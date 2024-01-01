Murat Dalkılıç

Tükenir biter gider, bitmez dediğin aşklar Geriler teslim olur savaşçı umutlar Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Eriyip biter gider kar misali arzular Acısı çıkar yılların, zordur yarınlar Sevgidir sana kalan, düzeni bu dünyanın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın