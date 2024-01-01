Murat Dalkılıç

-
Bulutların üstündeydim
Uyuyordum sanki
Rüyadan başka bi' şey olamazdı
O kadar güzeldin ki
***
Büyük kanatların vardı
Beni sıcacık tutabildiğin
Bir gülüşün vardı
Senin bile tahmin edemediğin
***
Belli ki ait olduğun bi' yer var
Uzaklarda yabancı
Hiç konuşmadın, yalnızca öptün de
Mazur gör merakımı
***
Dokunuyorsun güzel de geliyor
Yemeyeyim şimdi hakkını
Öğrenebilecek miyim acaba
İlgi alanlarını?
***
Alçalmaya başladın
Yüksek binalar arasından
Soğuk sokaklara ayak bastım ama
O kadar hissetmedim ki
***
Büyük kanatların vardı
Beni sıcacık tutabildiğin
Bir gülüşün vardı
Senin bile tahmin edemediğin
***
Belli ki ait olduğun bi' yer var
Uzaklarda yabancı
Hiç konuşmadın, yalnızca öptün de
Mazur gör merakımı
***
Dokunuyorsun güzel de geliyor
Yemeyeyim şimdi hakkını
Öğrenebilecek miyim acaba
İlgi alanlarını?
-
Burda oturmuş, napıyorum..
En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı
Hangi birinden başlanır ki
Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun
***
Sanmam nasıl düştüğümü,
Herkes iyice görsün
Hala yatışmıyor bu
Kalbim burdan görünmüyor mu
***
Semradan alınmış afeta,
İşveki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
***
Burda oturmuş, napıyorum..
En yüksek tirajlı soru, çok cevaplı olanı
Hangi birinden başlanır ki
Şaşalı dursun, şöyle gözünü bir doyursun
***
Sanmam nasıl düştüğümü,
Herkes ıyice görsün
Hala yatışmıyor bu
Kalbim burdan görünmüyor mu
***
Semradan alınmış afeta,
İşve ki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
***
Semradan alınmış afeta,
İşve ki dosdoğru ay burcundan
Yazdım hepsini kalın bir kitap'da
Öğren diye, kendini zamanla
-
Seviyorsan söyle bence
Yüzüne yüzüne
Baka baka gözüne
Resimlerine değil ama
Bu defa kendisine
***
Daha ne kadar atacak kalbin
İçine içine
Çeke çeke içine
Açıl artık en azından
Bi şansını dene
***
Yalnızsın sanma
İnan herkes aynı durumda
Onlardan olma
Gelme oyuna
***
Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat
Yarısı ezber yarısı arak
Kim kafa tutabilmiş aşka?
***
Olursa olur, olmazsa bırak
***
Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat
Yarısı ezber yarısı arak
Kim kafa tutabilmiş aşka?
***
Olursa olur, olmazsa bırak
***
Seviyorsan söyle bence
Yüzüne yüzüne
Baka baka gözüne
Resimlerine değil ama
Bu defa kendisine
***
Daha ne kadar atacak kalbin
İçine içine
Çeke çeke içine
Açıl artık en azından
Bi şansını dene
***
Yalnızsın sanma
İnan herkes aynı durumda
Onlardan olma
Gelme oyuna
***
Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat
Yarısı ezber yarısı arak
Kim kafa tutabilmiş aşka?
***
Olursa olur, olmazsa bırak
***
Bu nasıl hikaye, bu nasıl hayat
Yarısı ezber yarısı arak
Kim kafa tutabilmiş aşka?
***
Olursa olur, olmazsa bırak
-
Aklımı yerinde durduramam ki
Kalbime hükmedeyim
Yerlere, göklere sığdıramaz ki bu dilim
Yüzünü sevdiğim
***
Yanağının orta yerindeki gamzesi
Pes, muadili yok
Gözünün, kirpiğinin güzelliği peki?
Öyle bi' müjgan yok
***
Gördüğümüz, geçirdiğimizdendir
Çok uzatmadık
Ne esmerler, ne kumrallardan
Sırayı savdık
***
Başımı döndürünce zekice
Düz çizgide yürürüz sandık
Yandık ya yandık
Hey yavrum hey
Sen insansan diğerleri ney?
