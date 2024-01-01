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7/24 Dinle Bir Güzellik Yap

Bir Güzellik Yap Şarkı Sözleri

Murat Dalkılıç Bir Güzellik Yap şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Murat Dalkılıç Bir Güzellik Yap şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Güzellik Yap sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç

Bir Güzellik Yap

  • Teslim Oldum

  • Kader

  • Bir Hayli

  • Yalan Dünya

  • Bir Güzellik Yap

  • Canına Yandığım

  • Lüzumsuz Savaş

  • Neyleyim İstanbul'u

  • Yalancısın

  • Yudum Yudum (Ver)

  • Yudum Yudum

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