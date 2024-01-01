Murat Dalkılıç

-
Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün
Kendimi bir anda yanında buldum
Her şeyi kenara itip biraz ben oldum
Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum
***
Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum
Zorladım ama olmadı, ben de duruldum
Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
***
Bi'kaç cümle yazmak istedi canım bugün
Kendimi bir anda yanında buldum
Her şeyi kenara itip biraz ben oldum
Düşünüp durdum, karışık aklımdan medet umdum
***
Çok kalabalıktı hayatım, yoruldum
Zorladım ama olmadı, ben de duruldum
Başı boş sayfaya koca bir ünlem koydum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
***
Teslim oldum
***
Teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
***
Teslim oldum
Kağıdı kalemi bırakıp teslim oldum
-
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Eskidendi her lafına
Saygıyla eğildiğim o günler
Şimdilerde kalbimde
Hiç bir etkin yok
Bu daha da güzel
Etkin yok
Bu daha da güzel
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Zalimi seviyorum
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Zalimi seviyorum
***
Tüm hatıralar resimler
Sende kalsın
Ne güven ne inancım
Kalmadı aşka
***
Eskidendi her lafına
Saygıyla eğildiğim o günler
Şimdilerde kalbimde
Hiç bir etkin yok
Bu daha da güzel
Etkin yok
Bu daha da güzel
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Zalimi seviyorum
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Zalimi seviyorum
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Zalimi seviyorum
***
Kader kader kader deyince hep
Kendime kızıyorum
Neden neden bu kalbime acı veren
Zalimi seviyorum
-
Verilen hangi söz tutuldu ki?
Söyle şimdi hangimiz mutlu ki?
Tek taraflı bittiğine değdi mi?
Hangimiz başını önüne eğdi?
***
Kimi sever gider kimi üzer gider
Kişiye göre de değişebiliyor
Kimine can feda kimi bir elveda
Diyemeden de bitirebiliyor
***
Görmeyeli ne çok oldu demişsin
Kim bilir nasıl nicedir halin?
Hatrımı da sorar olmuş
Değişmişsin zamanla sen de bir hayli
***
Sen gideli çok oldu
Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali
İçimde sen varsın bu yüzden
Kendime iyi baktım bir hayli
***
Verilen hangi söz tutuldu ki?
Söyle şimdi hangimiz mutlu ki?
Tek taraflı bittiğine değdi mi?
Hangimiz başını önüne eğdi?
***
Kimi sever gider kimi üzer gider
Kişiye göre de değişebiliyor
Kimine can feda kimi bir elveda
Diyemeden de bitirebiliyor
***
Görmeyeli ne çok oldu demişsin
Kim bilir nasıl nicedir halin?
Hatrımı da sorar olmuş
Değişmişsin zamanla sen de bir hayli
***
Sen gideli çok oldu
Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali
İçimde sen varsın bu yüzden
Kendime iyi baktım bir hayli
-
Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini
Kimse gerçeği duymuyor
Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla
Kimse gerçeğini görmüyor
***
Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak
Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak
Aşkın kor, soğuk sularına kapılmayacak
O an bi' daha yaşanmayacak
***
Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok
Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada
Diyecek sözün çok ama dinleyen yok
Yoruldum yanlış sevmekten yalan dünya
***
Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini
Kimse gerçeği duymuyor
Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla
Kimse gerçeğini görmüyor
***
Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak
Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak
Aşkın kor, soğuk sularına kapılmayacak
O an bi' daha yaşanmayacak
***
Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok
Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada
Diyecek sözün çok ama dinleyen yok
Yoruldum yanlış sevmekten yalan dünya
***
Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok
Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada
Diyecek sözün çok ama dinleyen yok
Yoruldum yalnız kalmaktan yalan dünya
-
Senin her hâlin (güzel) sevmeye talim
İtiraz etmem, elinde istikbalim
Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez
Sen bi' şans versen sırtım yere gelmez
***
Ne yarım bıraktın ne de tam tamına
Hakkını verdin
Ner'de bende o deli cesareti, olsa
Direkt yan çizerdim
***
Bi' güzellik yapsana
Gece benle kalsana
Kitabına uydur, gel
Uysa da uymasa da
***
Çekeceğin var elimden
Alacaklıyım teninden
Ne dediğimi anladın sen
Acil durum, uyansana
***
Bi' güzellik yapsana
Gece benle kalsana
Kitabına uydur, gel
Uysa da uymasa da
***
Çekeceğin var elimden
Alacaklıyım teninden
Ne dediğimi anladın sen
Acil durum, uyansana
***
Senin her hâlin (güzel) sevmeye talim
İtiraz etmem, elinde istikbalim
Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez
Sen bi' şans versen sırtım yere gelmez
***
Ne yarım bıraktın ne de tam tamına
Hakkını verdin
Ner'de bende o deli cesareti, olsa
Direkt yan çizerdim
***
Bi' güzellik yapsana
Gece benle kalsana
Kitabına uydur, gel
Uysa da uymasa da
***
Çekeceğin var elimden
Alacaklıyım teninden
Ne dediğimi anladın sen
Acil durum, uyansana
***
Bi' güzellik yapsana
Gece benle kalsana
Kitabına uydur, gel
Uysa da uymasa da
***
Çekeceğin var elimden
Alacaklıyım teninden
Ne dediğimi anladın sen
Acil durum, uyansana
***
Uyansana
***
Bi' güzellik yapsana
Gece benle kalsana
Kitabına uydur, gel
Uysa da uymasa da
***
Çekeceğin var elimden
Alacaklıyım teninden
Ne dediğimi anladın sen
Acil durum, uyansana
***
Bi' güzellik yapsana
Gece benle kalsana
Kitabına uydur, gel
Uysa da uymasa da
***
Çekeceğin var elimden
Alacaklıyım teninden
Ne dediğimi anladın sen
Acil durum, uyansana
-
Yüreğim dargın sabahlarda
Uykusuz akşamlardan kalma
Zaman geçmek bilmiyor sorma
Canına yandığım
***
Daha dün gibi her şey aklımda
Mutluluk fotoğraflarında
Yalan yoktu inanmıştım ben sana
Şeytana aldandım
***
Söyle nasıl unutur insan canından koparıp
Bir ömür ağlasam yine de sönmez yangını
Böyle gün kavuşmaz zordur yarını
Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını
***
Söyle nasıl unutur insan canından koparıp
Bir ömür ağlasam yine de sönmez yangını
Böyle gün kavuşmaz zordur yarını
Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını
***
Yüreğim dargın sabahlarda
Uykusuz akşamlardan kalma
Zaman geçmek bilmiyor sorma
Canına yandığım
***
Daha dün gibi her şey aklımda
Mutluluk fotoğraflarında
Yalan yoktu inanmıştım ben sana
Şeytana aldandım
***
Söyle nasıl unutur insan canından koparıp
Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını
Böyle gün kavuşmaz zordur yarını
Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını
***
Söyle nasıl unutur insan canından koparıp
Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını
Böyle gün kavuşmaz zordur yarını
Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını
***
Söyle nasıl unutur insan canından koparıp
Bir ömür ağlasam yinede sönmez yangını
Böyle gün kavuşmaz zordur yarını
Bağrıma taş basarım çok gördüysen aşkını
-
Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık
Hâliyle sağ salim çıkamadık
Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık
Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık
***
Aldığımız hasarları
Ziyansız saydık
***
Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii
Demlenmedi ki ruhumuzun feri
Büyümeyecektik, itiraf et hadi
***
Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti
Yok oldu tutku ve ten uyumu
Sahte hikâyenin sahte hazin sonu
