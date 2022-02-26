Murat Göğebakan

Zaman hancı bulut yolcu Şimdi gitti en son yolcu Bitmedi mi hasret borcu? Neredesin ay yüzlüm? Zaman hancı bulut yolcu Şimdi gitti en son yolcu Bitmedi mi hasret borcu? Neredesin ay yüzlüm? ** Gece çöker güller solar Gözlerime yaşlar dolar Hatıralar bende ağlar Neredesin ay yüzlüm? Karakollar mı kuruldu Kelepçeler mi vuruldu Bak bugün de akşam oldu Neredesin ay yüzlüm? ** Gençliğim dizleri üstüne çökmüş Kapaklanınca sevda yoluna Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak Ve sen ve sen ay yüzlüm Kurumuş yaprak gibi düşerken dalından Bir ah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan Dön ay yüzlüm dön neredeysen dön Sensiz olmuyor, kan damlıyor gözlerimden kan Gücün varsa gel, gel de sen dayan Çünkü ben son nefes gibi titrek Çünkü ben çırılçıplak, çünkü ben sensizim Çünkü ben çünkü ben ** Gece çöker güller solar Gözlerime yaşlar dolar Hatıralar bende ağlar Neredesin ay yüzlüm? Karakollar mı kuruldu? Kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün de akşam oldu Neredesin ay yüzlüm?