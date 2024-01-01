Murat Dalkılıç

-
Gidecek de gideceksin kararı vermişsin
Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin
Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder
Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin
***
Vur kur biliyorsun beni üzdün
Öptün sondu bu karagözlüm
Oynardın oyunu sonsuza kadar
Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i
***
Can yakarak seveceksen
Gitmen daha iyi sevmenden
Beni uçuruma ittin sen
Aşkın kucağına düştüm ben
***
Kesmedi yine iki lafın arasına
Yetmedi yine daha iki durak arasına
Yalan
***
Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i
***
Can yakarak seveceksen
Gitmen daha iyi sevmenden
Beni uçuruma ittin sen
Aşkın kucağına düştüm ben
***
Kesmedi yine iki lafın arasına
Yetmedi yine daha iki durak arasına
Yalan
***
Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i
Gidecek de gideceksin kararı vermişsin
Acıyı illa çekeceksin bana geri döneceksin
Konuşsak da bilsen şimdi kaç para eder
Boşuna masraf edeceksin aynı uçakla geri döneceksin
***
Vur kur biliyorsun beni üzdün
Öptün sondu bu karagözlüm
Oynardın oyunu sonsuza kadar
Bana yolamasaydın o ucuz SMS'i
***
Can yakarak seveceksen
Gitmen daha iyi sevmenden
Beni uçuruma ittin sen
Aşkın kucağına düştüm ben
***
Kesmedi yine iki lafın arasına
Yetmedi yine daha iki durak arasına
Yalan
***
Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i
***
Can yakarak seveceksen
Gitmen daha iyi sevmenden
Beni uçuruma ittin sen
Aşkın kucağına düştüm ben
***
Kesmedi yine iki lafın arasına
Yetmedi yine daha iki durak arasına
Yalan
***
Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i
***
Can yakarak seveceksen
Gitmen daha iyi sevmenden
Beni uçuruma ittin sen
Aşkın kucağına düştüm ben
***
Kesmedi yine iki lafın arasına
Yetmedi yine daha iki durak arasına
Yalan
***
Bana yollamasaydın o ucuz SMS'i
-
Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman
Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman
Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
***
Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman
Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman
Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
-
Aç gir kalbime kimse değmiş mi?
Aziz hatıran silinmiş mi?
Açtığın yara yerini sevmiş mi?
***
Allah aşktır sensin kalan geriye
O yol mübah çıkıyorsa sevgiliye
Çek vur hançeri teslimim ellerine
***
Derine
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Dikeni ol canımın, yakışır güle
***
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Koparamaz o gülü kimse sen bile
***
Aç gir kalbime kimse değmiş mi?
Aziz hatıran silinmiş mi?
Açtığın yara yerini sevmiş mi?
***
Allah aşktır sensin kalan geriye
O yol mübah çıkıyorsa sevgiliye
Çek vur hançeri teslimim ellerine
***
Derine
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Dikeni ol canımın, yakışır güle
***
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Koparamaz o gülü kimse sen bile
***
Derine
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Dikeni ol canımın, yakışır güle
***
Derine, daha derine
Adını kazı derime
Koparamaz o gülü kimse sen bile
-
Muhtelif derdimle tasamla meşgulken
Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken
Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken
Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben?
Gözlerinde tuhaf bir şey var
Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Muhtelif derdimle tasamla meşgulken
Kalburaltı ve de nağmalup durumdayken
Kırk yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken
Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben?
Gözlerinde tuhaf bir şey var
Habire gülüp duruyor hasarlar bırakıyor
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
***
Alımlıyız tamam da lütufkar hep tavırlar
Sana kolay belki bu oğlanlar
Aslanlar, çiyanlar
Kendi eşrafından duyduk ki adın Leyla
Bir o kadar meşhur bir endamla
Aşk nerde sen orda
-
Sen bir kalk bakalım aşkın yerinden
Anlat bilelim yersiz sitemden
Yine dargın kalbim derinden
Kimse senin kadar kolay fark etmedi aşkı
Bir bilene sormak lazım bulunmaz hint kumaşı mı?
***
Yani oldu mu, marifet değil bu
Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi, devran döndü mü?
Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu?
Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe
***
Tam da geçiyordum bir süre kendimden
Göz kararı kaptım sormadan
Başına buyruk arsız hevesimden
Ne sağım solum belli hep dengesiz tavırlar
Bazen çok samimi yaklaşımlar bazen de tanıdık yalanlar
***
Yani oldu mu, marifet değil bu
Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi, devran döndü mü?
Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu?
Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe
***
Gel de anlat, başla bir yerden olur mu?
Sabahı bulmaz geçer aşk kokan hâlim durur mu?
Sensizliğim deniz değil ki özlemek sahile vurur mu?
***
Yani oldu mu, marifet değil bu
Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi, devran döndü mü?
Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu?
Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe
***
Yani oldu mu, marifet değil bu
Hakkaten yakıştıramadım hiç doğrusu
Başladı şimdide kaçırma korkusu
Tarih geldi mi, devran döndü mü?
Suları duruldu mu, gönülleri oldu mu?
Bi' de sokulmadı beline mümkün mertebe
-
Aşkın içinde bir aşk aradık
Doğru yolu bir türlü bulamadık
Asıl olan sendin bendim, biz çok karıştık
İki cümleyle her şeyin geçeceğini sandık
Ayrı ayrı dünyalara biz çok alıştık
***
Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler
Görmesin, duymasın kimse sesimi
Kırıldım, çok yoruldum
Aşkı yaşamadan aşka doydum
***
Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler
Görmesin, duymasın kimse sesimi
Kırıldım, çok yoruldum
Aşkı yaşamadan aşka doydum
***
Asıl olan sendin bendim, biz çok karıştık
İki cümleyle her şeyin geçeceğini sandık
Ayrı ayrı dünyalara biz çok alıştık
***
Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler
Görmesin, duymasın kimse sesimi
Kırıldım, çok yoruldum
Aşkı yaşamadan aşka doydum
***
Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler
Görmesin, duymasın kimse sesimi
Kırıldım, çok yoruldum
Aşkı yaşamadan aşka doydum
***
Sevmesin, sarmasın beni sen gibiler
Görmesin, duymasın kimse sesimi
-
Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman
Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman
Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
***
Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman
Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman
Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
-
Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman
Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman
Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
***
Atacaksan küçük at bari yalanları yerim o zaman
Takacaksan elleri koluna bu aşk nası derim o zaman
Sevdiğimi bildiğini, hayatını sildiğimi
Şu bedenden geçtiğimi bi' çözemedin sen
Nasıl çekip gittiğine inanmadım bittiğine
Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
***
Bildiğin en derine gömdüm aşkı kimseler onu bulamaz
Sende de yok kimsede de yürek bana bi' daha yaşattıramaz
Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur
Dönüpte bi' daha olalım dersen adı bi' tek arkadaşlık olur
-
Olur olur sahiden aşk var
Aslında haydut falan değilim ben
İnadımız da sevdiğimizden
Senden kaynaklanan bir duraklama hâli
***
Tamam kabul ufak bir yanlışlık var
Aslında mazbut falan değilim ben
İkisinin de arasında, romantik sayılmaz
Orta şeker yani
***
Çekeriz nazını da sözünü de
Âdet yerini bulsun
Bizimkisi de can değil mi?
Dünya şöyle dursun
***
A benim bahtı karam
Kalbi ana baba günü gibi hâlim
Ben sana ezelden hayran
Bir içim su başına buyruk zalim
***
A benim bahtı karam
Kalbi ana baba günü gibi hâlim
Ben sana ezelden hayran
Bir içim su başına buyruk zalim
***
Tamam kabul ufak bir yanlışlık var
Aslında mazbut falan değilim ben
İkisinin de arasında, romantik sayılmaz
Orta şeker yani
**
Çekeriz nazını da sözünü de
Âdet yerini bulsun
Bizimkisi de can değil mi?
Dünya şöyle dursun
***
A benim bahtı karam
Kalbi ana baba günü gibi hâlim
Ben sana ezelden hayran
Bir içim su başına buyruk zalim
***
A benim bahtı karam
Kalbi ana baba günü gibi hâlim
Ben sana ezelden hayran
Bir içim su başına buyruk zalim
***
A benim bahtı karam
Kalbi ana baba günü gibi hâlim
Ben sana ezelden hayran
Bir içim su başına buyruk zalim
***
A benim bahtı karam
Kalbi ana baba günü gibi hâlim
Ben sana ezelden hayran
Bir içim su başına buyruk zalim
-
Kimim ben sana isyan edecek?
Kimim ben seni anlayıp sevecek?