Sen insansan diğerleri
***
Aklımı yerinde durduramam ki
Kalbime hükmedeyim
Yerlere, göklere sığdıramaz ki bu dilim
Yüzünü sevdiğim
***
Yanağının orta yerindeki gamzesi
Pes, muadili yok
Gözünün, kirpiğinin güzelliği peki?
Öyle bi' müjgan yok
***
Gördüğümüz, geçirdiğimizdendir
Çok uzatmadık
Ne esmerler, ne kumrallardan
Sırayı savdık
***
Başımı döndürünce zekice
Düz çizgide yürürüz sandık
Yandık ya yandık
Hey yavrum hey
Sen insansan diğerleri ney?
Sen insansan diğerleri
***
Başımı döndürünce zekice
Düz çizgide yürürüz sandık
Yandık ya yandık
Hey yavrum hey
Sen insansan diğerleri ney?
Sen insansan diğerleri
-
Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece
Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte
Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde
Kurumamış filizlenmiş aksine
***
Kaynağını hep gözlerinden almış
Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış
Kaynağını hep gözlerinden almış
Kör olası yaşlar hep içime akmış
***
Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni
Sarılır bana sevgilim eskisi gibi
Acılar içindedir gittiğin günden beri
Bitsin artık yüreğim hasret geceleri
***
Uyuyamam ki yokluğun uyku girmez her gece
Vurur beni şu yalnızlık aynı saatte
Sanırdım bu sevda zamanla kurur içimde
Kurumamış filizlenmiş aksine
***
Kaynağını hep gözlerinden almış
Akmaz bildiğim yaşlar içime akmış
Kaynağını hep gözlerinden almış
Kör olası yaşlar hep içime akmış
***
Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni
Sarılır bana sevgilim eskisi gibi
Acılar içindedir gittiğin günden beri
Bitsin artık yüreğim hasret geceleri
***
Ah bir soğuk ruzgar eser çok üşütür beni
Sarılır bana sevgilim eskisi gibi
Acılar içindedir gittiğin günden beri
Bitsin artık yüreğim hasret geceleri
-
Yakarım gemileri
Yük olunca bedeli
Sular durulunca icabında
Kafama takıyorum vurdumduymaz hâlini
Mütemadiyen hatta
***
Ver kalemi silerim kefaretin izini, hiç kafanı yorma
İnan ki aklımdan çıkmıyorsun
İçim çalkalanıyor mevzu sen olunca
***
Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi?
Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni
Komşunun dilberi geçen günkü gibi
Üstüme geldi mi kudurursun di mi?
***
Yakarım gemileri
Yük olunca bedeli
Sular durulunca icabında
Kafama takıyorum vurdumduymaz hâlini
Mütemadiyen hatta
***
Ver kalemi silerim kefaretin izini, hiç kafanı yorma
İnan ki aklımdan çıkmıyorsun
İçim çalkalanıyor mevzu sen olunca
***
Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi?
Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni
Komşunun dilberi geçen günkü gibi
Üstüme geldi mi kudurursun di mi?
***
Kudurmak derken?
O öyle değil canım
Makine kasıyo tabii anlamamışsın
Hayallere, hayatlara format atılmış, uğramamışsın
Biraz olsan oyunda kalsan?
Atıverdi seni bak algoritmam
Bak yıl oldu ben marş marş basalı
Bundan sonrası azcık sıkıntılı
All night party with girl power!
Haa geçen hafta da Mikonostaydı
Aşk aslanın ağzında değil ki be!
Bu meret ulu orta gürlemekte!
No fighting! No cendere!
Sevgiyle oğlum, sevgiyle
***
Gittiğinden beri sormadın ki hâlimi?
Bekle bekle çatlıycam bak, sakın germe beni
Komşunun dilberi geçen günkü gibi
Üstüme geldi mi kudurursun di mi?
