Murat Dalkılıç

Yalan Dünya Hiç kimse dinlemiyor kalbin ne söylediğini Kimse gerçeği duymuyor Hayat yokuşlarında yalan savaşlarıyla Kimse gerçeğini görmüyor *** Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak Aşkın kor soğuk sularına kapılmayacak O an bir daha yaşanmayacak *** Gidecek yerim yok çalacak bir kapım yok Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada Diyecek sözüm çok ama dinleyen yok Yoruldum yalnız sevmekten yalan dünya

Kader Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç etkin yok Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel) *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Tüm hatıralar resimler Sende kalsın Ne güven ne inancım Kalmadı aşka *** Eskidendi her lafına Saygıyla eğildiğim o günler Şimdilerde kalbimde Hiç etkin yok Bu daha da güzel (yok bu daha da güzel) *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum *** Kader kader kader diyince hep Kendime kızıyorum Neden neden bu kalbime acı veren Bu zalimi seviyorum

Bir Hayli Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli *** Verilen hangi söz tutuldu ki? Söyle şimdi hangimiz mutlu ki? Tek taraflı bittiğine değdi mi? Hangimiz başını önüne eğdi? *** Kimi sever gider kimi üzer gider Kişiye göre de değişebiliyor Kimine can feda kimi bir elveda Diyemeden de bitirebiliyor *** Görmeyeli ne çok oldu demişsin Kim bilir nasıl nicedir halin? Hatrımı da sorar olmuş Değişmişsin zamanla sen de bir hayli *** Sen gideli çok oldu Alıştım bendeki hüznün çocuksu hali İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli