Murat Evgin

Beyoğlu'nda, tramvaylarda Galatada, Kemancı'da Akm önünde Taksimde, Tünelde Gittiğin her yerde ben olacağım ! *** Cihangir'de, Cezayir'de Nevizade, kadehlerde Atlas'ta, Halep'te, Asmalı Mescit'te Gittiğin her yerde vay haline ! *** Bir gün bana rastlarsan İstiklal'de Anılar sararsa kalbini gülümse Elele yürürdük senle İstiklal'de Hapsettin kendi kendini bensizliğe

Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım *** Gözlerimden aktı yaşlar Her damlada sen vardın Yaktı, geçti şu bağrımı Her bakışın bir yangındı *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın *** Dün seni görünce anladım Unuttum diye kendimi kandırmışım *** Gözlerimden aktı yaşlar Her damlada sen vardın Yaktı, geçti şu bağrımı Her bakışın bir yangındı *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın *** Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın Canımsın, kanımsın, kadınımsın Hem ilk, hem tek, hem de son aşkımsın