Murat Dalkılıç

-
Ruhumun ışıkları yanıyor bak
Ahalinin bile üstümde şavkı
Beni seyrediyorlar
Meraklı meraklı
***
Kim bilir aklım nerede
Şehirlerin en romantiğinde
O atlı karıncaya bir binsen de
Açıp kollarını
Kendini bıraksan rüzgara
Ben de seni seyretsem hep
Doya doya
***
Sonunda pamuk teninle yalnızlığımdan kurtulsam
Ya sonra hayat yolunda hep yanı başında uyansam
Bir gün olsam
Bir ay olsam
Bir yıl olsam
Ve sen sonsuz olsan
-
Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum,
Aldandığın rengarenk kokusu onun,
Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum,
Aldandığın rengarenk kokusu onun…
***
Evet akıl hesap yaparmış,
Kader de gülermiş ya,
Nasıl güldüysem orada kader olarak,
İşte ben karşınızda…
***
Artık kendi kendine mi dersin?
Manevi destek mi beklersin?
Sen demeden nasıl geri gelsin?
Bir evvel…
***
Ben bilmem, ben bilmem,
Oyun oynama hiç istemem,
Aklını almayı da istememiştim aslında…
***
Artık kendi kendine mi dersin?
Manevi destek mi beklersin?
Sen demeden nasıl geri gelsin?
Bir evvel…
-
Sarılmakta kaldı aklım oysa
Gelmek niye zor
Salınmak mı hakkım yani burada
Gitsem yine yok
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
***
Sarılmakta kaldı aklım oysa
Gelmek niye zor
Salınmak mı hakkım yani burada
Gitsem yine yok
***
Sarılmakta kaldı aklım oysa
Gelmek niye zor
Salınmak mı hakkım yani burada
Gitsem yine yok
***
Kahır değil ki derdin sabır iyi demlenir
Kendi rüzgarıyla bırak kalbim atsın
Hangi ten kolayca bulmuş ki rengini
Hızlanırsan bir taş tökezletir seni
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
***
Kalıp burada kaç günümü
Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp
Daha iyisi gelene kadar
Bakmaya devam ederken bir yandan
Hunharca ağzımı silip
Utancımdan yerlere bakıp
İçime atıp geçiririm geçirmesine de
-
Günahlarıyla, sevabıyla
Her şeyim oldun bir zamanlar
Hangi çağda kaldı böyle
Dağlarda adı yazılan aşklar
***
Ele avuca sığmaz
Sonuna bakmaz
Kalbim sensiz atmazdı
Oysa onca yalanlar
Geride kalanlar
Söyle, hiç acıtmaz mı?
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz, çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz, çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Günahlarıyla, sevabıyla
Her şeyim oldun bir zamanlar
Hangi çağda kaldı böyle
Dağlarda adı yazılan aşklar
***
Ele avuca sığmaz
Sonuna bakmaz
Kalbim sensiz atmazdı
Oysa onca yalanlar
Geride kalanlar
Söyle, hiç acıtmaz mı?
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz, çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz, çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Sardı kollarına bak
***
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz, çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
***
Son kez aldı beni benden
Sardı kollarına bak
Yarına yine sormaz, çaldı beni benden
Soktuğu duruma bak
-
Boya Gitsin Feat. Merve Boluğur
***
Hayallerde kıyametler kopuyor
Entrikasını sevdiğim dünya
Hakikat şamarı da kim oluyor
Kendine gelmiyor ki kafa
***
Nereden eserse oraya sürüklenir
Tercih meselesi bu sonuçta
Neyse şu hasarın bedeli ödenir
Benden önemli değil bilhassa
***
Hayat da bir rüya mirim
Senin düşün bu görmek istediğin
Önünde koskoca bir resim
Boya gitsin
***
Hadi takıldın diyelim
Zamanı bir geri alamazsın
Beklesen olmaz mı diyemezsin
Gülüp geçmeyip de ne yapacaksın?
-
Kuralsa kural, oynamanın da bi' adabı var
Aynı taraftayız, unutmasan mı bu kadar?
Ortalıkta bizim de şekli şemalimiz var
Talihsiz açıklamalardı hep bunlar
***
Dilediğin kadar
***
Dediğini yaptır bakalım
Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan
Aşağıda bir cadı kazanı
Isınıyor suları, başında bi' şeytan
***
Dediğini yaptır bakalım
Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan
Aşağıda bir cadı kazanı
Isınıyor suları, başında bi' şeytan
***
Kuralsa kural, oynamanın da bi' adabı var
Aynı taraftayız, unutmasan mı bu kadar?