Oh-oh
***
Kendimize lüzumsuz bir savaş yarattık
Hâliyle sağ salim çıkamadık
Deli ruh hâli bazen iyi gelir ama biz çok abarttık
Yolumuzun üstündeki kötü yükleri hep sırtımıza çıkardık
***
Aldığımız hasarları
Ziyansız saydık
***
Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii
Demlenmedi ki ruhumuzun feri
Büyümeyecektik, itiraf et hadi
***
Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti
Yok oldu tutku ve ten uyumu
Sahte hikâyenin sahte hazin sonu
Oh-oh
***
Oh-oh
***
Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti
Yok oldu tutku ve ten uyumu
Sahte hikâyenin sahte hazin sonu
***
Zor gibi gelmedi, oyundu bize tabii
Demlenmedi ki ruhumuzun feri
Büyümeyecektik, itiraf et hadi (itiraf et hadi)
***
Tek iyi olduğumuz sevişmeler de bitti
Yok oldu tutku ve ten uyumu
Sahte hikâyenin sahte hazin sonu
Oh-oh
-
Son sözüm kalmadı söyleyecek sana
Sadece birkaç küçük sitem
Belki onlar da eriyip gidecek
Mutlu olduğunu bilsem
***
Göz görmeyince gönül katlanır derler
Ondan biraz uzak olsam yeter
Ama hiç yalnız bırakmaz anılar
Çünkü en çok mesafeyi severler
***
Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün
Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında
Çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda?
Sen çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda?
***
Şimdi hiç gücüm yok sana geri dön demeye
Çünkü ayrılık vardı sözlerinde
Hem zaten başkasını bulmuşsundur
Hakkım yok rahatsız etmeye
***
Ben birkaç parça anıyla sarhoş oldum bugün
Ve mutluluğum kaldı dağlar ardında
Çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda?
Sen çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda?
***
Çünkü yoksun yanımda
Neyleyim İstanbul'u sonbaharda?
-
Ah seni bir kaşık suda boğarım ben
İki suda yıkarım suratıma bir bak
Bana deli meli diye boşuna demezler yutmam
Serseri âşık numarası yapmam
Dedikodu sevmem manevra bilmem
Küt diye lafı koyarım ben içimde tutmam
***
Yalancısın
Kendini bilmez iftiracısın
Bir kendin ol bir destur de
Bir efendi ol bir özür dile
Ele güne bile bile döne döne rezil olma
***
Yalancısın
İpe sapa gelmez kelepir yancısın
Bir kendin ol bir destur de
Bir efendi ol bir özür dile
Ele güne bile bile göre göre rezil olma
Aa aa
Yine mi sen?
-
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Bi' yanım sana fena kızgın
Bi' yanım sana hâlâ feda
***
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
***
Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum
Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı?
E, o bize uyar mı?
***
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Bi' yanım sana fena kızgın
Bi' yanım sana hâlâ feda, feda, feda
***
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
***
Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum
Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı?
E, o bize uyar mı?
***
E, o bize uyar mı?
E, o bize uyar mı?
-
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Bi' yanım sana fena kızgın
Bi' yanım sana hâlâ feda
***
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
***
Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum
Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı?
E, o bize uyar mı?
***
Dön bir bak, nasıl gülerdik eskiden
Karanlık bu aşkın tabiatında yokken
Tarifsiz acılar bile hep sende son bulurken
İkimiz de bak aşkı içimizde yaşıyor olduk
***
Bi' yanım sana fena kızgın
Bi' yanım sana hâlâ feda, feda, feda
***
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
Sana çok kızmış olsam da seni geri çeviremiyorum
Öfkeyle kalkıp otursam da zararını seviyorum
***
Yâr elinden aşk canımı yaksa da yudum yudum
Bu çıldırmış hikâyelerin bi' mutlu sonu var mı?
E, o bize uyar mı?
***
E, o bize uyar mı?
E, o bize uyar mı?