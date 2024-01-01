Murat Evgin

Bir Güzele Vuruldum Bir güzele vuruldum Deli gibi tutuldum Aşkımdan öldüm artık ben *** Yandım kül oldum ben *** Büyüdüm geldim Onun için Onca yol teptim O canım gülüş uğruna Ömrümü verdim

Bambaşka Bir Şehir Ömrün geçer şehrin sokaklarında Gecesi, gündüzü siner üniformona Küçük bir çocuk selam verince sana Çektiğin zorluklar kaybolur o anda *** Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda Suçun ortasında ardımda bekleyenim, gözleri yolda *** Siren sesleri, çıkmaz sokaklar Kadere yenik düşmüş hayatlar Engel değil kör karanlıklar İçimde bir ses adını sayıklar *** Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda Suçun ortasında ardımda bekleyenim, gözleri yolda

Mektup Artık kimse mektup yazmıyor mu ? Güller vardı kimse kurutmuyor mu ? Sen yaz yinede gül kokan ellerinle Koy bir zarfa dudaklarınla mühürle. *** Ellerinin kokusu sinmiş ah mektuplara *** Saçının bir teli kalmış hala yastığımda Sana aldığım gülleri kuruturdun başucunda Bana bıraktın dünlerikaldım eski zamanlarda. *** Artık kimse mektup yazmıyor mu ? Güller vardı kimse kurutmuyor mu ? Sen yaz yinede gül kokan ellerinle Koy bir zarfa dudaklarınla mühürle

Bitmez Bu Hasret Neredeyim bilmiyorum, Aklım başımda değil. Yüreğim uzaklarda, Dönecek gibi değil. *** Ah ne olur yapma, Bana doğruyu söyle, *** Ah ne olur yapma, Gerçekler böyle işte. *** Seni bana birgün vermezler ki ! Bizi bir araya koymazlar ki ! Yalan dolanla geçmez bu aşk ! Bitmez bu hasret !

Seni Uzaktan Sevmeme İzin Ver Bu gece çok güzelsin her zaman olduğun gibi Sanki kalbim duracak gibi Sana bakarsan gizlice seni koklarken *** Sana söylemediğim bir şeyler var hala Belki bu şarkıdan anlarsın da... Seni uzaktan sevmeme izin ver lütfen umrunda olmasamda *** Bazı aşklar ulaşılmazmış Hayallerde yaşarlarmış Yaşanan ne varsa birgün bitiyor zaten Yaşanmamış aşklar bir ömür sürer

İlk Tek Son Aşkımsın Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım *** Gözlerimden aktı yaşlar Her damlada sen vardın Yaktı, geçti şu bağrımı Her bakışın bir yangındı *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın *** Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım *** Gözlerimden aktı yaşlar Her damlada sen vardın Yaktı, geçti şu bağrımı Her bakışın bir yangındı *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın

İstiklal de Beyoğlu'nda, tramvaylarda Galatada, Kemancı'da Akm önünde Taksimde, Tünelde Gittiğin her yerde ben olacağım ! *** Cihangir'de, Cezayir'de Nevizade, kadehlerde Atlas'ta, Halep'te, Asmalı Mescit'te Gittiğin her yerde vay haline ! *** Bir gün bana rastlarsan İstiklal'de Anılar sararsa kalbini gülümse Elele yürürdük senle İstiklal'de Hapsettin kendi kendini bensizliğe

Fasıl Başlayınca Yine bir Taksim gecesi Arkadaşlarla buluşacağız Mekân belli değil ki Şimdi kırk saat bunu tartışacağız *** Ruh hâlim alaturka Hani dedim, "Gidelim fasıla" Bir dilber karşı çıktı Dedi, "Fasıl mı, nası' ya?" *** İki dak'kada bir oylama yaptık Fasıl yaz, 33'e yolla Sonuç açıklanınca Bizim dilber kalktı ayağa (ah) *** Türkçe müzik dinlemezmiş Gıy gıy gıy gıy, çekemezmiş Fasıl da neymiş, neresiymiş Yok yok yok yok, gelemezmiş *** Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca Rakılar açılınca başladı oynamaya Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın? Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara? *** Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca Rakılar açılınca başladı oynamaya Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın? Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara? *** Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca Rakılar açılınca başladı oynamaya Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın? Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara? *** Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca Rakılar açılınca başladı oynamaya Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın? Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara?

Gidiyorum Çok yorgunum çok mutsuzum Ben bu aşkta yersiz yurtsuzum *** Anladım sevgilim aramam dudaklarını Okşayıp kır çiçeğim taramam o saçlarını Yalnızlık kaderim gidiyorum bağlayıp karalarımı Sen gülümse yeter ben yine sararım dağlayıp yaralarımı (ağlayıp yaralarımı) *** Sen uyurken ben uykusuzum Çaresizim İnan umutsuzum *** Suçlamam sevgilim Silerim anılarımı Çekerim kır çiçeğim Bana ver acılarını *** Acılar kaderim gidiyorum bağlayıp karalarımı Sen mutlu ol yeter ben yine sararım dağlayıp yaralarımı

Yanarım Uzak yerlere savruldum canım Bilirsin kendime bakamam Hasretin ateşiyle kavruldun kadınım Bilirsin ben sensiz yapamam *** Bilirsin sana kıyamam, doyamam *** Üşüyorum sıcacık tenini ararım Düşüyorum boşluğuna elini ararım Rüyalarında görüp o güzel gözlerini Uyanıp ağlayarak kendimi ararım, yanarım *** Sakın üzülüp ağlama canım Bilirsin kendimi tutamam Kanayan yaramı dağlama kadınım Bilirsin buralarda duramam Bilirsin sana kıyamam, doyamam