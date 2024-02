Murat Evgin

Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım *** Gözlerimden aktı yaşlar Her damlada sen vardın Yaktı, geçti şu bağrımı Her bakışın bir yangındı *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın *** Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım *** Gözlerimden aktı yaşlar Her damlada sen vardın Yaktı, geçti şu bağrımı Her bakışın bir yangındı *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın