Murat Dalkılıç

Soktuğu Duruma Bak Günahlarıyla sevabıyla Her şeyim oldun bir zamanlar Hangi çağda kaldı böyle Dağlarda adı yazılan aşklar *** Ele avuca sığmaz Sonuna bakmaz kalbim Sensiz atmazdı Oysa onca yalanlar Geride kalanlar Söyle hiç acıtmaz mı? *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz Çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz Çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Günahlarıyla sevabıyla Her şeyim oldun bir zamanlar Hangi çağda kaldı böyle Dağlarda adı yazılan aşklar *** Ele avuca sığmaz Sonuna bakmaz kalbim Sensiz atmazdı Oysa onca yalanlar Geride kalanlar Söyle hiç acıtmaz mı? *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz Çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz Çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Sardı kollarına bak Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz Çaldı beni benden Soktuğu duruma bak *** Son kez aldı beni benden Sardı kollarına bak Yarına yine sormaz Çaldı beni benden Soktuğu duruma bak

Ben Bilmem Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum, Aldandığın rengarenk kokusu onun, Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum, Aldandığın rengarenk kokusu onun… *** Evet akıl hesap yaparmış, Kader de gülermiş ya, Nasıl güldüysem orada kader olarak, İşte ben karşınızda… *** Artık kendi kendine mi dersin? Manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin? Bir evvel… *** Ben bilmem, ben bilmem, Oyun oynama hiç istemem, Aklını almayı da istememiştim aslında… *** Artık kendi kendine mi dersin? Manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin? Bir evvel…