Kimsin sen bana emir verecek?
Kimsin sen, kimsin sen?
***
Nefessiz bir ormanda
Hayatım elindeymiş
Şımarmış, öfkelenmişsin
Her şey seninmiş gibi
***
Yine konuştun yine, herkes düşman sana
Yine bağırdın bana, kalbine baksana
***
Kimim ben sana isyan edecek?
Kimim ben seni anlayıp sevecek?
Kimsin sen bana emir verecek?
Kimsin sen, kimsin sen?
***
Huzursuz zamanında
Gözyaşın donmuş sanki
İsyanın yalan, yüzün kalabalık
Çirkin bir şehir gibi
***
Yine konuştun yine, herkes düşman sana
Yine bağırdın bana, kalbine baksana
***
Kimim ben sana isyan edecek?
Kimim ben seni anlayıp sevecek?
Kimsin sen bana emir verecek?
Kimsin sen, kimsin sen?
-
Korkmadım yüzüme vurdun
Tutunacak kırık bir dal bile yok
Keşke ben o ben olaydım
Sahibi olmadan sahip çıkardım
Şimdi duymuyor o içimdeki çocuğu
Önce haykırır insan yüreğine tokat gibi vurunca
Aşk sana susmayı öğretir
***
Başlarım acısına ayrılık şarkısına
Sevginin en azına alışığım ben
Yaşarım karşılıksız yaradan hatırına
Ben ona kördüğüm aşığım Başlarım anısına ayrılık şarkısına
Her şeyin en azına alışırım ki
Yine o üzülmesin halimi bilmesin
Kimseyi karşılıksız sevmesin
***
Ah ne kadar ne kadar zordu
Yıllarıma kelepçe vurdum
Gizlerim ben söyleyemem kimselere
Sustuğumla yok olurum
Şimdi bilmiyor o içimdeki çocuğu
Önce haykırır insan yüreğine tokat gibi vurunca
Aşk sana susmayı öğretir
-
Bak bize bi' var bi' yokmuş eskiden
Nasıl da idareten yaşıyormuşuz ayrı ayrı telden
Sen bana ben sana tuzaklar sermeden
Kalbe zeval vermeden yaşayamaz olduk aşkı
***
Sözler tutulmadı
Kalpler sınıfta kaldı yeniden
Başlasak hayırlısı mı bilmem
Yüzde kaç olur hata payı
Zaman kaybedince hakkımız yanmış
***
Aslında hiç kolay olmadı
Ağlaya ağlaya gözyaşı kalmadı
Fikri firar akıl senden başkasını almadı
***
Ne gençlik çağırın hovardalıkları
Ne yazın kalpteki kıpırdanışı
Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı
***
Sen bana ben sana tuzaklar sermeden
Kalbe zeval vermeden yaşayamaz olduk aşkı
***
Sözler tutulmadı
Kalpler sınıfta kaldı yeniden
Başlasak hayırlısı mı bilmem
Yüzde kaç olur hata payı
Zaman kaybedince hakkımız yanmış
***
Aslında hiç öyle kolay olmadı
Ağlaya ağlaya gözyaşı kalmadı
Fikri firar akıl senden başkasını almadı
***
Ne gençlik çağırın hovardalıkları
Ne yazın kalpteki kıpırdanışı
Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı
***
Zaman kaybedince hakkımız yanmış
***
Aslında hiç öyle kolay olmadı
Ağlaya ağlaya gözyaşı kalmadı
Fikri firar akıl senden başkasını almadı
***
Ne gençlik çağırın hovardalıkları
Ne yazın kalpteki kıpırdanışı
Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı
Şu tendeki saltanatı kaldıran olmadı
O ihtimali bile düşünmeye fırsat olmadı
-
Senin geldiğin zamanlarmış
Yılın bu hüzünlü güz mevsimi
Aslında anladığım kadarıyla
Pamuk elleri her dokunduğunda
Hüzün bitecek
Dökülen yapraklara inat
Ilık rüzgâr hep esecek
Çakacak şimşekten sonraki yağmura inat
***
Uğurundan şüphe etme hiç arkadaş
Mutluluktan yere basmasın ayakların
Bugün senin günün, ey aşk
İste güneş ve ay yan yana dursun
Bi' de ben, en sevdiğin huyun
***
İyi ki doğdun
İyi ki doğdun
İyi ki doğdun
İyi ki doğdun
***
Senin geldiğin zamanlarmış
Yılın bu hüzünlü güz mevsimi
Aslında anladığım kadarıyla
