Şık Şık Ft. Hepsı Şarkı Sözleri
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Murat Dalkılıç
Şık Şık Ft. Hepsı
Tüm Şarkıları
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Grup Hepsi:
Şık, şık, şık, şık
Ruhunun içini göstermeyeni
Mesaisiz aktörleri
Gözü gören kalbi nankörleri
Sil geç hadi sil geç, geç
Murat Dalkılıç:
Yere bakan yürek yakanları
Egosuna megosuna tapanları
Gönlünü mala mülke satanları
Grup Hepsi & Murat Dalkılıç
Sil geç hadi sil geç, geç
Murat Dalkılıç:
Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimde
Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler
Grup Hepsi & Murat Dalkılıç
Şık şık şık her biri
İşaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi
Hadi sil geç hadi sil geç sil geç
Şık şık şık her biri
İşaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi
Hadi sil geç hadi sil geç sil geç, sil geç
Murat Dalkılıç:
Ruhunun içini göstermeyeni
Mesaisiz aktörleri
Gözü gören kalbi nankörleri
Sil geç hadi sil geç, geç
Grup Hepsi:
Yere bakan yürek yakanları
Egosuna megosuna tapanları
Gönlünü mala mülke satanları
Murat Dalkılıç:
Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimde
Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler
Grup Hepsi & Murat Dalkılıç
Şık şık şık her biri
İşaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi
Hadi sil geç hadi sil geç sil geç
Şık şık şık her biri
İşaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi
Hadi sil geç hadi sil geç sil geç, sil geç
Sil geç
Grup Hepsi:
İşten güçten
Hepsi bizden
Geçerdik aşka geleni gideni
Eften püften
Aman be üften
Hayat mı yoksa çile mi?
Bize mi? yine mi?
Bize mi yine mi? çile mi?
Grup Hepsi & Murat Dalkılıç
Şık şık şık her biri
İşaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi
Hadi sil geç hadi sil geç sil geç
Şık şık şık her biri
İşaretledim ben tabi
Tek çeltikte tertibi
Hadi sil geç hadi sil geç sil geç, sil geç
Sil geç