Ortalıkta bizim de şekli şemalimiz var
Talihsiz açıklamalardı hep bunlar
***
Dilediğin kadar
***
Dediğini yaptır bakalım
Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan
Aşağıda bir cadı kazanı
Isınıyor suları, başında bi' şeytan
***
Dediğini yaptır bakalım
Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan
Aşağıda bir cadı kazanı
Isınıyor suları, başında bi' şeytan
***
Dediğini yaptır bakalım
Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan
Aşağıda bir cadı kazanı
Isınıyor suları, başında bi' şeytan
***
Dediğini yaptır bakalım
Görelim hangimiz bey, hangimiz sultan
Aşağıda bir cadı kazanı
Isınıyor suları, başında bi' şeytan
-
Gel, gir yanıma
Amma her şeyi bırak
Aksi hâlde girme hiçbir satırıma
Sana yazacak şarkılar yok bu kalemde
Hatır bir yere kadar bende, çok deşme işte
***
Cahilim de hâlâ içimde
Çözülmediğim onca seyir varken
Zaman bile çaresizken
Senin gözün yükseklerde ama
Benim üstümdeki ışıklar bile fazla
***
Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da
Gücüm de hep kalmaya yetmez
Baktın derman kalpte taht-ı devransa
Bana bir sözün geçmez
***
Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da
Gücüm de hep kalmaya yetmez
Baktın derman kalpte taht-ı devransa
Bana bir sözün geçmez
***
Cahilim de hâlâ içimde
Çözülmediğim onca seyir varken
Zaman bile çaresizken
Senin gözün yükseklerde ama
Benim üstümdeki ışıklar bile saçma
***
Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da
Gücüm de hep kalmaya yetmez
Baktın derman kalpte taht-ı devransa
Bana bir sözün geçmez
***
Han benim değil, olsa yolcuyum bur'da
Gücüm de hep kalmaya yetmez
Baktın derman kalpte taht-ı devransa
Bana bir sözün geçmez
-
Bekle bekle öldüm
Hiç gelmeyeceksin sandım esasında
Epey panik yaptım
Neyse işte şimdi burdasınız
Geceme hayli şeref verdiniz
Buyrun önden ekselansları
Bir göreyim o endamı
***
Yahu kalbimiz yandı
Hani masum desen yalancı
İnanma!
Niyet sıkıntılı
Alçak parfüm bir çaktı
Delikanlı bırakmadı buralarda
Katil çıktı
***
Bandolar mızıkalar sazlar
Rampapamapam hep çalsınlar
En seçkin güzel konuklar
Raks ederken bayılsınlar
Nasıl bir şeytan tüyü var
Aldatmaya yönelik dış hatlar
Bir kibar bir naif tavırlar
***
Kırılırsın be yavrucuğum sen
Üzülürsün böylesi içten , incelikten
***
Feriştah hanım bile buralarda
Söz konusu tonda estiremezdi yeminle
Kimsin sen be!
-
Ne oldu can kuşların bi' dakikada sattı mı?
Yek kalınca benden sonra
Çift çifte gezmeler mazide kaldı mı?
Topuklular kıskansın mı?
***
Artık yeni defter, temiz sayfa
Sağlam kafa olur sağlam vücutta
***
Hanım köyün kavalcısı
Bizim buralarda çalmadı
Gel deyince eriyip bitip
Gelmiy'cem, gelmiy'cem
***
Daha kin tam çarpmadı
Bu sadece aşk kasması
Alttan alttan geldi mi?
Öf diycen, öf diycen
***
Bu köyün kavalcısı
Bizim buralarda çalmadı
Gel deyince eriyip bitip
Gelmiy'cem, gelmiy'cem
***
Daha kin tam çarpmadı
Bu sadece aşk kasması
Alttan alttan geldi mi?
Öf diycen, öf diycen
***
Ne oldu can kuşların bi' dakikada sattı mı?
Yek kalınca benden sonra
Çift çifte gezmeler mazide kaldı mı?
Topuklular kıskansın mı?
***
Artık yeni defter, temiz sayfa
Sağlam kafa olur sağlam vücutta
***
Hanım köyün kavalcısı
Bizim buralarda çalmadı
Gel deyince eriyip bitip
Gelmiy'cem, gelmiy'cem
***
Daha kin tam çarpmadı
Bu sadece aşk kasması
Alttan alttan geldi mi?
