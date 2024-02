Grup Hepsi: Şık, şık, şık, şık Ruhunun içini göstermeyeni Mesaisiz aktörleri Gözü gören kalbi nankörleri Sil geç hadi sil geç, geç Murat Dalkılıç: Yere bakan yürek yakanları Egosuna megosuna tapanları Gönlünü mala mülke satanları Grup Hepsi & Murat Dalkılıç Sil geç hadi sil geç, geç Murat Dalkılıç: Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimde Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler Grup Hepsi & Murat Dalkılıç Şık şık şık her biri İşaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi Hadi sil geç hadi sil geç sil geç Şık şık şık her biri İşaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi Hadi sil geç hadi sil geç sil geç, sil geç Murat Dalkılıç: Ruhunun içini göstermeyeni Mesaisiz aktörleri Gözü gören kalbi nankörleri Sil geç hadi sil geç, geç Grup Hepsi: Yere bakan yürek yakanları Egosuna megosuna tapanları Gönlünü mala mülke satanları Murat Dalkılıç: Her nefeste bir resimle karşılaştım iç sesimde Vur deyince öldürenler kara liste ismini bildirenler Grup Hepsi & Murat Dalkılıç Şık şık şık her biri İşaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi Hadi sil geç hadi sil geç sil geç Şık şık şık her biri İşaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi Hadi sil geç hadi sil geç sil geç, sil geç Sil geç Grup Hepsi: İşten güçten Hepsi bizden Geçerdik aşka geleni gideni Eften püften Aman be üften Hayat mı yoksa çile mi? Bize mi? yine mi? Bize mi yine mi? çile mi? Grup Hepsi & Murat Dalkılıç Şık şık şık her biri İşaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi Hadi sil geç hadi sil geç sil geç Şık şık şık her biri İşaretledim ben tabi Tek çeltikte tertibi Hadi sil geç hadi sil geç sil geç, sil geç Sil geç