-
Kendi kendine fayda sağlamış
İlmi irfan eylemiş
Yeniden bi doğmuşum sanki
Yüzüme bir kan gelmiş
***
Çok sayın abiler ablalar
Bu solumda görmüş olduğunuz kalp
Of ne manyaklar, ne cazgırlar, ne şeytanlar görmüş
***
Tam ortadan kırılmış
Altından neler çıkmış
Meğer koskoca bir çınar
Meftun olup ne yanmış
-
Kaç gönlüm
Kaç kurtar kendini
Bu heyecan bir hüsran olabilir
***
Belki deli dolu belki acı sonu
Kim bilebilir
Aşk denilen şeyi
Sır gibi şifreyi kim çözebilir?
***
İçim içime sığmıyor inan ki
Kalbim duracak hibi sanki
Aşkın mecazi hali
Sen misin acaba?
***
İçim içime sığmıyor inan ki
Kalbim duracak hibi sanki
Aşkın mecazi hali
Sen misin acaba?
***
Mesela?
***
Kaç gönlüm
Kaç kurtar kendini
Bu heyecan bir hüsran olabilir
***
Belki deli dolu belki acı sonu
Kim bilebilir
Aşk denilen şeyi
Sır gibi şifreyi kim çözebilir?
***
İçim içime sığmıyor inan ki
Kalbim duracak hibi sanki
Aşkın mecazi hali
Sen misin acaba?
***
İçim içime sığmıyor inan ki
Kalbim duracak hibi sanki
Aşkın mecazi hali
Sen misin acaba?
***
Mesela?
-
İnanırsın inanmazsın
Ama hiç mi adın geçmez
Bir kere bile
***
Bi görsen hava ne kadar hoş
Mis gibiyiz biz dost meclisinde
***
Neler gördük arkandan kulağına gelmiştir
Sen tabi bir temiz delirmişsindir de
***
Gelsin
Habire kulağına gelsin
Çek kankanı kenara
Sana bi güzel dökülüversin
***
Kaçıncı tren bu bakıyoruz
Kime oynuyoruz safları
Misafirin de bir sabrı var
Hiç yatıya kalmayacak mı?
***
Tanrım affeyleyecek mi?
Haybeye taksiratları?
Bak burnum bile tepkili
Bütün kokulara tıkalı
***
İnanırsın inanmazsın
Ama hiç mi adın geçmez
Bir kere bile
***
Bi görsen hava ne kadar hoş
Mis gibiyiz biz dost meclisinde
***
Neler gördük arkandan kulağına gelmiştir
Sen tabi bir temiz delirmişsindir de
***
Gelsin
Habire kulağına gelsin
Çek kankanı kenara
Sana bi güzel dökülüversin
***
Kaçıncı tren bu bakıyoruz
Kime oynuyoruz safları
Misafirin de bir sabrı var
Hiç yatıya kalmayacak mı?
***
Tanrım affeyleyecek mi?
Haybeye taksiratları?
Bak burnum bile tepkili
Bütün kokulara tıkalı
***
Kaçıncı tren bu bakıyoruz
Kime oynuyoruz safları
Misafirin de bir sabrı var
Hiç yatıya kalmayacak mı?
***
Tanrım affeyleyecek mi?
Haybeye taksiratları?
Bak burnum bile tepkili
Bütün kokulara tıkalı
-
Bulutların üstündeydim
Uyuyordum sanki
Rüyadan başka bi' şey olamazdı
O kadar güzeldin ki
***
Büyük kanatların vardı
Beni sıcacık tutabildiğin
Bir gülüşün vardı
Senin bile tahmin edemediğin
***
Belli ki ait olduğun bi' yer var
Uzaklarda yabancı
Hiç konuşmadın, yalnızca öptün de
Mazur gör merakımı
***
Dokunuyorsun güzel de geliyor
Yemeyeyim şimdi hakkını
Öğrenebilecek miyim acaba
İlgi alanlarını?
***
Alçalmaya başladın
Yüksek binalar arasından
Soğuk sokaklara ayak bastım ama
O kadar hissetmedim ki
***
Büyük kanatların vardı
Beni sıcacık tutabildiğin
Bir gülüşün vardı
Senin bile tahmin edemediğin
***
Belli ki ait olduğun bi' yer var
Uzaklarda yabancı
Hiç konuşmadın, yalnızca öptün de
Mazur gör merakımı
***
Dokunuyorsun güzel de geliyor
Yemeyeyim şimdi hakkını
Öğrenebilecek miyim acaba
İlgi alanlarını?