Ay Yüzlüm Şarkı Sözleri
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Murat Göğebakan
Ay Yüzlüm
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Zaman hancı bulut yolcu
Şimdi gitti en son yolcu
Bitmedi mi hasret borcu?
Neredesin ay yüzlüm?
Zaman hancı bulut yolcu
Şimdi gitti en son yolcu
Bitmedi mi hasret borcu?
Neredesin ay yüzlüm?
**
Gece çöker güller solar
Gözlerime yaşlar dolar
Hatıralar bende ağlar
Neredesin ay yüzlüm?
Karakollar mı kuruldu
Kelepçeler mi vuruldu
Bak bugün de akşam oldu
Neredesin ay yüzlüm?
**
Gençliğim dizleri üstüne çökmüş
Kapaklanınca sevda yoluna
Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak
Ve sen ve sen ay yüzlüm
Kurumuş yaprak gibi düşerken dalından
Bir ah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan
Dön ay yüzlüm dön neredeysen dön
Sensiz olmuyor, kan damlıyor gözlerimden kan
Gücün varsa gel, gel de sen dayan
Çünkü ben son nefes gibi titrek
Çünkü ben çırılçıplak, çünkü ben sensizim
Çünkü ben çünkü ben
**
Gece çöker güller solar
Gözlerime yaşlar dolar
Hatıralar bende ağlar
Neredesin ay yüzlüm?
Karakollar mı kuruldu?
Kelepçeler mi vuruldu?
Bak bugün de akşam oldu
Neredesin ay yüzlüm?