Öf diycen, öf diycen
***
Bu köyün kavalcısı
Bizim buralarda çalmadı
Gel deyince eriyip bitip
Gelmiy'cem, gelmiy'cem
***
Daha kin tam çarpmadı
Bu sadece aşk kasması
Alttan alttan geldi mi?
Öf diycen, öf diycen
***
Bu köyün kavalcısı
Bizim buralarda çalmadı
Gel deyince eriyip bitip
Gelmiy'cem, gelmiy'cem
***
Daha kin tam çarpmadı
Bu sadece aşk kasması
Alttan alttan geldi mi?
Öf diycen, öf diycen
-
Pembe Panjur
***
Safın biri aymadan önce
Her dediğine hay hay deyince
Yaşanmış aşklar
Açılmış kartlar
***
Filanca yer olsun
Bizim olsun diye kandırmışlar
Pembe panjur masalını öyle bi güzel yutturmuşlar
***
Nerde o eski vefakar çanlar
Heyecandan mahrum kaldılar
Yangın yeri kalp çarpmasından
İki karış altta hiç atmasınlar
***
Sürüm sürüm süründürmekte
Kabiliyeti el verdiğince
Reva mı şartlar
Israr ki ne ısrar
***
Meşhur olmuş yeni zamanlarda bir takım haltlar
Sonsuza dek aynı aşk olmaz diye tutturmuşlar
-
Rahat mı sandın bana buralarda aşk, bilemezsin
Acıklı filmin bitmedi gitti, hadi bitsin
Bir hikmet olsa bari, fasıllar hep bi' dertli
Esas derdin ben miyim sanki?
İtibarın daha bi' önemli
***
Yanımdayken düşün'cektin
Hadi bakalım hicran vakti
Bu yalnızlık yakıştı şimdi
Üstünde şık durdu hani
***
Bak sufiller de böyle çıkmış
Sendeki de aynı cevher
Hazır ilham gelmişken
Pişmanlar roman olsun hadi
***
Rahat mı sandın bana buralarda aşk, bilemezsin
Acıklı filmin bitmedi gitti, hadi bitsin
Bir hikmet olsa bari, fasıllar hep bi' dertli
Esas derdin ben miyim sanki?
İtibarın daha bi' önemli
***
Yanımdayken düşün'cektin
Hadi bakalım hicran vakti
Bu yalnızlık yakıştı şimdi
Üstünde şık durdu hani
***
Bak sufiller de böyle çıkmış
Sendeki de aynı cevher
Hazır ilham gelmişken
Pişmanlar roman olsun hadi
***
Yanımdayken düşün'cektin
Hadi bakalım hicran vakti
Bu yalnızlık yakıştı şimdi
Üstünde şık durdu hani
***
Bak sufiller de böyle çıkmış
Sendeki de aynı cevher
Hazır ilham gelmişken
Pişmanlar roman olsun hadi
-
Huzuru bulduğuna dair bir rivayet var
Duymazdan geliyorum
O an oyalanacak bir şeyler arıyorum
Kafamı dağıtıyorum sükunetle
***
Beynimi yediler, doymadılar
Nasıl arkadaşsa artık bunlar
Kendine bir yol bulursun sen de
Bırak, bak keyfine
***
Susuyorum, merak etme
Sonuçta nazik bir çocuğum
Hâlâ ben en azından
Uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle
***
Bir aşk var or'da
Benim kadim payımda
Gitmemiştir, o hep benledir
Sevişmez asla onla bunla
***
Bir aşk var or'da
Benim kadim payımda
Gitmemiştir, o hep benledir
Sevişmez asla onla bunla
***
Huzuru bulduğuna dair bir rivayet var
Duymazdan geliyorum
O an oyalanacak bir şeyler arıyorum
Kafamı dağıtıyorum sükunetle
***
Beynimi yediler, doymadılar
Nasıl arkadaşsa artık bunlar
Kendine bir yol bulursun sen de
Bırak, bak keyfine
***
Susuyorum, merak etme
Sonuçta nazik bir çocuğum
Hâlâ ben en azından
Uğraşıyorum, çabalıyorum metanetle
***
Bir aşk var or'da
Benim kadim payımda
Gitmemiştir, o hep benledir
Sevişmez asla onla bunla
***
Bir aşk var or'da
Benim kadim payımda
Gitmemiştir, o hep benledir
Sevişmez asla onla bunla