bir şey olur takipte kalalım.
Beni seversin meversin atlamayalım.
***
Estirir misin bir daha üşütemedim de öteki taraftan.
Immm… Sükunetten doğan husumetten hayırlar gelmez söyledim mi? Bunu dedim mi?
***
Gerilmekte üstüne yok gibi yaklaşayım
Güzellikle ve nazikçe orta yol bulalım.
Bugün, yarın bir şey olur takipte kalalım.
Beni seversin meversin atlamayalım.