Pamuk elleri her dokunduğunda
Hüzün bitecek
Dökülen yapraklara inat
Ilık rüzgâr hep esecek
Çakacak şimşekten sonraki yağmura inat
***
Uğurundan şüphe etme hiç arkadaş
Mutluluktan yere basmasın ayakların
Bugün senin günün, ey aşk
İste güneş ve ay yan yana dursun
Bi' de ben, en sevdiğin huyun
***
İyi ki doğdun
***
Yılların eskitemediği duygular şahit
Geri kalanlardan eser yok
(İyi ki doğdun) Kuzgunların çığlıklarından kaçıp dünyanın en vahşi kâbuslarına kafa tutmuş
(İyi ki doğdun) Kimi iyi gelmiş kimi kötü
(İyi ki doğdun) Sonunda meclisi aşık hükmünü vermiş
(İyi ki doğdun) Hep dert değil bu meret
Biraz da muhabbet
(İyi ki doğdun) Aşk olsun istemiş
Seni vermiş (İyi ki doğdun)
Seni seviyorum, iyi ki doğdun
***
İyi ki doğdun
-
Koskoca anlamsız sorunlar var, mahsurlar
Bir o kadar derin hikayeyle karşımda
Karın ağrısı sözde hatırlatma
Bundan öncekilerden kalma
O bir başka kollarda aslında
Bir başka kollarda aslında
***
Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış
Yani yaralarım taze değil
Bayağı eskiden beri kalmış
Bir zamanlar zavallı kalbim
Zalim efendiyle bir olmuş
Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış
***
Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış
Yani yaralarım taze değil
Bayağı eskiden beri kalmış
Bir zamanlar zavallı kalbim
Zalim efendiyle bir olmuş
Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış
***
Karın ağrısı sözde hatırlatma
Bundan öncekilerden kalma
O bir başka kollarda aslında
Bir başka kollarda aslında
***
Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış
Yani yaralarım taze değil
Bayağı eskiden beri kalmış
Bir zamanlar zavallı kalbim
Zalim efendiyle bir olmuş
Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış
***
Yalnızlık yılları alışkanlıklar yaratmış
Yani yaralarım taze değil
Bayağı eskiden beri kalmış
Bir zamanlar zavallı kalbim
Zalim efendiyle bir olmuş
Sordum ki hâli vakti şimdi perişanmış
-
Tek bir soru özledin mi
Tamam mısın bensiz de
Hem ağır hem gidiyor gücüme
Gerçeği duymak zor
***
Korkmasaydın yepyeni sayfalar açardık
Şu an yanımda olsan
Aşktan bu adayı yakardık
***
Hep aynı konu güven sorunu
Bi' beceremedin gitti onu
***
İki yol düşünce bir sana bir bana
Apayrı hayatlara
Deli mi dedin alası burda
Artık akıl arama topla beni sokaktan
***
Söyleriz arkandan acılı acılı şarkılar rakıyla
Neyi koyabilirim ki yerine
Battım dibine olmasın kurtaran
Olmasın kurtaran
***
Tek bir soru özledin mi
Tamam mısın bensiz de
Hem ağır hem gidiyor gücüme
Gerçeği duymak zor
***
Korkmasaydın yepyeni sayfalar açardık
Şu an yanımda olsan
Aşktan bu adayı yakardık
***
Hep aynı konu güven sorunu
Bi' beceremedin gitti onu
***
İki yol düşünce bir sana bir bana
Apayrı hayatlara
Deli mi dedin alası burda
Artık akıl arama topla beni sokaktan
***
Söyleriz arkandan acılı acılı şarkılar rakıyla
Neyi koyabilirim ki yerine
Battım dibine olmasın kurtaran
Olmasın kurtaran
***
Hep aynı konu güven sorunu
Bi' beceremedin gitti onu
***
İki yol düşünce bir sana bir bana
Apayrı hayatlara
Deli mi dedin alası burda
Artık akıl arama topla beni sokaktan
***
Söyleriz arkandan acılı acılı şarkılar rakıyla
Neyi koyabilirim ki yerine
Battım dibine olmasın kurtaran
Olmasın kurtaran