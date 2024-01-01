Sevdanın Tadı (yıldızlı Şarkılar) Şarkı Sözleri
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Murat Dalkılıç
Sevdanın Tadı (yıldızlı Şarkılar)
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Tükenir biter gider, bitmez dediğin aşklar
Geriler teslim olur savaşçı umutlar
Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların
Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
***
İnan, inan ki çok üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
Bebeğim, üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Eriyip biter gider kar misali arzular
Acısı çıkar yılların, zordur yarınlar
Sevgidir sana kalan, düzeni bu dünyanın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
***
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
Her acı büyütür içindeki çiçeği
Dönersin kendine budur aşkın gerçeği
***
İnan, inan ki çok üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın
Bebeğim, üzülürsün
Kendinsin geç kaldığın
Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın