Murat Evgin

-
Neredeyim bilmiyorum,
Aklım başımda değil.
Yüreğim uzaklarda,
Dönecek gibi değil.
***
Ah ne olur yapma,
Bana doğruyu söyle,
***
Ah ne olur yapma,
Gerçekler böyle işte.
***
Seni bana birgün vermezler ki !
Bizi bir araya koymazlar ki !
Yalan dolanla geçmez bu aşk !
Bitmez bu hasret !
-
Ömrün geçer şehrin sokaklarında
Gecesi, gündüzü siner üniformona
Küçük bir çocuk selam verince sana
Çektiğin zorluklar kaybolur o anda
***
Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda
Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada
Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda
Suçun ortasında ardımda bekleyenim, gözleri yolda
***
Siren sesleri, çıkmaz sokaklar
Kadere yenik düşmüş hayatlar
Engel değil kör karanlıklar
İçimde bir ses adını sayıklar
***
Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda
Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada
Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda
Suçun ortasında ardımda bekleyenim, gözleri yolda
-
Artık kimse mektup yazmıyor mu ?
Güller vardı kimse kurutmuyor mu ?
Sen yaz yinede gül kokan ellerinle
Koy bir zarfa dudaklarınla mühürle.
***
Ellerinin kokusu sinmiş ah mektuplara
***
Saçının bir teli kalmış hala yastığımda
Sana aldığım gülleri kuruturdun başucunda
Bana bıraktın dünlerikaldım eski zamanlarda.
***
Artık kimse mektup yazmıyor mu ?
Güller vardı kimse kurutmuyor mu ?
Sen yaz yinede gül kokan ellerinle
Koy bir zarfa dudaklarınla mühürle
-
Bu gece çok güzelsin her zaman olduğun gibi
Sanki kalbim duracak gibi
Sana bakarsan gizlice seni koklarken
***
Sana söylemediğim bir şeyler var hala
Belki bu şarkıdan anlarsın da...
Seni uzaktan sevmeme izin ver lütfen umrunda olmasamda
***
Bazı aşklar ulaşılmazmış
Hayallerde yaşarlarmış
Yaşanan ne varsa birgün bitiyor zaten
Yaşanmamış aşklar bir ömür sürer
-
Bir güzele vuruldum
Deli gibi tutuldum
Aşkımdan öldüm artık ben
***
Yandım kül oldum ben
***
Büyüdüm geldim Onun için
Onca yol teptim
O canım gülüş uğruna
Ömrümü verdim
-
-
Dün seni görünce anladım
Unuttum diye kendimi kandırmışım
Dün seni görünce anladım
Unuttum diye kendimi kandırmışım
***
Gözlerimden aktı yaşlar
Her damlada sen vardın
Yaktı, geçti şu bağrımı
Her bakışın bir yangındı
***
Canımsın, kanımsın, kadınımsın
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın
Canımsın, kanımsın, kadınımsın
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın
***
Dün seni görünce anladım
Unuttum diye kendimi kandırmışım
***
Gözlerimden aktı yaşlar
Her damlada sen vardın
Yaktı, geçti şu bağrımı
Her bakışın bir yangındı
***
Canımsın, kanımsın, kadınımsın
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın
Canımsın, kanımsın, kadınımsın
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın
***
Canımsın, kanımsın, kadınımsın
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın
Canımsın, kanımsın, kadınımsın
Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın
-
Beyoğlu'nda, tramvaylarda
Galatada, Kemancı'da
Akm önünde
Taksimde, Tünelde
Gittiğin her yerde ben olacağım !
***
Cihangir'de, Cezayir'de
Nevizade, kadehlerde
Atlas'ta, Halep'te, Asmalı Mescit'te
Gittiğin her yerde vay haline !
***
Bir gün bana rastlarsan İstiklal'de
Anılar sararsa kalbini gülümse
Elele yürürdük senle İstiklal'de
Hapsettin kendi kendini bensizliğe
-
Yine bir Taksim gecesi
Arkadaşlarla buluşacağız
Mekân belli değil ki
Şimdi kırk saat bunu tartışacağız
***
Ruh hâlim alaturka
Hani dedim, "Gidelim fasıla"
Bir dilber karşı çıktı
Dedi, "Fasıl mı, nası' ya?"
***
İki dak'kada bir oylama yaptık
Fasıl yaz, 33'e yolla
Sonuç açıklanınca
Bizim dilber kalktı ayağa (ah)
***
Türkçe müzik dinlemezmiş
Gıy gıy gıy gıy, çekemezmiş
Fasıl da neymiş, neresiymiş
Yok yok yok yok, gelemezmiş
***
Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca
Rakılar açılınca başladı oynamaya
Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın?
Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara?
***
Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca
Rakılar açılınca başladı oynamaya
Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın?
Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara?
***
Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca
Rakılar açılınca başladı oynamaya
Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın?
Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara?
***
Fasıl başlayınca, darbukalar çalınca
Rakılar açılınca başladı oynamaya
Hani sen oynamazdın, adımını atmazdın?
Pek bi' aristokrattın, ne lüzum var bunlara?
-
Çok yorgunum çok mutsuzum
Ben bu aşkta yersiz yurtsuzum
***
Anladım sevgilim aramam dudaklarını
Okşayıp kır çiçeğim taramam o saçlarını
Yalnızlık kaderim gidiyorum bağlayıp karalarımı
Sen gülümse yeter ben yine sararım dağlayıp yaralarımı (ağlayıp yaralarımı)
***
Sen uyurken ben uykusuzum
Çaresizim İnan umutsuzum
***
Suçlamam sevgilim
Silerim anılarımı
Çekerim kır çiçeğim
Bana ver acılarını
***
Acılar kaderim gidiyorum bağlayıp karalarımı
Sen mutlu ol yeter ben yine sararım dağlayıp yaralarımı
-
Uzak yerlere savruldum canım
Bilirsin kendime bakamam
Hasretin ateşiyle kavruldun kadınım
Bilirsin ben sensiz yapamam
***
Bilirsin sana kıyamam, doyamam
***
Üşüyorum sıcacık tenini ararım
Düşüyorum boşluğuna elini ararım
Rüyalarında görüp o güzel gözlerini
Uyanıp ağlayarak kendimi ararım, yanarım
***
Sakın üzülüp ağlama canım
Bilirsin kendimi tutamam
Kanayan yaramı dağlama kadınım
Bilirsin buralarda duramam
Bilirsin sana kıyamam, doyamam
-
Beyoğlu'nda, tramvaylarda
Galatada, Kemancı'da
Akm önünde
Taksimde, Tünelde
Gittiğin her yerde ben olacağım !
***
Cihangir'de, Cezayir'de
Nevizade, kadehlerde
Atlas'ta, Halep'te, Asmalı Mescit'te
Gittiğin her yerde vay haline !
***
Bir gün bana rastlarsan İstiklal'de
Anılar sararsa kalbini gülümse
Elele yürürdük senle İstiklal'de
Hapsettin kendi kendini bensizliğe