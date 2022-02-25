Epik Şarkı Sözleri
Murat Dalkılıç Epik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Epik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Epik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Günahlarıyla sevabıyla
Her şeyim oldun bir zamanlar
Hangi çağda kaldı böyle
Dağlarda adı yazılan aşklar
***
Ele avuca sığmaz
Sonuna bakmaz kalbim
Sensiz atmazdı
Oysa onca yalanlar
Geride kalanlar
Söyle hiç acıtmaz mı?
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz
Çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz
Çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Günahlarıyla sevabıyla
Her şeyim oldun bir zamanlar
Hangi çağda kaldı böyle
Dağlarda adı yazılan aşklar
***
Ele avuca sığmaz
Sonuna bakmaz kalbim
Sensiz atmazdı
Oysa onca yalanlar
Geride kalanlar
Söyle hiç acıtmaz mı?
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz
Çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz
Çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Sardı kollarına bak
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz
Çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz
Çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
-
Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum,
Aldandığın rengarenk kokusu onun,
Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum,
Aldandığın rengarenk kokusu onun…
***
Evet akıl hesap yaparmış,
Kader de gülermiş ya,
Nasıl güldüysem orada kader olarak,
İşte ben karşınızda…
***
Artık kendi kendine mi dersin?
Manevi destek mi beklersin?
Sen demeden nasıl geri gelsin?
Bir evvel…
***
Ben bilmem, ben bilmem,
Oyun oynama hiç istemem,
Aklını almayı da istememiştim aslında…
***
Artık kendi kendine mi dersin?
Manevi destek mi beklersin?
Sen demeden nasıl geri gelsin?
Bir evvel…
-
Sarılmakta kaldı aklım oysa
Gelmek niye zor
Salınmak mı hakkım yani burada
Gitsem yine yok
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
***
Sarılmakta kaldı aklım oysa
Gelmek niye zor
Salınmak mı hakkım yani burada
Gitsem yine yok
***
Sarılmakta kaldı aklım oysa
Gelmek niye zor
Salınmak mı hakkım yani burada
Gitsem yine yok
***
Kahır değil ki derdin sabır iyi demlenir
Kendi rüzgarıyla bırak kalbim atsın
Hangi ten kolayca bulmuş ki rengini
Hızlanırsan bir taş tökezletir seni
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
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