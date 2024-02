Murat Dalkılıç

Gidecek de gideceksin kararı vermişsin Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin *** Vur kur biliyorsun beni üzdün Öptün sondu bu karagözlüm Oynardın oyunu sonsuza kadar Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i Gidecek de gideceksin kararı vermişsin Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin *** Vur kur biliyorsun beni üzdün Öptün sondu bu karagözlüm Oynardın oyunu sonsuza kadar Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i *** Can yakarak seveceksen Gitmen daha iyi sevmenden Beni uçuruma ittin sen Aşkın kucağına düştüm ben *** Kesmedi yine iki lafın arasına Yetmedi yine daha iki durak arasına Yalan *** Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i