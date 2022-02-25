Murat Dalkılıç

Yani Sen kalk bakalım aşkın yerinden Anlat bilelim yersiz sitemden Yine dargın kalbim derinden Kimse senin kadar kolay fark etmedi aşkı Bir bilene sormak lazım bulunmaz hint kumaşı mı *** Yani oldu mu marifet değil bu Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu Başladı şimdide kaçırma korkusu Tarih geldi mi devran döndü mü Suları duruldu mu gönülleri oldu mu Bide sokulmadı beline mümkün mertebe *** Tam da geçiyordum bir süre kendimden Göz kararı kaptım sormadan Başına buyruk arsız hevesimden Ne sağım solum belli hep dengesiz tavırlar Bazen çok samimi yaklaşımlar bazen de tanıdık yalanlar *** Yani oldu mu marifet değil bu Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu Başladı şimdide kaçırma korkusu Tarih geldi mi devran döndü mü Suları duruldu mu gönülleri oldu mu Bide sokulmadı beline mümkün mertebe *** Gel de anlat başla bir yerden olur mu Sabahı bulmaz geçer aşk kokan halim duran durulur mu Sensizliğim deniz değil ki özlemek sahilde vurur mu *** Yani oldu mu marifet değil bu Hakikaten yakıştıramadım hiç doğrusu Başladı şimdide kaçırma korkusu Tarih geldi mi devran döndü mü Suları duruldu mu gönülleri oldu mu Bide sokulmadı beline mümkün mertebe

Bu Nasıl Aşk Atacaksan küçük at bari, Yalanları yerim o zaman, Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman? *** Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine İnanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğim en derine gömdüm aşkı Kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek Bana bir daha yaşattıramaz *** Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüp de bir daha olalım dersen Adı bir tek "arkadaşlık" olur *** Atacaksan küçük at bari, Yalanları yerim o zaman, Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman? *** Sevdiğimi bildiğini, hayatımı sildiğimi Şu bedenden geçtiğimi bir çözemedin sen Nasıl çekip gittiğine İnanmadım bittiğine Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben *** Bildiğim en derine gömdüm aşkı Kimseler onu bulamaz Sende de yok kimsede de yürek Bana bir daha yaşattıramaz *** Öptüğüm ellerine baktım başka elden bulaşmış gurur Dönüp de bir daha olalım dersen Adı bir tek "arkadaşlık" olur